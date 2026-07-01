لم تعد مقيدا بحاسوبك.. أوبن كلو يصل إلى الهواتف وسط شكاوى المستخدمين

أطلقت مؤسسة "أوبن كلو" (OpenClaw) المسؤولة عن وكيل الذكاء الاصطناعي الشهير تطبيقا للهواتف المحمولة يتيح لك التحكم في الوكيل الذكي مباشرة من خلال هاتفك دون استخدام أي تطبيقات أو أدوات خارجية وفق تقرير موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأمريكي.

وبشكل مختصر فإن "أوبن كلو" هو مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مفتوح المصدر يُصنف ضمن جيل "وكلاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agents). ويعمل بشكل مستقل لتنفيذ المهام نيابة عنك -مثل إدارة التقويم، قراءة وتلخيص البريد الإلكتروني، وإرسال الرسائل- عبر تطبيقات المحادثة المعتادة مثل واتساب وتليغرام.

ويعمل التطبيق الجديد بكل بساطة على ربط هاتفك مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي الموجود في حاسوبك من خلال "بوابة أوبن كلو"، ما يجعلك قادرا على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك مباشرة من الهاتف.

كما يمنح التطبيق الجديد "أوبن كلو" وصولا مشروطا بموافقة المستخدم إلى كافة مكونات هاتفك والبيانات المخزنة فيه، بدءا من الكاميرا والصور والشاشة وموقع المستخدم وحتى جهات الاتصال والتنبيهات، وبالتالي يستطيع الوكيل التحكم في كل هذه الأمور وإضافة أو حذف أشياء أو حتى البحث عنها مباشرة داخل الهاتف، وفق ما جاء في تقرير موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني الأمريكي.

ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثها "أوبن كلو" بعد طرحه وظهور موقع "مولت بوك" الذي يُعد منصة تواصل اجتماعي مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المستخدمين أعربوا عن استيائهم من تطبيق الهواتف، وفق تقرير موقع "أندرويد أثورتي" (Android Authority) التقني الأمريكي.

وشملت الانتقادات واجهة التطبيق وتصميمه، فضلا عن صعوبة ربط التطبيق مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب.

كما أبلغ بعض المستخدمين عبر ردود على منشور الإعلان عن التطبيق في منصة "إكس"، أن التطبيق لا يعمل حتى في حالة تثبيته وربطه مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب، إذ إنه لا يستجيب للأوامر بشكل صحيح.

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ووصف بعض المستخدمين التطبيق بأنه نسخة غير مكتملة رغم تشجيعهم الفكرة وانجذابهم لها، وشملت هذه الانتقادات نسختي التطبيق لأنظمة "آي أو إس" وأندرويد.

وتجدر الإشارة إلى أن مبتكر "أوبن كلو" بيتر شتاينبرغر، انتقل للعمل ضمن فريق "أوبن إيه آي" وترك إدارة التقنية إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على تطويره والحفاظ عليه وفق ما جاء في تقرير "إنغادجيت".

هل تستطيع التحكم في "أوبن كلو" من الهاتف؟

رغم أن تطبيق الهواتف الذي أطلقته مؤسسة "أوبن كلو" لم يكن عند حسن توقعات المستخدمين فإنهم لم يكونوا بانتظاره حتى يتمكنوا من التحكم في وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لهم.

ويعتمد المستخدمون على عدد من الطرق للتواصل مع "أوبن كلو" مباشرة والاستفادة من مزاياه المتنوعة داخل هواتفهم، ولكن دون منحه وصولا إلى الكاميرا ومكونات الهاتف الأخرى.

وتشمل هذه الطرق التواصل مع "أوبن كلو" من خلال منصة تيليغرام أو واتساب مباشرة، كما يصل إليه البعض من خلال واجهة برمجية وموقع متخصص إذا استضافه سحابيا.

ويُذكر أن قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي شهد طرح العديد من التقنيات الجديدة والوكلاء الذين ينافسون "أوبن كلو"، مثل وكيل الذكاء الاصطناعي "هيرميس" الذي تحول إلى الصيحة الأحدث في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي مؤخرا لدرجة أن شركة "إنفيديا" الأمريكية نشرت تدوينة عنه وعن استخدامه مع أجهزتها المختلفة.