سباق أسماء المستخدمين بدأ.. كيف تحجز اسمك في واتساب قبل نفادها؟

فتحت منصة "واتساب" الباب مؤخرا لحجز وتسجيل أسماء المستخدمين (usernames)، وهي الطريقة الجديدة التي تنوي المنصة الانتقال إليها خلال هذا العام حتى يصبح التواصل بين المستخدمين أيسر وتعزيزا للخصوصية، وفق ما ذكر المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في رسالته لمستخدمي المنصة.

وتأتي طريقة التواصل الجديدة هذه لتعمل بالتوازي مع أرقام الهواتف التقليدية، حيث تمنح المستخدمين القدرة على التراسل عبر مشاركة أسماء حساباتهم فقط، تماما كما هو الحال في "إكس" أو "إنستغرام"، مما يرفع من مستويات الخصوصية والمرونة.

بالطبع، ستكون أسماء المستخدمين حصرية ولا يمكن إعادة استخدامها، لهذا أتاحت المنصة مبكرا للمستخدمين حجز الأسماء والمعرفات المختلفة التي يرغبون بها.

وأوضحت "واتساب" في بيانها أن السبب وراء إتاحة حجز الأسماء مبكرا قبل طرح الميزة هو وجود أكثر من 3 مليارات مستخدم على المنصة مما يجعل الأسماء تتداخل وتتشابه بين بعض المستخدمين، وأضافت: "نفتح باب الحجز مبكرا حتى تتاح للجميع فرصة اختيار الاسم الذي يفضلونه".

كما توفر المنصة ميزة أمان إضافية تُدعى "شيفرة الإرسال"، بهدف مكافحة الإزعاج والتصدي للمراسلات العشوائية من أشخاص لا يعرفونك.

وفور تفعيل هذه الميزة، سيتعذر على أي غريب مراسلتك عبر اسم مستخدمك إلا بعد إدخال رمز سري خاص، يتوجب عليك إنشاؤه ومشاركته مسبقا مع الأشخاص الموثوقين فقط.

كيف يمكنك أن تحجز اسمك في "واتساب"؟

أتاحت المنصة حجز الأسماء مباشرة من خلال تطبيق "واتساب" المثبت في الهواتف بمختلف أنواعها بشكل تدريجي، وفق تقرير موقع "أندرويد أثورتي" (Android Authority) التقني الأمريكي.

وترسل المنصة تنبيهات داخل التطبيقات لبعض المستخدمين حتى يحجزوا اسم المستخدم الخاص بهم، كما تستطيع القيام بذلك بنفسك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بتطبيق "واتساب" في هاتفك.

اضغط على خيارات إعدادات الحساب التي تظهر داخل قائمة الإعدادات.

اختر بعد ذلك اسم المستخدم، لتظهر أمامك قائمة تتيح لك اختيار اسم المستخدم لأول مرة أو تعديله إن كنت ترغب في ذلك.

بالأسفل تجد اختيار إمكانية استقبال الرسائل من أي شخص يملك اسم المستخدم الخاص بك أو باستخدام رمز الإرسال فقط.

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وتعمل هذه الطريقة بشكل متماثل في هواتف "أندرويد" و"آيفون" على حد سواء، إذ يمكن للمستخدم اتباع الخطوات ذاتها في أي هاتف.

ولحماية المستخدمين المشاهير والحكومات وتقليل الاحتيال، حجزت "واتساب" أسماء المشاهير بشكل تلقائي وأتاحت لهم إمكانية التواصل مع الدعم الفني لطلب هذه الحسابات وفق تصريحات رئيسة قسم منتجات واتساب أليس نيوتن مع موقع "ذا فيرج" (The Verge).

كما لا تستطيع البحث عن المستخدمين واستعراض أسمائهم بشكل تلقائي، لذلك إن كنت ترغب في التواصل مع أحدهم يجب أن تعرف اسم المستخدم الخاص به بشكل دقيق.

ولا تلغي هذه الخاصية ميزة التواصل عبر رقم الهاتف، إذ تظل متاحة في المنصة ويمكن استخدامها للتواصل مع المستخدمين في أي وقت.

وتسري طبقة الحماية الجديدة فقط على المحادثات الجديدة، إذ إن المحادثات التي شاركت معها رقم هاتفك في السابق ستظل كما هي ويستطيع مستخدموها الوصول إلى هاتفك.