رفضه جوبز من قبل.. أبل تطرح ماك بوك بشاشة لمس قبل نهاية العام

عارض مؤسس شركة آبل ورئيسها التنفيذي الأسبق الراحل ستيف جوبز فكرة طرح حاسوب محمول من فئة "ماك بوك" يعتمد شاشة تدعم اللمس، ووصف الفكرة بأنها "سيئة للغاية" من الناحية الهندسية.

ولكن يبدو أن إدارة آبل الجديدة قررت الابتعاد عن نهج جوبز ومواكبة ما تقدمه الشركات الأخرى في قطاع الحواسيب المحمولة، إذ يشير تقرير موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني الأمريكي إلى أن الشركة تنوي طرح حاسوب محمول مع شاشة لمس من نوع "أوليد" (OLED) تحت اسم "ماك بوك ألترا" قريبا.

وكانت أولى التقارير عن "ماك بوك ألترا" ظهرت في عام 2023، واستمرت في الظهور بشكل مستمر منذ تلك اللحظة، إذ تنوي الشركة طرح حجمين من الجهاز هما 14 بوصة و16 بوصة.

ويحمل الجهاز مجموعة متنوعة من المزايا الرائدة التي تملكها حواسيب آبل، إلى جانب وجود شاشة لمس، وهي الميزة الأبرز حول هذا الجهاز.

تصميم أنحف وأخف وزنا

ويأتي "ماك بوك ألترا" في تصميم جديد من آبل أنحف وأخف وزنا من كافة أجهزتها الأخرى، وفق تقرير "إنغادجيت"، فضلا عن أن الجهاز يأتي بتصميم مختلف تماما عن أجهزة "ماك بوك" المعتادة.

وتستبدل آبل النتوء الموجود في شاشات حواسيب "ماك بوك" الحالية بثقب صغير للكاميرا الأمامية وهو ما يتناسب مع التحسينات التي أضافتها الشركة على مساعدها الصوتي "سيري"، وفق تقرير موقع "آبل إنسايدر" (Apple Insider) التقني الأمريكي.

كما عملت الشركة على تحسين مفصلة الحاسوب لتكون قادرة على تحمل الاهتزازات الناتجة عن استخدام الشاشة الجديدة باللمس وفق التقرير.

تحسين "ماك أو إس" ليتناسب مع شاشة اللمس

ويؤكد تقرير "إنغادجيت" أن آبل عملت على تحسين نظام تشغيل "ماك أو إس" ليتناسب مع شاشات اللمس، وذلك عبر إضافة قائمة جديدة خاصة تظهر عند لمس الشاشة.

كما أن الشاشة الجديدة تدعم تقنيات اللمس المتعدد بشكل يحاكي شاشات "آيباد" و"آيفون"، لذلك يتوقع أن تكون لها مجموعة كبيرة من الاستخدامات، وستدعم الشاشة أيضا قلم آبل الذكي.

الأداء والبطارية

وتنوي آبل استخدام معالجات "إم 5 برو" و"إم 5 ماكس" مع الجيل الأول من "ماك بوك ألترا" الجديد، ولكن تختلف القصة مع الجيل الثاني من الحواسيب الذي يطرح في العام المقبل.

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وتتخلى الشركة في العام المقبل عن طرح الفئات الرائدة من معالجات "إم 6″، لذا لن نرى "إم 6 برو" أو "إم 6 ماكس"، وبدلا من ذلك ستطرح معالجات "إم 7".

ويتوقع أن تقدم آبل تحسنا في عمر بطارية الحواسيب الجديدة نتيجة استخدام شاشات "أوليد" التي لا تستهلك الطاقة بشكل مماثل للشاشات المعتادة.

ولا يمكن توقع سعر "ماك بوك ألترا" خاصة بعد زيادة آبل لأسعار منتجاتها الأخيرة، ولكن يشير التقرير إلى أن أسعار الحاسوب ستتخطى أسعار الطرز المتاحة حاليا من أجهزة الشركة، مما يعني أن سعر الجهاز قد يتخطى حاجز 4 آلاف دولار.

وفيما يتعلق بموعد طرح الجهاز الجديد، فإن التقارير تتفاوت في توقعاتها، إذ ترى بعض التقارير أن آبل تطرحه قبل نهاية هذا العام، بينما يشير البعض الآخر إلى طرحه مطلع العام المقبل.