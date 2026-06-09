شات جي بي تي يتحول إلى تطبيق خارق.. ما القصة؟

يستعد "شات جي بي تي" لاستقبال التحديث الأكبر منذ طرحه للمرة الأولى عام 2022 ليتحول إلى "تطبيق خارق" يضم كافة الخدمات التي تقدمها "أوبن إيه آي" في واجهة واحدة بدلا من اعتمادها على أكثر من تطبيق مختلف لكل خدمة، وفق تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ويتزامن هذا التحول مع التمهيد لطرح "أوبن إيه آي" في البورصة الأمريكية بتقييم يتخطى 850 مليار دولار، فضلا عن كونه جزءا من إعادة الهيكلة الكبرى التي تقوم بها الشركة لجذب عملاء الشركات ومنافسة شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل أنثروبيك .

ويعكس التحول في تطبيق "شات جي بي تي" توجهات "أوبن إيه آي" الجديدة، إذ قررت الشركة التركيز على الشركات التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء في البرمجة أو المزايا التوليدية الأخرى، وهو الأمر الذي أثبت نجاحه مع منافسيها في وقت سابق، وفق تقرير منفصل من وكالة رويترز.

ويمنح التغيير الجديد تطبيق "كودكس" (Codex) الخاص بالبرمجة عبر الذكاء الاصطناعي حجما أكبر من موارد الشركة مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي وأرباحها يكمن في الاستخدام التجاري وليس روبوتات الدردشة.

"انتهى عصر الدردشة"

يورد تقرير "فاينانشال تايمز" على لسان أحد كبار موظفي "أوبن إيه آي" أن عصر الدردشة قد انتهى وانتقل الذكاء الاصطناعي إلى التقنيات الأخرى مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات الفايب كودينغ (Vibe Coding)، وهو أسلوب برمجي حديث يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي، فبدلا من كتابة الشيفرة سطرا بسطر، يقتصر دور المستخدم على التعبير عن فكرته باللغة البشرية الطبيعية.

وتنظر إدارة "أوبن إيه آي" متمثلة في الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة الشركة إلى "شات جي بي تي" على أنه بوابة تقود المستخدمين إلى بقية خدمات الشركة التي تولد أرباحها، وذلك لأن جزءا كبيرا من المستخدمين يعتمد على النسخة المجانية من "شات جي بي تي"، وفق التقرير.

ويتمحور التغيير الجديد في "شات جي بي تي" حول قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيق "كودكس"، إذ يصبحان جزءا رئيسيا من الواجهة بشكل يحاكي واجهة "كلود" (Claude) من أنثروبيك.

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وأوضح تيبو سوتيو الذي كان يدير سابقا قسم "كودكس" في الشركة وهو المسؤول الآن عن كافة منتجات ومنصات "أوبن إيه آي" الرئيسية، في حديثه مع "فاينانشال تايمز"ـ أن التغيير يتخطى مجرد الواجهة إلى آلية الوصول إلى خدمات "أوبن إيه آي" المباشرة.

ويضيف: "ما نسعى إليه هو أن يكون لديك وكيل شخصي قادر على مساعدتك في كل جوانب حياتك، سواء على الصعيد الشخصي أو في العمل"، مشيرا إلى وصول هذه التحديثات إلى تطبيقات الهواتف المحمولة أيضا.

واجهة جديدة تسهل الوصول إلى الخدمات

وتسيطر فلسفة تيسير الوصول إلى خدمات "أوبن إيه آي" الأخرى على التغيير الذي سيطرأ على واجهة "شات جي بي تي"، إذ تنوي الشركة إضافة أوامر جديدة للواجهة لإرشاد المستخدمين إلى استخدامات جديدة، فضلا عن توجيه المستخدمين إلى أدوات البرمجة وتوليد الصور وحتى التطبيقات الخارجية التي يمكن استخدامها من داخل "شات جي بي تي".

وتنوي الشركة مستقبلا التخلي عن الواجهة التي تعتمد على الأوامر، وذلك لأنها ترى نموذج "جي بي تي" قادرا على فهم نوايا المستخدمين مستقبلا وإتاحة التحكم في التطبيقات الخارجية مباشرة من الواجهة الجديدة.

التركيز على الأرباح

وتؤكد جيني شياو، شريكة في شركة ليونيس كابيتال (Lioness Capital) وباحثة سابقة في شركة أوبن إيه آي، أن الشركة سابقا كانت تسعى لاستعراض أكبر قدر ممكن من المزايا الموجهة للمستخدمين، ولكنها الآن تحاول تحقيق الأرباح وإقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار فيها، في خطوة تحاكي تصرفات أنثروبيك منذ البداية.

وتوضح شياو قائلة: "المستثمرون يهتمون بالأموال أكثر من الأحلام"، في إشارة إلى أهمية تحقيق أرباح وجذب أكبر قدر من الشركات كعملاء في منظومة "أوبن إيه آي".

ويكشف تقرير "فاينانشال تايمز" أن إيرادات "أوبن إيه آي" من الشركات تمثل 40% من إجمالي إيراداتها، وذلك من أكثر من مليوني شركة، ولكن تتوقع "أوبن إيه آي" أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50% بفضل الإستراتيجية الجديدة.

وزاد عدد المستخدمين في "كودكس" ليصل إلى أكثر من 5 ملايين مستخدم نشط أسبوعيا منذ طرح التطبيق المنفصل الخاص به في فبراير/شباط الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات "أوبن إيه آي" تخطت 20 مليار دولار مع نهاية العام المالي الماضي، وفق تقرير سابق من "رويترز"، وذلك مقارنة مع 6 مليارات دولار في عام 2024.

ورغم هذا، فإن "أوبن إيه آي" لم تتمكن بعد من تحقيق أرباح حقيقية حتى اليوم، وفق تقرير موقع "فاست كومباني" (Fast Company) التقني الأمريكي، مع توقعات بأن تحقق الشركة أول مكاسبها في عام 2030 المقبل.