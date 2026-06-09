بعيدا عن "سيري".. أبرز 5 تحديثات من مؤتمر آبل للمطورين تمس حياتك اليومية

شغل الذكاء الاصطناعي جزءا كبيرا من فعاليات مؤتمر المطورين السنوي لشركة آبل، ولكنه ليس الشيء الوحيد الذي كشفت عنه في المؤتمر، إذ أعلنت عن مجموعة تحسينات متنوعة لأنظمة تشغيلها.

وشملت التحسينات تغييرا في واجهة "ليكويد غلاس" (Liquid Glass) لطالما طالب به المستخدمون، فضلا عن بعض المزايا الإضافية في النظام ومزايا أمان الشركة.

وفيما يلي أبرز 5 إعلانات في مؤتمر آبل للمطورين وبعيدا عن "سيري إيه آي" الجديدة:

التحكم في "ليكويد غلاس"

تتيح آبل في نظام "آي أو إس 27" المقبل للمستخدمين التحكم في درجة وشدة تأثيرات الشفافية الموجودة في خاصية "ليكويد غلاس" التي طرحتها في العام الماضي واعتمدت عليها بشكل أساسي في الواجهة.

وبينما يبدو هذا التحديث غير مؤثر، إلا أن تقرير موقع "ماك رومرز" التقني الأمريكي يشير إلى أنه من التحديثات التي طالب بها المستخدمون لفترة طويلة.

وتضيف آبل شريط تمرير إلى إعدادات الواجهة يتيح للمستخدمين تحديد درجة شفافية "ليكويد غلاس" وشكل التأثير الزجاجي بالشكل الذي يفضلونه، وذلك بناء على التعليقات وردود الفعل التي قدمها المستخدمون حول هذه الميزة.

كما أضافت الشركة مجموعة من التأثيرات البصرية الصغيرة في واجهة أنظمتها بما فيها مد الشرائط الجانبية لتشمل كافة النافذة وتغير أيقونات تطبيقاتها.

"سفاري" أكثر تطورا

ويكشف تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي عن تحسين متصفح "سفاري" عبر إضافة مجموعة من المزايا الجديدة المستندة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها إمكانية ترتيب الصفحات ووضعها في مجموعات مخصصة بناء على الاستخدام والمحتوى الموجود في كل صفحة.

ويستطيع "سفاري" الآن متابعة الصفحات وتنبيهك إذا حدث أي تغيير فيها، ويعني ذلك أن تترك "سفاري" يراقب صفحة حجز تذاكر حفلة ما أو صفحة منتج ما، لينبهك مباشرة حال توافرت التذاكر أو أصبح المنتج متوفرا في المخزون.

تغيير كلمات السر المسربة

يكشف تطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بآبل مع "سفاري" عن كلمات المرور المعرضة للخطر أو التي تسربت وظهرت في قواعد بيانات التسريبات العالمية، وهي ميزة قديمة وليست جديدة وتقدمها العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور.

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ولكن ما قامت به آبل في التحديث الجديد يتخطى هذا الأمر، إذ اعتمدت على تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) لجعل "سفاري" قادرا على تغيير كلمات المرور الضعيفة أو التي ظهرت في التسريبات، وذلك بكل سهولة ودون تدخل من المستخدم.

وتعد هذه الميزة إحدى أهم المزايا الجديدة التي أضافتها الشركة، وهي تساعد المستخدمين بشكل كبير وتوفر عليهم الكثير من الوقت.

صناعة الاختصارات بكل سهولة

يمثل تطبيق الاختصارات الموجود في أنظمة آبل أحد أقوى مزاياها والنقاط التي تجعلها تختلف عن بقية أنظمة التشغيل سواء كانت "ويندوز" أو "أندرويد"، ولكن استخدامه كان يتطلب مهارات خاصة حتى تتمكن من استغلال كافة قدراته.

لذلك حدثت الشركة التطبيق ودمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه مباشرة، ليصبح المستخدم قادرا على كتابة الاختصار الذي يرغب في تفعيله وترك النظام يقوم بصناعته وتشغيله بشكل تلقائي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة قضت على مشاريع مستقلة كثيرة كان يقوم أصحابها ببيع الاختصارات التي يصنعونها باستخدام تطبيق الاختصارات.

تعزيز الرقابة الأبوية

تضمن مؤتمر آبل الإشارة إلى مجموعة جديدة من مزايا الرقابة الأبوية التي تتيح تحكما أفضل وأكثر جودة في حسابات الأطفال لضمان سلامتهم.

وأصبح الآباء الآن قادرين على التحكم في المحتوى الذي يشاهده أطفالهم مباشرة على الأجهزة، فضلا عن جهات الاتصال التي يقومون بالتواصل معها مباشرة وحتى ما يقولونه داخل محادثات "فيس تايم" والرسائل النصية.

كما يستطيع الآباء التحكم في الوقت الذي يمضيه الأطفال على أجهزتهم وفي استخدام فئة عامة من التطبيقات، ويعني هذا تخصيص 5 ساعات مثلا لمنصات التواصل الاجتماعي بما يشمل كافة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وكذلك الأمر مع تطبيقات الترفيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة تشبه ميزة "فاميلي سيفتي" (Family Safety) لشركة مايكروسوفت التي تتيح للآباء مراقبة استخدام أبنائهم للحواسيب العاملة بنظام ويندوز وتحديد وقت الاستخدام سواء للنظام ككل أو لتطبيقات معينة.