مؤتمر آبل للمطورين 2026.. ما الذي ستكشف عنه وكيف تشاهده؟

تعقد شركة آبل مساء الاثنين مؤتمرها السنوي للمطورين 2026 (WWDC 2026) في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وفيه تكشف عن أحدث ابتكاراتها من برمجيات وخدمات وعتاد.

ويحمل مؤتمر هذا العام أهمية خاصة مختلفة عن بقية مؤتمرات الشركة، إذ يورد تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي أن آبل تنوي طرح "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها منذ سنوات، فضلا عن ذكاء آبل الاصطناعي الذي طال انتظاره.

ونستعرض التوقعات لأبرز ما ستكشف عنه الشركة في مؤتمرها السنوي، وكيف يمكنك مشاهدته؟

"سيري" أكثر ذكاء

يؤكد تقرير موقع "بي سي ماغازين" التقني أن "سيري" الجديدة ستكون الحدث الأبرز في مؤتمر آبل المقبل للمطورين، إذ تنوي الشركة تحديث المساعد الشخصي بشكل كبير وإضافة تطبيق منفصل خاص به يجعل استخدامه أقرب إلى تطبيقات الدردشة بالذكاء الاصطناعي التقليدية.

ويأتي المساعد الجديد معززا بتقنيات الذكاء الاصطناعي بفضل تعاون الشركة المباشر مع غوغل لاستغلال نموذج "جيميناي" وتخصيصه، وبالتالي يدعم تطبيق "سيري" الجديد كافة مزايا "جيميناي".

ورغم هذا، فإن التطبيق سيوفر للمستخدمين إمكانية الربط المباشر مع أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية مثل "كلود" للاستفادة من قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

كما سيكون التطبيق الجديد قادرا على الوصول إلى بياناتك الشخصية واستخدامها للإجابة عن الأسئلة التي توجهها لها والمتعلقة بها، فضلا عن إمكانية مراقبة نشاطك على الشاشة لمساعدتك والإجابة عن أي سؤال ترغب فيه.

وفي سياق متصل، يشير تقرير "تيك كرانش" إلى أن "سيري" الجديدة ستكون قادرة على التعامل مع أكثر من أمر واحد معا. وللحفاظ على خصوصية المستخدم، يحذف التطبيق الجديد المحادثات بشكل تلقائي كل 30 يوما.

دعم أكبر لوكلاء الذكاء الاصطناعي

وتنوي آبل توفير دعم أكبر لتقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي ودعم استخدامها بشكل أفضل في مختلف التطبيقات بما فيها متجر التطبيقات مباشرة. وبينما لا يكشف تقرير "تيك كرانش" عن آلية الاستفادة من هذا الدمج، إلا أنه يؤكد توسع آبل في دعم التقنية.

ذكاء بصري جديد

كما يحصل تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون على قسم جديد يتيح للمستخدم الوصول إلى "سيري" والذكاء البصري بشكل مباشر دون الحاجة للضغط على زر التحكم الجانبي في الهاتف بخلاف التحديثات السابقة.

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ويستمد الذكاء البصري الجديد مزاياه بشكل مباشر من نموذج البحث عبر الصور المقدم من غوغل والمدمج مباشرة مع "جيميناي".

تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

ويحصل تطبيق عرض الصور على مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تستفيد من قدرات "جيميناي" البصرية، ومن بينها إمكانية حذف الأشياء من الصورة تلقائيا وحتى إمكانية تعديل الصور واقتراح التعديلات بناء على شكل الصورة.

ويضيف التطبيق إمكانية تعديل الصور باستخدام الأوامر اللغوية الطبيعية بشكل مباشر دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار، ويعني هذا أن المستخدم يصف للتطبيق ما يرغب في تعديله ليقوم التطبيق بتنفيذه.

مزايا أخرى متفرقة

يفيد تقرير موقع "ماك رومرز" التقني الأمريكي أن الشركة ستكشف أيضا عن نظام "آي أو إس 27" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية توليد خليفات للهاتف باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي وتطبييق "إيميج بلاي غراوند" الخاص بالشركة.

كما يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما فيها تطبيق الرزنامة وتطبيق الصحة وتطبيق الطقس وحتى تطبيق محفظة آبل التي ستصبح قادرة على احتساب قيمة الفواتير وتقسيمها بين المستخدمين عند الرغبة في تشارك قيمة الفاتورة.

وتعزز آبل من قدرات أدوات الكتابة الموجودة في التحديث لتصبح أقرب إلى تطبيق "غراملي" الشهير، إذ يمكنها مراجعة النصوص التي تقوم بكتابتها لغويا وتصحيحها وتقويمها بشكل أفضل.

كيف يمكنك مشاهدة مؤتمر آبل الجديد؟

يبدأ بث مؤتمر آبل المباشر غدا يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة (الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش).

وستقوم الشركة ببث المؤتمر بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها إلى جانب موقعها الرسمي، ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للجزيرة نت للمؤتمر أثناء إقامته من خلال المدونة المباشرة المخصصة لذلك.