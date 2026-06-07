من الكونغ فو إلى الرقص.. روبوتات يونيتري تتحدى البشر على المسرح

في مشهد بدا وكأنه مقتبس من فيلم خيال علمي، خطفت روبوتات شركة يونيتري الصينية الأضواء خلال عروض جماهيرية وبرامج مواهب عالمية بعدما استعرضت قدرات حركية متقدمة شملت الرقص المتزامن، وحركات الكونغ فو، والقفز، والحفاظ على التوازن في أوضاع معقدة.

وهذه العروض لم تعد مجرد استعراض تقني، بل أصبحت مؤشرا واضحا على التطور المتسارع الذي تشهده صناعة الروبوتات البشرية، وعلى اقتراب مرحلة جديدة قد تنافس فيها الآلات البشر في مجالات كانت حكرا عليهم لعقود.

تطور لافت في عالم الروبوتات

خلال السنوات القليلة الماضية، تحولت شركة "يونيتري" من شركة ناشئة متخصصة في تطوير الروبوتات رباعية الأرجل إلى أحد أبرز الأسماء العالمية في مجال الروبوتات البشرية. وتمكنت الشركة من جذب اهتمام واسع بفضل تطويرها نماذج متقدمة قادرة على الحركة بسرعة ومرونة غير مسبوقتين مقارنة بالأجيال السابقة من الروبوتات.

وتعتمد هذه الروبوتات على مزيج من الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية، وأجهزة الاستشعار المتطورة، ما يسمح لها بتحليل البيئة المحيطة واتخاذ قرارات حركية في أجزاء من الثانية. ونتيجة لذلك، أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة تتطلب توازنا عاليا وتنسيقا دقيقا بين مختلف أجزاء الجسم.

من ساحة التدريب إلى خشبة المسرح

ما أثار دهشة الجمهور لم يكن قدرة الروبوتات على المشي أو الجري فحسب، بل تمكنها من أداء عروض فنية وحركية متقنة، ففي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، ظهرت روبوتات يونيتري على خشبة المسرح في برنامج المواهب الأمريكية (AGT 2026) المعروف وهي تؤدي رقصات جماعية متناسقة، وتنفذ حركات مستوحاة من فنون القتال الصينية التقليدية، إضافة إلى القفز والدوران وتغيير الاتجاهات بسرعة ودقة.

وتتطلب مثل هذه الحركات معالجة فورية لكمية ضخمة من البيانات المتعلقة بالتوازن والسرعة والاحتكاك وموقع الأطراف. ولتحقيق ذلك، تستخدم الروبوتات خوارزميات تحكم متقدمة تتعلم باستمرار من التجارب السابقة لتحسين أدائها وتقليل احتمالات السقوط أو فقدان التوازن.

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لماذا تُعتبر حركات الكونغ فو إنجازا تقنيا؟

قد تبدو حركات الكونغ فو مجرد استعراض ترفيهي، لكنها في الواقع تمثل اختبارا شديد الصعوبة للأنظمة الروبوتية، فتنفيذ الركلات السريعة أو تغيير وضعية الجسم بشكل مفاجئ يتطلب حسابات دقيقة للغاية للحفاظ على مركز الثقل وتوزيع الوزن بشكل صحيح.

وفي حين أن الإنسان ينجز هذه العمليات بشكل طبيعي اعتمادا على الجهاز العصبي والعضلات، تحتاج الروبوتات إلى إجراء آلاف العمليات الحسابية في كل ثانية للحفاظ على استقرارها أثناء الحركة. ولهذا السبب ينظر الخبراء إلى عروض الكونغ فو باعتبارها دليلا عمليا على التقدم الكبير الذي حققته تقنيات التحكم الحركي والذكاء الاصطناعي.

أكثر من مجرد ترفيه

ورغم أن هذه العروض تُقدم غالبا في سياق ترفيهي، فإن التقنيات الكامنة وراءها تحمل تطبيقات عملية واسعة، فالقدرة على الحركة المرنة والتوازن الدقيق يمكن أن تُستخدم مستقبلا في المصانع والمستودعات ومواقع البناء، حيث قد تتولى الروبوتات مهام تتطلب التنقل في بيئات معقدة أو التعامل مع أجسام مختلفة الأحجام والأوزان.

كما يمكن أن تسهم هذه التقنيات في تطوير روبوتات إنقاذ قادرة على الوصول إلى مناطق خطرة يصعب على البشر دخولها، إضافة إلى استخدامها في الرعاية الصحية ومساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

منافسة البشر أم التعاون معهم؟

يثير التطور السريع للروبوتات البشرية تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة، فكلما ازدادت قدرة الروبوتات على أداء مهام معقدة، ازداد الجدل بشأن تأثيرها على سوق العمل والأنشطة البشرية المختلفة.

ومع ذلك، يرى العديد من الباحثين أن الهدف الأساسي من هذه التقنيات ليس استبدال البشر بالكامل، بل العمل إلى جانبهم وزيادة الإنتاجية وتولي المهام الخطرة أو المتكررة. وتبقى القدرات البشرية المرتبطة بالإبداع والعاطفة واتخاذ القرارات الأخلاقية عناصر يصعب على الروبوتات محاكاتها بصورة كاملة.

مستقبل يقترب بسرعة

وتشير العروض الأخيرة لروبوتات يونيتري إلى أن الروبوتات البشرية دخلت مرحلة جديدة من التطور، حيث لم تعد تقتصر على تنفيذ أوامر بسيطة أو حركات محدودة. فالقدرة على الرقص وأداء حركات الكونغ فو والحفاظ على التوازن أثناء العروض الحية تعكس مستوى متقدما من الذكاء الحركي الذي كان يُعد قبل سنوات قليلة حلما بعيد المنال.

ومع استمرار التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والبطاريات، يبدو أن الفجوة بين قدرات البشر والروبوتات ستتقلص أكثر فأكثر. وبينما يصف البعض هذه العروض بأنها مجرد استعراض تقني، يراها آخرون لمحة مبكرة عن عالم قد تشارك فيه الروبوتات البشر كثيرا من الأنشطة اليومية، وربما تنافسهم على خشبة المسرح أيضا.