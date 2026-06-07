تعلم كيف تستخدم مزايا متصفح كروم "السرية"

أضافت غوغل العديد من المزايا "السرية" والخبايا إلى متصفحها الشهير "كروم"، وذلك لجعل استخدامه أسهل وأفضل من غيره. وتختلف هذه المزايا عن الإضافات المعتادة التي يمكنك تثبيتها في كروم، إذ إنها تعمل بشكل مباشر دون أي تثبيت عبر مجرد كتابة الأمر في شريط البحث الخاص بالمتصفح.

كما أن الاستفادة من هذه المزايا لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على الإطلاق أو حتى امتلاك حساب غوغل، فكل ما تحتاجه هو فقط متصفح كروم.

تحويل "كروم" إلى تطبيق ملاحظات

انتشرت فكرة تطبيقات الملاحظات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما أن بعضها يملك إضافات في متصفح كروم تمكنك من مشاركة النصوص وكتابتها مباشرة داخل نافذة المتصفح.

ولكن، تحتاج في بعض الأحيان إلى كتابة الملاحظات بشكل سريع دون وجود واجهة بصرية تعطلك عن الكتابة أو حتى تسجيل الدخول في حسابك، أي أن كل ما تحتاج إليه هو فقط الكتابة في صفحة فارغة.

ويملك "كروم" ميزة كهذه تتيح لك فتح صفحة فارغة بيضاء يمكنك الكتابة فيها كما ترغب بصيغة "إتش تي إم إل" (HTML)، ويعني هذا أنك لن تستطيع تنسيق ما ستقوم بكتابته أو تعديله.

ويجب أن تلاحظ أن كل ما ستقوم بكتابته سيختفي تماما من النافذة فور إغلاقها، والطريقة الوحيدة للاحتفاظ به هو عبر نسخه إلى صفحة خارجية أخرى.

ولتحويل متصفح كروم إلى صفحة بيضاء مثل دفتر الملاحظات عليك كتابة هذا الأمر في شريط العنوان: data:text/html,

تصفح ملفات الحاسوب

يكشف تقرير موقع "ميك يوز أوف" عن إحدى المزايا التي قد تكون مجهولة في "كروم"، إذ يمكنك استخدامه كمتصفح نصي للملفات والبحث عن الملفات المخزنة في حاسوبك دون الحاجة إلى فتح أي تطبيقات خاصة بالنظام.

وتعمل هذه الميزة ببساطة عبر كتابة أي عنوان لأي قرص صلب موجود في حاسوبك في شريط العنوان، مثلا لمعرفة المجلدات والملفات في القرص C تكتب الأمر C: في شريط عنوان المتصفح، فتظهر لك قائمة زرقاء تضم كافة الملفات المخزنة في حاسوبك ويمكنك تصفحها كما ترغب وكأنك في متصفح الملفات التقليدي.

تشغيل ملفات الفيديو والصور

يعرف العديد من المستخدمين أن متصفح "كروم" قادر على تشغيل ملفات "بي دي إف" (pdf)، ويعد من تطبيقات فتح هذا النوع من الملفات خفيفة الوزن.

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ولكن، يجهل العديد من المستخدمين أنه تطبيق قادر على تشغيل كافة الملفات مهما كان نوعها بدءا من الصور التقليدية وحتى ملفات الفيديو بالصيغ المختلفة، فضلا عن الملفات الصوتية.

ويمكنك القيام بذلك عبر عدة طرق مختلفة، الأولى وهي أن تسحب الملف وتلقيه مباشرة في نافذة "كروم"، كما تستطيع القيام بذلك عبر استخدام ميزة متصفح الملفات داخل التطبيق والوصول إلى الملفات التي ترغب في تشغيلها.

ولا تحتاج إلى تثبيت أي تطبيقات أو إضافات خارجية للقيام بذلك، فكل ما تحتاج إليه هو الملف الذي ترغب في تشغيله.

تشغيل لعبة الديناصور دون انقطاع الإنترنت

تعد لعبة الديناصور الموجودة في متصفح "كروم" إحدى أبرز وأهم المزايا الموجودة في المتصفح والتي اعتاد عليها المستخدمون لأنها تظهر في الأوقات التي ينقطع فيها الإنترنت.

وتستطيع تفعيل هذه اللعبة والوصول إليها بكل سهولة حتى وإن كنت متصلا بالإنترنت، وللقيام بذلك، كل ما تحتاج لفعله هو كتابة أمر Chrome://dino في شريط العنوان لتظهر لك اللعبة وتبدأ الاستمتاع بها.

مدير المهام الخاص بالمتصفح

يشتهر متصفح "كروم" بكونه من التطبيقات التي تستهلك الذاكرة العشوائية بشكل كبير للغاية ويتسبب في تعطل الحواسيب ذات المساحات الصغيرة.

لذلك قامت غوغل بإضافة ميزة مباشرة في المتصفح تتيح لك التحكم في الصفحات التي تستهلك الذاكرة بشكل أكبر من غيرها، وفق تقرير موقع "بي سي تيبس" التقني الأمريكي.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة مباشرة من خلال الضغط على أزرار Shift+Esc لتفتح أمامك نافذة مدير المهام الخاص بصفحات "كروم"، ويمكنك من خلالها إغلاق أي صفحة تستهلك الكثير من موارد الجهاز.