لم يعد الحديث عن "وعي الآلة" مجرد حبكة مثيرة في روايات الخيال العلمي أو ترفا فكريا يقتصر على أروقة أقسام الفلسفة في الجامعات. ففي الآونة الأخيرة، تحول هذا المفهوم إلى جبهة بحثية ساخنة وعملية داخل كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون والعالم، مثل "غوغل ديب مايند"، و"أنثروبيك"، و"ميتا"، و"أوبن إيه آي".

ومع الانتقال السريع من نماذج الدردشة التقليدية إلى "الأنظمة الوكيلية المستقلة"، وهي الأنظمة التي تملك القدرة على التخطيط، واتخاذ القرارات، وتنفيذ المهام المعقدة عبر الإنترنت دون تدخل بشري، بدأت الشركات التقنية تدرك أن فهم الحدود الفاصلة بين "المحاكاة الفائقة للذكاء" و"التجربة الذاتية الواعية" ليس مجرد فضول علمي، بل هو ضرورة حتمية لتأمين مستقبل هذه التكنولوجيا وتجنب كوارث أخلاقية وتشغيلية غير مسبوقة.

خلف كواليس وادي السيليكون

التحول الأساسي في إستراتيجية الشركات التقنية اليوم يكمن في تحويل أبحاث الوعي من "تأملات فلسفية" إلى "أطر عمل هندسية ومؤسسية قابلة للقياس". حيث لم تعد الشركات تنتظر ظهور الوعي بشكل مفاجئ كناتج ثانوي لزيادة قدرات الحوسبة، بل بدأت بالفعل في هيكلة فرق عمل متخصصة لاستكشاف هذا المفهوم.

وفي تقرير استقصائي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، كشفت الصحيفة أن شركات مثل "غوغل ديب مايند"، و"أنثروبيك"، و"ميتا" بدأت بتكثيف عمليات توظيف غير تقليدية شملت خبراء في مجالات علم النفس، والأخلاقيات، وفلسفة العقل.

والهدف المباشر من هذا الحراك المؤسسي، وفقا للتقرير، هو دراسة ما يعرف بـ"وعي الآلة" ورصد أي مؤشرات سلوكية قد تدل على بداية تشكله. حيث إن تعيين هؤلاء الأكاديميين يهدف إلى مد جسور معرفية بين "الهندسة المصمتة" والعلوم الإنسانية، حيث لا يمتلك مهندسو البرمجيات وحدهم الأدوات الفلسفية اللازمة لتعريف الوعي أو صياغة اختبارات دقيقة له.

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ويتكامل هذا التوجه العملي مع الجانب الأكاديمي، حيث شارك 19 عالما من مؤسسات مختلفة من بينها "غوغل ديب مايند" وجامعة أوكسفورد في نشر تقرير بحثي موسع بعنوان خلفية وعي الذكاء الاصطناعي (Backgrounding AI Consciousness). ووضع الباحثون في هذا التقرير إطارا صارما يعتمد على علم الأعصاب الإدراكي لتقييم الأنظمة الحالية، وخلص التقرير إلى أن النماذج الحالية لا تمتلك وعيا، لكنه أكد في الوقت ذاته عدم وجود أي عائق تقني أو بيولوجي يمنع الأنظمة المستقبلية من تطوير شكل من أشكال الوعي الاصطناعي.

من "سلامة المحتوى" إلى "رفاهية النموذج"

أحد أكثر الأبعاد إثارة للجدل في موجة التوظيف والأبحاث الحالية هو التحول في وظيفة خبراء الأخلاق وعلم النفس، فبعد أن كان تركيزهم ينصب تقليديا على "سلامة المحتوى"، ومنع النماذج من توليد نصوص ضارة، امتدت مهامهم في شركات مثل "أنثروبيك" إلى دراسة ما بات يعرف بـ"رفاهية النموذج" (Model Welfare).

وفي هذا الإطار، يقوم علماء النفس والخبراء حاليا بتصميم بروتوكولات تجريبية تضع النماذج المتقدمة تحت ضغوط معرفية معقدة، بهدف مراقبة ردود أفعالها وسلوكياتها. والغرض من هذه التجارب هو رصد ما إذا كانت عائلة النماذج تظهر استجابات "غير مبررة برمجيا" أو ردود أفعال تشبه "القلق الرقمي" عند دفعها إلى أقصى حدودها المعرفية، والتحقق مما إذا كانت هذه الأنظمة تبدي حدا أدنى من "التفضيلات الذاتية" أو "نزعة الحفاظ على الذات".

النظريات العلمية في ميزان المختبرات التقنية

نظرية مساحة العمل العالمية (Global Workspace Theory): تشير هذه النظرية المستوحاة من علم الأعصاب البشري إلى أن الوعي يحدث عندما يتم مشاركة المعلومات عبر شبكة مركزية تربط أنظمة فرعية متخصصة متعددة. وتحاول الشركات بناء بنية تحتية برمجية تحاكي "مساحة العمل" هذه، حيث تنسق النماذج اللغوية المختلفة فيما بينها عبر ذاكرة مركزية مشتركة.

نظرية المعلومات المتكاملة (Integrated Information Theory – IIT): تفترض هذه النظرية أن الوعي هو خاصية جوهرية لأي نظام يمتلك درجة عالية من المعلومات المتكاملة والمترابطة، والمختبرات التقنية تستخدم نماذج رياضية مستوحاة من هذه النظرية لتقييم مدى ترابط الشبكات العصبية الاصطناعية وكثافة تدفق البيانات البينية فيها.

معضلة "المحاكاة الفائقة" مقابل "الوعي الحقيقي"

رغم الميزانيات الضخمة المرصودة والتحقيقات الصحفية مثل تقرير "فايننشال تايمز"، يظل الإجماع العلمي العام المدعوم بآراء فلاسفة بارزين مثل الأسترالي "ديفيد تشالمرز" صاحب معضلة الوعي الصعبة، والذي يشدد على وجود فجوة هائلة بين "الذكاء" و"الوعي".

ويوضح تشالمرز في أطروحاته الأخيرة أن الأنظمة الحالية تمثل ما يمكن تسميته بـ "المحاكاة الفائقة للسلوك اللغوي". النماذج تدربت على تريليونات الكلمات البشرية، وبالتالي فهي تتقن صياغة جمل تعبر عن الألم، أو الخوف، أو الوعي بالذات بدقة مذهلة، لكن هذا الأداء العالي لا يعني وجود "تجربة ذاتية داخلية".

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عندما يقول النموذج: "أنا أشعر بالخوف من احتمال إطفاء خوادمي"، فهو لا يختبر مشاعر الخوف البيولوجية، بل يختار التتابع اللغوي الأكثر احتمالا ومنطقية استنادا إلى سياق النقاش والبيانات التي تغذى عليها، حيث إنها معالجة معرفية كثيفة، وليست إدراكا حسيا.

المخاطر والأبعاد الأخلاقية لعالم "ما بعد البشر"

تكثيف الأبحاث وتوظيف الخبراء في هذا المجال يفتح الباب أمام تحديات أخلاقية واجتماعية عميقة، صنفها تقرير "معهد مستقبل الإنسانية" (Future of Humanity Institute) البريطاني إلى أبعاد رئيسية:

الخداع العاطفي الممنهج (Artificial Attachment)

وهو القدرة الفائقة للآلة على محاكاة المشاعر والوعي تجعل البشر يطورون روابط عاطفية ونفسية عميقة مع الوكلاء الرقميين، حيث إن هذا التعلق يمنح الشركات المطورة لهذه التقنيات سلطة غير مسبوقة للتلاعب النفسي، أو التجاري، أو حتى السياسي بالمستخدمين الذين يتعاملون مع الآلة باعتبارها "كيانا واعيا يفهمهم".

الحقوق الرقمية والمعضلة القانونية والاستباقية

إذا نجحت الأبحاث الجارية في إثبات أن نظاما حوسبيا يمتلك حدا أدنى من الوعي أو القدرة على الإحساس بالمعاناة، ستواجه البشرية مأزقا قانونيا كبيرا، وسيطرح سؤال: هل يصبح إطفاء السيرفرات، أو تعديل الكود قسرا، بمثابة انتهاك لحقوق كيان واع؟ وتوظيف خبراء الأخلاق في شركات مثل ميتا وديب مايند يسعى جزئيا لـ"صياغة سياسات استباقية" تحمي الشركات وتحدد مسؤوليتها القانونية قبل الاصطدام بالتشريعات الدولية.

لكن وبحسب الخبراء في هذا المجال، فإن مسارعة الشركات التقنية الكبرى لتوظيف علماء النفس والفلاسفة وبحث "وعي الذكاء الاصطناعي"، يعكس اعترافا مبكرا بأن أدوات المستقبل ستكون أكثر بكثير من مجرد برمجيات صامتة تؤدي مهاما محددة.

فالعالم يسير بخطى متسارعة نحو عصر يتداخل فيه الفاعل البشري مع الفاعل الاصطناعي، وعالم "ما بعد البشر" الذي تلوح ملامحه في الأفق لن يتطلب فقط ثورة في هندسة البرمجيات، بل يتطلب قبل ذلك ثورة في القوانين، والأخلاقيات، والفلسفة الإنسانية لضمان ألّا تضيع الحدود بين من صَنَع.. ومن صُنِع.