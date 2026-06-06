تخلى عن لينكدإن.. الجيل زد يتحول إلى إنستغرام وتيكتوك بحثا عن التوظيف

في واحدة من أعقد الفترات التي يشهدها سوق العمل العالمي، لم تعد القنوات التقليدية للتوظيف كافية لاستيعاب التدفق الهائل للمتقدمين، أو قادرة على تلبية تطلعات جيل نشأ في فضاء رقمي تفاعلي وبصري بالكامل. فبحسب تقرير معمق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن معدل التوظيف العالمي قد تراجع إلى أدنى مستوى له في 5 أعوام، بالتزامن مع قفزة حادة بلغت 30% في عدد المتقدمين لكل وظيفة معروضة وفقا لبيانات منصة "لينكدإن".

هذا الانسداد الرقمي والارتفاع غير المسبوق في حدة التنافسية دفعا شباب الجيل زد (Gen Z) -وهم المولودون بين عامي 1997 و2012- إلى البحث عن آليات غير كلاسيكية، متبنين إستراتيجيات بقاء بديلة تقوم على تحويل حساباتهم الشخصية على منصات مثل إنستغرام وتيك توك إلى منصات تفاعلية لعرض الكفاءات وبناء "العلامة الشخصية"، متجاوزين بذلك البوابات البيروقراطية للشركات.

مقبرة بي دي إف والبحث عن النجاة

لقد تحولت السيرة الذاتية التقليدية المخزنة بصيغة "بي دي إف" إلى أداة قاصرة عن تحقيق غايتها، ففي بيئات التوظيف الحالية تصطدم هذه الملفات أولا بـ "أنظمة تصفية المتقدمين الآلية" (إيه تي إس – ATS)، وهي برمجيات ذكاء اصطناعي تقيم كفاءة المتقدم بناء على مطابقة الكلمات المفتاحية الجامدة. ونظرا للارتفاع الكبير في أعداد الخريجين والمتقدمين، فإن هذه الأنظمة باتت تصفي وتستبعد آلاف الطلبات دون أن يراها عنصر بشري واحد.

وبالنسبة إلى جيل نشأ في عصر "اقتصاد الانتباه"، تحول هذا النظام إلى عائق حقيقي، حيث يوضح تقرير الغارديان كيف بدأ الشباب في الالتفاف حول هذه الحواجز التكنولوجية بالكامل.

ومن بين النماذج البارزة التي استعرضها التقرير، تجربة الشابة "ألكسندرا ريتشي" (24 عاما)، وهي مصممة إستراتيجيات إبداعية من لندن، والتي وصفت رحلة التقديم التقليدية عبر منصات مثل "إنديد" (Indeed) و"لينكدإن" بأنها أشبه بـ "إلقاء السيرة الذاتية في ثقب أسود". وهذا الإحباط الرقمي دفعها، مثل كثيرين غيرها، إلى نقل إستراتيجيتها إلى إنستغرام وتيك توك، مستخدمة هاشتاغات مباشرة مثل "وظفوني" (#HireMe) للوصول الإنساني المباشر.

التوظيف عبر المحتوى المرئي

التحول الأساسي هنا لا يقتصر على تغيير المنصة الرقمية، بل يمتد إلى طبيعة المنتج المهني المعروض، حيث لم يعد البحث عن وظيفة يقتصر على سرد الألقاب والشهادات، بل أصبح يتطلب مهارة موازية في إنتاج وتعديل المحتوى البصري القصير.

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فمن خلال مقاطع الفيديو القصيرة، يقوم المتقدمون بـ "أنسنة" ملفاتهم المهنية واستعراض كفاءاتهم من خلال محورين رئيسيين:

إثبات الكفاءة (Proof of Work): بدلا من الاكتفاء بكتابة عبارات مستهلكة مثل "أمتلك مهارات حل المشكلات الجذري"، يقوم المبرمج، المهندس، أو المسوق بتصوير مقطع فيديو يشرح فيه خطوة بخطوة كيف قام بحل معضلة تقنية معقدة، أو كيف أدار حملة إعلانية ناجحة.

المهارات الناعمة اللامرئية (Soft Skills): تتيح مقاطع الفيديو لمسؤولي التوظيف تقييم السمات الشخصية للمتقدم فورا، مثل لغة الجسد، والكاريزما، والثقة بالنفس، والقدرة على إيجاز الأفكار المعقدة في 60 ثانية، وهي تفاصيل حيوية تعجز الأوراق والنصوص عن نقلها.

ونتيجة لذلك، يعيد الجيل زد صياغة مفهوم "العلامة الشخصية"، فلم يعد الشاب ينتظر ظهور فرصة عمل ليتصرف، بل يصنع محتوى معرفيا مستمرا يجبر الشركات وصناع القرار على الانتباه إليه والبحث عنه في مساحته الخاصة.

الهروب من رسمية لينكدإن المصطنعة

رغم أن منصة "لينكدإن" لا تزال تحتفظ بمكانتها كأضخم شبكة مهنية عالميا، إلا أن شريحة واسعة من الشباب باتت تنفر من بيئتها الحالية، حيث يرى الكثير من أفراد الجيل زد أن المنصة أصبحت مشحونة بالمبالغات، والمنشورات الحماسية الزائفة، أو ما يُعرف رقميا بـ "الابتذال المؤسسي" (Corporate Cringe).

في المقابل، يوفر إنستغرام وتيك توك مساحات للتواصل العفوي والأصيل، وينقل تقرير الغارديان عن شباب استطاعوا اقتناص وظائفهم عبر رسائل مباشرة (دي إمز) ذكية ومصممة بعناية أرسلوها إلى مديري شركات أو مؤسسين يتابعونهم على إنستغرام. وأكد هؤلاء الشباب أن "إنستغرام بات حقا هو لينكدإن الجديد"، حيث يبدأ التواصل هناك كحوار إنساني طبيعي بين طرفين، متجاوزا القيود البروتوكولية الصارمة للبريد الإلكتروني والطلبات الرسمية المعقدة.

معضلة العدالة والتحيز المهني

رغم الجاذبية الإبداعية التي يحملها هذا التحول الرقمي، إلا أنه يطرح تساؤلات نقدية حادة ناقشها الخبراء في تقرير الصحيفة حول مفهوم العدالة التنافسية في سوق العمل، حيث إن اشتراط امتلاك مهارات المونتاج، والجرأة على الوقوف أمام الكاميرا، و"تسليع" وتسييل الحياة الشخصية والمهنية وعرضها للعلن للحصول على وظيفة، قد يخلق شكلا جديدا من أشكال التحيز والتصفية غير العادلة.

هذا التوجه الرقمي قد يقصي الكفاءات الانطوائية، أو أصحاب التخصصات التحليلية والتقنية البحتة الذين يمتلكون عمقا معرفيا هائلا لكنهم لا يجدون أنفسهم في فضاء صناعة المحتوى الاستعراضي أو التسويق البصري الذاتي. وهذا الأمر يهدد بخلق سوق عمل يمنح الأولوية والوظائف لـ "الأكثر جماهيرية وتحدثا وقدرة على الجذب البصري" على حساب "الأكثر كفاءة وعمقا وإنتاجية".

مستقبل التوظيف الرقمي

يقول المراقبون إن ما يحدث اليوم ليس مجرد موجة عابرة أو سلوك شبابي مؤقت، بل هو إعادة هيكلة جذرية لمنظومة الموارد البشرية، فالشركات الذكية لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، التصميم، التسويق، والإعلام الرقمي، بدأت فعليا في تكييف خوارزمياتها وآليات رصدها للمواهب لتشمل الرسائل المباشرة والوسوم الإبداعية على المنصات البصرية، مدركة أن المواهب الحقيقية لم تعد تبحث عنها في طوابير مكاتب التوظيف الكلاسيكية.

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وبالتالي أدرك الجيل زد مبكرا قواعد اللعبة الجديدة في اقتصاد يهيمن عليه الانتباه، إذا لم تكن مرئيا، فأنت غير موجود. والسيرة الذاتية في السنوات المقبلة لن تكون مجرد ورقة مخزنة في الأرشيف الآلي للشركات، بل ستكون عبارة عن قصة بصرية تفاعلية حية، تُروى وتثبت كفاءتها في بضع ثوان عبر شاشات الهواتف الذكية.