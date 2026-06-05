منصة "فوتبول إيه آي برو".. حضور بارز للذكاء الاصطناعي في كأس العالم 2026

يحظى كأس العالم عام 2026 بخصوصية فريدة تتجلى في عدة جوانب من بينها إقامة البطولة في 3 دول وحتى الظهور الرسمي الأول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير بشكل مباشر في مجريات المباريات المختلفة لكافة الفرق دون أن تكون التقنية حكرا على فريق واحد.

ويعود الفضل في هذا الظهور البارز لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 إلى تعاون منظمة "فيفا" مع شركة "لينوفو" الصينية لتقديم منصة ذكاء اصطناعي مخصصة ومدربة لتلبية احتياجات الأجهزة الفنية لمختلف الفرق خلال البطولة، وفق بيان الشركة.

لذلك، وللمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، تصل كافة الفرق المشاركة إلى المستوى نفسه من التحليلات الفنية والبيانات الرقمية التي يمكن ترجمتها إلى خطط مباشرة وبشكل حي بكافة لغات العالم لتناسب كافة الفرق الثمانية والأربعين المشاركة في البطولة.

ويورد تقرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست (South China Morning Post)" أن منصة "فوتبول إيه آي برو" التي تطورها "لينوفو" ستكون مخصصة لكل منتخب على حدة، وبالتالي يمكن القول إن كل منتخب سيحصل على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به.

ولكن ما هي منصة "فوتبول إيه آي برو" تحديدا؟ وما الذي تستطيع القيام به؟

مساعد ذكي لكل منتخب

يصف تقرير موقع "يورونيوز (Euronews)" الإخباري منصة "فوتبول إيه آي برو" بأنها أحد أكبر مشاريع "فيفا" للبطولة المقبلة، إذ توفر المنصة مساعدا ذكيا لكل الفرق المشاركة في البطولة على اختلافها.

وتعد المنصة أقرب إلى مساعد معرفي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على جمع البيانات ومتابعة وتسجيل أكثر من 2000 مؤشر تكتيكي مختلف يهم الفرق المشاركة في البطولة، وفق ما جاء في تقرير الموقع.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إطلاق هذا المساعد إلى تمكين كافة الفرق من الوصول إلى وسائل التحليل المتطورة التي كانت تعتمد في السابق على الموارد المالية والتقنية المتاحة لكل فريق على حدة، ولكن المنصة الجديدة تمنح جميع المنتخبات المشاركة وصولا متساويا إلى القدرات التحليلية ذاتها سواء قبل المباريات أو بعدها، وفق ما جاء في بيان "فيفا" الرسمي.

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وتعتمد المنصة بشكل مباشر على نموذج لغة كرة القدم الذي طوره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ ستكون المنصة قادرة على تحليل مئات الملايين من نقاط البيانات المختلفة المتعلقة بكرة القدم وتقديمها للمدربين والفرق المختلفة بشكل واضح.

تجربة تحليل مختلفة للبيانات

يمكن تبسيط وظيفة "فوتبول إيه آي برو" بأنها أداة قادرة على تطبيق التحليلات والنظريات الكروية المختلفة بشكل مباشر وتخيل أثرها في اللاعبين وردة فعل الفرق المنافسة بكل وضوح وسهولة.

وتسهم قدرة المنصة على توليد صور ثلاثية الأبعاد للاعبين في الفرق المختلفة في تخيل أثر الخطط والتكتيكات المختلفة داخل الملعب وخارجه، إذ يستطيع المدربون تخيل ردة فعل الفرق المنافسة إذا تغيرت خطط الفرق الرئيسية وتحركات اللاعبين.

وتوفر المنصة وصولا مختلفا ومتنوعا لكافة أعضاء فرق كرة القدم، بدءا من المدربين الذين يستطيعون رؤية خططهم تتحول إلى حقيقة بفضل الصور ثلاثية الأبعاد قبل بدء المباراة، وحتى اللاعبين الذين يستطيعون الحصول على بيانات وتحليلات مخصصة توفرها المنصة لهم، فضلا عن محللي البيانات وجامعيها التابعين لكل فريق على حدة، إذ يستطيعون الوصول إلى البيانات بسهولة وسرعة بالغة.

وتستطيع المنصة تقديم البيانات التي تحللها على شكل صور أو نصوص أو رسوم بيانية أو حتى مقاطع فيديو مولدة خصيصا بناء على البيانات التي توفرها.