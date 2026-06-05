عودة جيمس بوند إلى عالم الألعاب.. كيف أبلت اللعبة الجديدة؟

صدرت في الأسابيع الماضية أحدث الإضافات إلى سلسلة ألعاب جيمس بوند، العميل البريطاني الشهير بالرقم "007" تحت اسم "007: الضوء الأول" لمنصات الألعاب المنزلية "بلاي سيتشن" و"إكس بوكس" ومنصات الحاسب الشخصي أيضا.

وتمثل اللعبة عودة سلسلة ألعاب المغامرة الشهيرة إلى المنصات المنزلية فضلا عن تسخيرها تقنيات العصر الحديث في الإضاءة والتصميم بشكل عام، ولكن هل تمكنت اللعبة من تحقيق النجاح المنتظر منها؟ أم كانت عودتها أقل من المتوقع؟

نجاح على كافة المستويات

استطاعت اللعبة في الساعات الأولى من عمرها تحقيق نجاح نقدي واسع بين نقاد الألعاب والجماهير على حد سواء وفق تقرير موقع "فوربس" الأمريكي.

وتمكنت اللعبة من الحصول على متوسط مراجعات وصل إلى 87 درجة في موقع "ميتا كريتك" مع تقييم مثالي من اللاعبين بنحو 8.7 درجة من أصل عشر درجات، وكذلك الأمر على منصة "ستيم" التي حققت فيها تقييم إيجابي للغاية بنسبة جاوزت 91%، فضلا عن استحقاق 4.8 و4.5 نجمة من أصل 5 نجوم في متاجر "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس" تباعا.

واستمر نجاح اللعبة على صعيد المبيعات أيضا، إذ تمكنت من بيع أكثر من 1.5 مليون نسخة خلال 24 ساعة من طرحها عبر كافة المنصات، وهو ما يجعلها تقترب من جائزة لعبة العام بشكل سريع.

اقتربت من تغطية تكلفتها

ويفيد تقرير موقع "ولف أوف غيمينغ" التقني الأمريكي أن كلفة تطوير لعبة "007 الضوء الأول" وصلت إلى 202 مليون دولار تقريبا، بما يشمل تطوير المحرك والتطوير الرسومي الفعلي للعبة وحتى التسويق والترويج لها.

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف الألعاب الكبيرة قد تتجاوز مئات الملايين في الكثير من الأحيان خاصة إن كانت اللعبة بمستوى لعبة مثل "جي تي إيه" أو لعبة تضم العديد من المهارات والتفاصيل الرسومية.

ويكشف التقرير أن اللعبة حققت مبيعات وصلت 150 مليون دولار خلال الساعات الأولى من عمرها، مما يجعلها تقترب للغاية من معادلة تكاليفها والبدء في مرحلة الأرباح الفعلية.

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وتستغرق الألعاب عادة عدة سنوات حتى تصل إلى هذا المستوى أو تقترب منه بشكل كبير، لذلك فإن تحقيق "007 الضوء الأول لهذه المبيعات يعد إثباتا حيا على جاح اللعبة.

أداء مبهر على المنصات والحواسيب

تعتمد اللعبة الجديدة على محرك يدعى "غلاسير" (Glacier )، وهو المحرك ذاته الذي يستخدمه استوديو التطوير "آي أو إنترآكتيف" في تطوير سلسلة ألعاب "هيتمان" العريقة.

ويمتاز هذا المحرك بأداء مميز على كافة المنصات والأجهزة المنزلية، مما يضمن للعبة العمل بسلاسة وسهولة على كافة المنصات المختلفة.

كما أن اللعبة لا تملك مستوى متطلبات مرتفع في الحاسب الشخصي لتعمل بشكل جيد وتحقق معدل إطارات يقترب من 60 إطار في الثانية، إذ يكفي لهذا الأمر استخدام بطاقة "آر تي إكس 4060" من "إنفيديا" وفق تقرير موقع "تيك باور أب" التقني الأمريكي.

تجربة ممتعة

وتشير المراجعات المذكورة في موقع "ميتا كريتك" لجمع المراجعات بأن لعبة "007 فيرست لايت" تقدم تجربة لعب ممتعة ومختلفة للغاية عن الألعاب المنتشرة في الوقت الحالي، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنها تبتكر شيئا جديدا.

وأجمعت أغلب المراجعات على أن اللعبة تقدم تجربة ممتعة وجيدة دون محاولة الابتكار أو تقديم ابتكارات جديدة عديدة تضيع وقت وجهود اللاعبين.