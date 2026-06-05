الذكاء الاصطناعي وأزمة الثقة في النشر العلمي.. من يضمن موثوقية الأبحاث؟

لطالما شكلت المجلات العلمية القنوات الأساسية التي تتدفق عبرها المعرفة من المختبرات إلى العالم، لتمنح الثقافة الإنسانية أساسا من الفهم الموثوق لما نعرفه عن الطبيعة والكون. لكن هذه القنوات التي بدت يوما دقيقة وموثوقة، بدأت اليوم تواجه ضغطا غير مسبوق، مع تدفق متزايد لنصوص وأبحاث يصعب التمييز فيها بين الجهد البشري والإنتاج الآلي، في ظل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تعيد تشكيل طريقة إنتاج الأبحاث العلمية.

وبينما تضع المجلات العلمية سياسات واضحة حول الإفصاح والنزاهة، تتسع الفجوة بين هذه السياسات وبين الواقع الفعلي للنشر، حيث تتزايد المخاوف من تراجع الشفافية وصعوبة التحقق من مصدر الأوراق العلمية.

بين التنظيم المتسارع وحدود الضبط

في سياق هذا التحول المتسارع، بدأت مؤسسات النشر العلمي بالتحرك نحو وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي، حيث أطلقت جهات مهنية في قطاع النشر، من بينها منظمة "إس تي إم " (STM Association) بالتعاون مع منظمات مثل "لجنة أخلاق النشر " (Committee on Publication Ethics – COPE) و "المجلس الدولي للعلوم " (International Science Council – ISC)، مبادرات تهدف إلى تطوير معيار عالمي موحد للإبلاغ عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث، وتقليص التباين الحالي في سياسات الإفصاح بين المجلات والتخصصات المختلفة.

لكن هذا التوجه التنظيمي لا يزال في طور التشكل، ويعتمد بدرجة كبيرة على التزام الباحثين بالإفصاح الذاتي، في وقت تشير فيه تقارير ودراسات حديثة إلى صعوبة التحقق الفعلي من مدى استخدام هذه الأدوات داخل الأوراق العلمية.

وفي سياق متصل، لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على كتابة المسودات فحسب، بل يمتد إلى مراجعة الأدبيات والمساهمة في عملية التقييم الأولي، ما يجعل تتبع أثره داخل العملية البحثية أمرا أكثر تعقيدا، ويؤدي هذا التداخل بين الاستخدام المشروع وغير المعلن إلى صعوبة إضافية في عمليات التحقق، خاصة مع الارتفاع المستمر في حجم المخطوطات المقدمة إلى المجلات العلمية.

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وتظهر آثار هذه التحديات بالفعل داخل بعض الأوراق البحثية، حيث تم توثيق حالات لمراجع غير موجودة أو بيانات يصعب التحقق منها، في ظواهر باتت تثير تساؤلات متزايدة حول قدرة منظومة النشر العلمي على مواكبة التحولات التي فرضتها أدوات الذكاء الاصطناعي.

المراجع الشبحية في الأبحاث العلمية

تكشف ظاهرة "الاستشهادات الشبحية " (phantom citation) أحد أكثر وجوه الأزمة إثارة للقلق داخل النشر العلمي.

ففي تقرير نشرته "ذا أتلانتيك " (The Atlantic)، روى الباحث النرويجي دان كوينتانا كيف اكتشف أثناء مراجعته ورقة علمية مقدمة إلى مجلة متخصصة أن إحدى الدراسات الواردة في قائمة المراجع تحمل اسمه وتبدو صحيحة من حيث العنوان والمؤلفين، إلا أنها لم تكن موجودة أصلا. ولم يكن الأمر مجرد خطأ توثيقي بسيط، بل مثالا على مراجع تبدو في الظاهر أنها مقنعة لكنها مختلقة بالكامل.

ولا تبدو هذه واقعة معزولة، إذ يتداول باحثون وأكاديميون بصورة متزايدة حالات مشابهة تتعلق بمراجع غير قابلة للتتبع أو لا تطابق أي أعمال منشورة فعليا على منصات مثل "بلوسكاي " و "لينكدإن ". ويثير ذلك مخاوف متنامية من قدرة النماذج اللغوية التوليدية على إنتاج استشهادات علمية تبدو موثوقة ودقيقة، بينما تفتقر إلى أي أساس حقيقي يمكن التحقق منه.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن نظام النشر العلمي يقوم في جوهره على قابلية التحقق من المصادر والاستناد إلى أعمال سابقة موثقة. ومع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث وتحريرها، يخشى بعض الباحثين من أن تتحول مثل هذه الأخطاء إلى ظاهرة أكثر انتشارا، خصوصا في ظل الضغط المتزايد على المحررين والمراجعين الذين يواجهون أعدادا متنامية من المخطوطات العلمية.

مصانع الأوراق العلمية

ولا يقتصر القلق على الاستشهادات الوهمية، بل أصبح يمتد إلى ما يشير إليه بعض الباحثين بوصفه "تصنيعا منهجيا " للأوراق العلمية. فبحسب تقرير "ذا أتلانتيك "، يوضح آدم داي مؤسس شركة "كلير سكاي " (Clear Skies) المتخصصة في كشف الاحتيال الأكاديمي، أن بعض الجهات باتت تنتج أوراقا علمية على نطاق واسع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تبيعها للباحثين الراغبين في تعزيز إنتاجهم الأكاديمي أو تسريع مسارهم المهني.

وتعتمد هذه "المصانع البحثية " على قوالب متكررة ونصوص قابلة لإعادة التدوير، ما يجعل تتبعها ممكنا عبر تحليل الأنماط المتكررة في الأوراق التي يُكشف لاحقا عن سحبها بسبب مخالفات علمية.

وبحسب التقرير نفسه، لم تعد هذه الظاهرة محصورة في تخصصات هامشية أو منخفضة التأثير، بل امتدت إلى مجالات حساسة مثل أبحاث السرطان، حيث يمكن إنتاج دراسات تبدو متماسكة شكليا عبر تعديل متغيرات محدودة دون تقديم نتائج قابلة للتحقق الفعلي.

كما أسهم تطور أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل إنتاج عناصر بصرية داخل الأوراق العلمية، بما في ذلك صور لعينات نسيجية ونتائج مخبرية تبدو واقعية لكنها غير موثوقة، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام عمليات المراجعة العلمية.

أزمة تمتد إلى منظومة التقييم

كما تجاوزت الأزمة المجلات العلمية لتمتد إلى المؤتمرات الأكاديمية الكبرى مثل مؤتمر "نظم معالجة المعلومات العصبية " (NeurIPS) و "المؤتمر الدولي لتمثيلات التعلم " (ICLR)، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأوراق المقدمة خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تقارير عن وجود مراجع وهمية أو محتوى مولد آليا.

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كما تشير تحليلات حديثة إلى أن جزءا متزايدا من مراجعات الأقران (Peer Review) نفسها أصبح يُكتب بمساعدة نماذج لغوية، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة منظومة التقييم العلمي على مواكبة هذا التحول المتسارع.

فإذا كانت مراجعة الأقران تمثل حجر الأساس الذي تعتمد عليه المجلات والمؤتمرات العلمية في التحقق من جودة الأبحاث وموثوقيتها، فإن دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى هذه المرحلة يطرح أسئلة أعمق من مجرد كشف الأخطاء أو المخالفات الفردية، ليطال قدرة المنظومة العلمية على الحفاظ على آليات التدقيق التي تستند إليها.

الثقة قبل الكشف

تقول ليزلي دي. ماكنتوش، نائبة رئيس قسم نزاهة وأمن البحث في شركة "ديجيتال ساينس " (Digital Science) في المملكة المتحدة، إن سياسات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي ما تزال في مرحلة تطوير مستمرة، وستحتاج إلى مزيد من التكيف مع التقدم السريع للتكنولوجيا.

وتوضح، في حديثها للجزيرة نت، أن الممارسات الحالية تختلف بشكل كبير بين المجلات العلمية. فبينما لا تشترط بعض المجلات أي إفصاح يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تطلب أخرى مستوى من الشفافية بشأنه. أما النماذج الأكثر تقدما، بحسب ماكنتوش، فهي التي تطلب من المؤلفين التصريح بدورهم الكامل في إعداد العمل، وتحمل المسؤولية النهائية عن محتواه، بما يبقي المساءلة مرتبطة بالإنسان لا بالأداة.

لكن ماكنتوش ترى أن التحدي الأكبر لا يتعلق بسياسات الإفصاح وحدها، بل بحدود القدرة على التحقق من الالتزام بها. وتشير إلى أن معظم أدوات كشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، ما يجعل الاعتماد عليها بوصفها خط الدفاع الرئيسي أمرا إشكاليا.

وبحسبها، فإن النقاش يجب أن ينتقل من التركيز على سؤال "كيف نكشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي؟ " إلى سؤال أوسع يتعلق بكيفية بناء الثقة في البحث العلمي نفسه، عبر العناصر التي تحيط به وتؤسس موثوقيته.

وتضيف أن التنظيم غالبا ما يتأخر عن الممارسات التقنية الجديدة، ولذلك فإن الاكتفاء بملاحقة أشكال التحايل المتجددة قد لا يكون كافيا للحفاظ على نزاهة النشر العلمي.

وفي هذا السياق، تدعو إلى التركيز على ما تسميه "مؤشرات الثقة " (Trust Markers)، وهي مجموعة من الإشارات القابلة للتحقق التي تساعد على تقييم مصداقية الأبحاث العلمية وشفافيتها خارج نطاق أدوات الكشف الآلي.

وتشمل هذه المؤشرات عناصر مرتبطة بالشفافية البحثية، مثل الإفصاح عن مصادر التمويل، وتضارب المصالح وتحديد مساهمة كل باحث في البحث العلمي بشكل دقيق، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بقابلية إعادة إنتاج النتائج، من خلال إتاحة البيانات والبرمجيات والمواد البحثية في مستودعات مفتوحة، أو نشر الدراسات عبر منصات ما قبل النشر.

كما تتضمن مؤشرات التحقق المؤسسي استخدام معرفات رقمية دائمة للباحثين مثل "أو آر سي آي دي " (ORCID)، والإفصاح عن الموافقات الأخلاقية وتعزيز نماذج التحكيم العلمي الشفاف التي تتيح الاطلاع على ملاحظات المراجعين وآلية تقييم الأبحاث.

وتشير ماكنتوش إلى أن مبادرات دولية مثل "إس تي إم ريسرش إنتغريتي هاب " (STM Research Integrity Hub) ومشروع "آي تي إي إم " (ITEM – Identification of Trust Markers) تعمل حاليا على توحيد هذه المعايير على مستوى النشر الأكاديمي العالمي، في محاولة لتعزيز الثقة في الأبحاث العلمية ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بمصانع الأوراق البحثية والمحتوى المولد آليا.

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في النهاية، يبدو أن خطورة الذكاء الاصطناعي لا تكمن في قدرته على كتابة فقرة أو صياغة دراسة أو حتى إنتاج بحث كامل، بل في قدرته على إرباك الحدود التي طالما اعتمد عليها العلم للتمييز بين الأبحاث الموثوقة والمعرفة التي تختلقها الآلة. فالنشر العلمي لم يقم يوما على الثقة بالنصوص وحدها، بل على منظومة دقيقة كاملة من التحقيق والمساءلة والشفافية.