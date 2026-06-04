في "كومبيوتكس 2026".. كوالكوم تفتح الباب أمام فئة جديدة للحواسيب الاقتصادية

كشفت شركة "كوالكوم" الأمريكية المختصة في صناعة المعالجات عن أحدث معالجاتها الموجهة للحواسيب المحمولة الاقتصادية ضمن فعاليات معرض "كومبيوتكس 2026" المقام في تايبيه في تايوان وفق تقرير موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وتعد الشركة بأن تقدم هذه الشريحة أداء غير متوقع من الحواسيب الاقتصادية بشكل يرفع من توقعات المستخدمين من الحواسيب منخفضة الثمن بناء على تصريحات ماندار ديشبانده المدير الأول للمنتجات في الشركة، مشيرا: "نحن نرفع معايير الحواسيب الاقتصادية".

ويؤكد ديشبانده أن الحواسيب الجديدة ستكون قادرة على تشغيل أنظمة ويندوز بكل سلاسة، فضلا عن القيام بمجموعة من الوظائف الرئيسية للحواسيب مثل إجراء مكالمات الفيديو وتصفح الإنترنت وحتى مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت وتشغيل أكثر من تطبيق معا، وهي أشياء كانت تواجه الحواسيب الاقتصادية تحديات فيها.

وركزت "كوالكوم" في حديثها على أداء البطارية وكونها قادرة على العمل طوال اليوم بدون ضجيج من مراوح التبريد الخاصة بالحاسوب، مشيرة إلى أن عدة شركات ستعتمد على المعالج في حواسيبها.

وتهدف الشركة لطرح الحواسيب المعتمدة على هذا المعالج بسعر 300 دولار في المستقبل القريب، وذلك بناء على المواصفات الأخرى الموجودة في الحاسوب.

مواصفات غير مؤكدة

لم تعلن "كوالكوم" بعد عن المواصفات النهائية لمعالج "سناب دراغون سي" الجديد، ولكن يكشف تقرير موقع "إكس دي إيه ديفولبرز" التقني الأمريكي عن بعض المواصفات المتوقعة للمعالج الجديد.

ويفيد التقرير بأن الشركة لم تعتمد على أنوية "أورويون" التي تعد أحدث تقنية طورتها الشركة، وبدلا من ذلك تستخدم أنوية "كرايو" الأقدم الموجودة في الهواتف القديمة وحواسيب "كروم بوك" سابقا.

وتستخدم عدة منتجات متاحة في الأسواق شريحة "كرايو" التي طورتها الشركة، ومن بينها هاتف "نيكس فون" الذي تم الكشف عنه في مؤتمر إلكترونيات المستهلكين "سي إي إس" الأخير، فضلا عن أي هاتف يعتمد على معالج "سناب دراغون 778 جي" (Snapdragon 778G)، وهو المعالج المستخدم في هواتف سامسونغ مثل " "غالاكسي إيه 52 إس" و"غالاكسي إيه 73″، فضلا عن هاتف مثل "بوكو إكس 5 برو" (Poco X5 Pro).

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وأورد التقرير المواصفات التالية عن المعالج:

8 أنوية "كرايو" 670 بتردد يصل إلى 2.7 غيغاهرتز

بطاقة رسومية "أدرينو 643" قوة 12 "تيرافلوبس" من المعالج للأنوية العصبية وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي

دعم منفذ "يو إس بي 3.1"

وبينما تبدو هذه المواصفات متواضعة، فإنها تعد قفزة كبيرة للحواسيب الاقتصادية التي تأتي بسعر 300 دولار، إذ أن دعم "يو إس بي 3.1" يضمن شحنا أسرع للحواسيب وسرعة نقل بيانات أعلى.

وكشفت "إيسر" عن أول حواسيبها المحمولة التي تعتمد على هذا المعالج، وهي حواسيب "أسباير غو 15″، وهو حاسوب مع شاشة 15 بوصة بدقة 1080 بيكسل ومساحة ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 غيغابايت ومساحة تخزين 512 غيغابايت مع منافذ "يو إس بي سي" و"يو إس بي إيه".

ولم تطرح "إيسر" سعر الحاسوب الجديد، إلا أنه من المتوقع أن يقترب من 300 دولار كونه أول الحواسيب التي تستخدم المعالج الجديد.

اهتمام متزايد بالحواسيب الاقتصادية

ويعكس حاسوب "إيسر أسباير غو 15" الجديد ومعالج "سناب دراغون" اهتمام الشركات المتزايد بفئة الحواسيب الاقتصادية، فضلا عن دخول العديد من الشركات إلى هذه الفئة ومن بينها آبل التي طرحت "ماك بوك نيو" وحتى "ديل" التي طرحت "إكس بي إس 13" الجديد.

وبينما ظهرت الاختبارات المتعلقة بحواسيب "آبل" و"ديل" مشيرة إلى قوة هذه الحواسيب التي توازي الحواسيب المتوسطة والرائدة، إلا أن حواسيب "إيسر" لم تخضع للاختبارات بعد.

وأكدت "كوالكوم" أن المزيد من الحواسيب التي تعتمد على هذا المعالج تصدر في الشهور المقبلة، ولكنها جميعا تعتمد على نظام "ويندوز" دون إشارة إلى حواسيب "غوغل بوكس" الجديدة والتي أعلنتها غوغل في مؤتمرها الأخير وتهدف لاستبدال فئة "كروم بوك".