شاهد.. طائرة ذكاء اصطناعي تنقذ رجلين ضلا في جبال أستراليا خلال ساعات

استطاعت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إنقاذ متنزهين ضلا الطريق في متنزه كوسيوسكو الوطني خلال 5 ساعات فقط بالاعتماد على مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مهمة تعد الأولى من نوعها، وفق تقرير صحيفة "غارديان" البريطانية.

واعتمدت المسيرة على منظومة تصوير حراري جوي للعثور على المتنزهين اللذين ساعداها باستخدام ضوء أحمر على هاتف محمول لجذب المسيرة في الظلام.

ومن خلال مكبر الصوت المدمج في المسيرة، استطاعت هيئة الإطفاء والإنقاذ التواصل مع المتنزهين وتوجيه المنقذين على الأرض للوصول إليهما وإنقاذهما خارج المتنزه.

ويؤكد تقرير "غارديان" أن هذا الحادث يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها منظومة الذكاء الاصطناعي المدمجة بالمسيرات التابعة للهيئة من أجل إنقاذ مفقودين.

ومن جانبه، أوضح مفتش الإطفاء والإنقاذ والقائد المناوب الإقليمي لمنطقة ألبين في نيو ساوث ويلز فيليب إيبرلي أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع المسيرة ساهمت في خفض مدة الإنقاذ إلى ساعات عدة بدلا من أيام على الأرجح.

وأضاف أن المسيرات تعني إنقاذا أسرع للمفقودين ومخاطر أقل على المنقذين؛ فهي تختصر الوقت على الجبال وفي البحث، وتتيح للمتطوعين والمفقودين العودة إلى عائلاتهم أسرع، معربا عن آماله في تطور التقنية واستخدام المسيرات لإلقاء المعونات وإمدادات الطوارئ عن بعد حتى يصل المنقذون إلى العالقين.

كيف عثرت عليهما المسيرة في الظلام؟

وكشف تقرير موقع "بيزنس تكنولوجي" الإخباري الأسترالي أن المسيرة مزجت بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات المدمجة بها حتى تستطيع إنقاذ المفقودين.

وحددت برمجية الذكاء الاصطناعي المدمجة في المسيرة موقع الرجلين المفقودين ثم قربت الكاميرا الحرارية الصورة لتأكيد العثور عليهما.

وكانت الطائرة المسيرة تحمل 4 كاميرات بما في ذلك كاميرات الأشعة تحت الحمراء، وهو ما أتاح للذكاء الاصطناعي تحليل آلاف الصور في الوقت الفعلي، وترسل المسيرة تنبيهات إلى المشغلين البشر فور رصدها شخصا أو مركبة أو سفينة أو حتى حيوانات متحركة.

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وتعكس عملية الإنقاذ هذه وجود مرحلة تبني أكثر نضجا لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، إذ تخطت مجرد روبوتات الدردشة أو مهام الأتمتة المكتبية، وفق ما جاء في التقرير.