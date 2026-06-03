حجز فنادق ومدفوعات وتسوق.. خطة تيك توك للتحول إلى تطبيق "خارق"

بدأت منصة "تيك توك " في الشهور الأخيرة باتخاذ خطوات من شأنها أن تحول المنصة إلى تطبيق خارق يعمل خارج حدود الصين، وذلك بعد أن وفرت المنصة مجموعة من المزايا التي تتعدى مجرد مشاركة مقاطع الفيديو من خلالها.

وتضمنت المزايا الجديدة التي وفرتها المنصة إمكانية شراء الأشياء مباشرة من متاجر "تيك توك " وحتى حجز الفنادق واستقبال وإرسال المدفوعات، وهي المزايا التي توفرها التطبيقات الخارقة.

وتعد التطبيقات الخارقة فئة من التطبيقات المنتشرة بكثرة في الصين، إذ إنها توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخدمات التي قد لا ترتبط بعضها ببعض بشكل مباشر، ولكن يمكن الوصول إليها مباشرة من خلال تطبيق واحد، وذلك على غرار تطبيق "وي تشات " الذي يعد منصة تواصل سريع مثل "واتساب " ومنصة تواصل اجتماعي مثل "فيسبوك " و "إكس " كما أنه منصة استقبال وإرسال مدفوعات وحجز تذاكر ومتجر تطبيقات يتيح للمستخدمين تحميل التطبيقات الخارجية.

ولا يمكن القول إن تجربة التطبيقات الخارقة ناجحة أو منتشرة بما فيه الكفاية خارج حدود الصين، فرغم وجود العديد من الخيارات المتنوعة، فإنها لم تحظَ بالنجاح والرواج ذاته.

فهل تنجح "تيك توك " في نقل هذه التجربة خارج الصين؟ أم تظل محصورة في كونها منصة للتواصل الاجتماعي فقط؟

حجز الفنادق من داخل "تيك توك "

أطلقت "تيك توك " في الأسابيع الماضية ميزة جديدة تدعى "تيك توك غو " تتيح للمستخدمين اكتشاف وحجز الفنادق بطريقة تحاكي منصات "بوكينغ " وغيرها، وفق ما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش " (TechCrunch) التقني الأمريكي.

وتظل الميزة في الوقت الحالي حبيسة الولايات المتحدة، إذ بدأ الإطلاق التجريبي لها للمستخدمين الأمريكيين ولم تبدأ في الظهور لباقي الدول حتى الآن.

وتعتمد الميزة بشكل مباشر على المعلومات والمراجعات المنشورة داخل مقاطع الفيديو الموجودة بالمنصة، إذ تجمع أماكن الفنادق والمزارات المحلية بطريقة تسهل على المستخدم الوصول إليها.

ويستطيع المستخدم بكل سهولة الضغط على زر استعراض التفاصيل الذي يظهر أسفل أي مقطع يتحدث عن فندق أو مزارات سياحية لتبدأ المنصة بعرض كل التفاصيل التي يحتاج إليها للإقامة في تلك المدينة، مثل أماكن الفنادق وتوفر الغرف فيها وحتى تذاكر المزارات السياحية إن كان بحاجة إلى ذلك.

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وتتبع "تيك توك " النهج الذي تسير عليه غوغل في توفير خدمات الحجز واكتشاف الأماكن، فبدلا من أن تقدم الحجز بنفسها بشكل مباشر، فإنها توفره من خلال تعاون مسبق مع منصات حجز الفنادق الخارجية مثل "بوكينغ " و "إكسبيديا " وغيرها، وفق تقرير منفصل من موقع "ماشابل " (Mashable) التقني الأمريكي.

لذلك يمكن القول إن "تيك توك " تنافس غوغل في هذا المجال أكثر من مجرد كونها تنافس شركات حجز الفنادق مثل "بوكينغ " وغيرها.

متاجر ومدفوعات داخل "تيك توك "

إضافة إلى ذلك، أورد تقرير لوكالة رويترز عن محاولة "تيك توك " تحاول الحصول على رخصة مالية للعمل داخل البرازيل لتقدم خدمات الإقراض والتمويل واستقبال وإرسال المدفوعات.

وتحاول المنصة الحصول على رخصة منفصلة أيضا لفتح حسابات للمستخدمين حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بأموالهم داخل الحسابات وإرسالها واستقبالها بكل سهولة، فضلا عن إمكانية إصدار بطاقات بنكية وإقراض المستخدمين.

ويفيد التقرير بأن "تيك توك " تقدم بالفعل خدمة المدفوعات مباشرة من داخل التطبيق في الصين تحت اسم "دويين باي " (Douyin Pay) منذ عام 2021.

كما حاولت المنصة في عام 2023 الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة ذاتها في إندونيسيا ولكنها فشلت في ذلك واضطرت للتعاون مع مزودي الخدمة المحليين.

وتكمل خدمة المدفوعات من "تيك توك " تجربة التسوق المتكاملة داخل التطبيق، إذ قدمت المنصة في الولايات المتحدة ميزة "تيك توك شوب " منذ سنوات ، وأصبح المستخدمون قادرين على طلب المنتجات وشرائها داخل "تيك توك " دون الحاجة لزيارة أي متجر خارجي.

وعند تفعيل ميزة المدفوعات مباشرة داخل المنصة، فإن المستخدم لن يحتاج إلى مغادرة التطبيق حتى في حالة الدفع، إذ سيكون قادرا على دفع الأموال مباشرة داخل المنصة.

هل تنجح "تيك توك " في التحول إلى تطبيق خارق؟

يكشف تقرير منفصل من شبكة "سي إن بي سي " (CNBC) الإخبارية الأمريكية أن التطبيقات الخارقة قد لا تحظى بالنجاح ذاته خارج الصين بسبب التشريعات المختلفة المختصة بتنظيم هذه التطبيقات، فضلا عن آلية تعامل المستخدمين مع هواتفهم.

ويوضح الأستاذ المساعد في كلية الأعمال بجامعة فلوريدا الدولية دان برودوم في حديثه لـ "سي إن بي سي " أن البيئة التشريعية في الولايات المتحدة تقف حاجزا أمام انتشار التطبيقات الخارقة، مضيفا أن القوانين المنظمة لمثل هذه التطبيقات صارمة ومعقدة للغاية.

ورغم ذلك، فإن رجال وادي السيليكون ما زالوا يحلمون باللحظة التي يطلقون فيها تطبيقا خارقا يوازي "وي تشات " في مزاياه، ومن بينهم بالطبع إيلون ماسك أثرى رجال العالم ومالك منصة "إكس " للتواصل الاجتماعي، وفق تقرير منفصل من "بيزنس إنسايدر " (Business Insider).

وتعد منصة "إكس " في حد ذاتها دليلا بارزا على محاولات ماسك إطلاق تطبيقه الخارق والاستفادة من تجربته السابقة في "باي بال " (PayPal).

هل تحتاج الأسواق العالمية إلى تطبيق خارق؟

لا يمكن إنكار السهولة والمزايا التي تقدمها فكرة التطبيقات الخارقة، فبدلا من أن تستخدم أكثر من تطبيق للوصول إلى مزايا مختلفة والقيام بأشياء مختلفة خلال يومك، فإنك تستطيع القيام بذلك بنقرات عدة ضغطات داخل التطبيق ذاته.

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ويعد نجاح هذه التطبيقات في الصين مثالا حيا على إمكانية نجاحها في الأسواق العالمية المختلفة، ولكن، يجب مراعاة الاختلافات التشريعية في الصين عن غيرها من الدول.

كما أن وجود تطبيق واحد يقدم العديد من الخدمات بما يجعل المستخدم مأسورا داخله يقلل فرص المنافسة أمام التطبيقات الأخرى ويحجم فرص نموها، فإن كنت تحتاج إلى تطبيق واحد لحجز تذاكر السفر وشراء المنتجات وحجز الفنادق والدفع، فلماذا تحتفظ ببقية التطبيقات؟