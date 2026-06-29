6 مفاجآت تنتظرك في مؤتمر سامسونغ المقبل.. ماذا تكشف الشركة؟

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية هذا العام للكشف عن تشكيلة مختلفة من المنتجات قد تكون الأكثر ازدحاما وتنوعا لديها منذ سنوات، بدءا من تصميم جديد لهواتفها القابلة للطي لمنافسة هاتف آبل المتوقع القابل للطي "آيفون ألترا" (iPhone Ultra)، وحتى نظاراتها الذكية المنتظرة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي المقبل في يوليو/تموز.

ويشير تقرير موقع "إنغادغيت" التقني الأمريكي إلى أن سامسونغ تنوي الكشف عن عدة هواتف قابلة للطي هذا العام، في اختلاف واضح عن السنوات الماضية التي كانت تعلن فيها عن هاتفين فقط قابلين للطي، وذلك إلى جانب منتجات ذكية أخرى تكمل منظومة الشركة المتكاملة.

وأورد التقرير أن موعد إقامة المؤتمر سيكون في 22 يوليو/تموز المقبل في العاصمة البريطانية لندن على أن يتم بثه بشكل مباشر كما جرت العادة، ولكن، ماذا ستعلن سامسونغ في هذا المؤتمر؟

هاتف غالاكسي زد فولد 8 وايد

التزمت سامسونغ خلال الأعوام الماضية بحجم واحد ثابت لكافة هواتفها القابلة للطي من فئة "فولد"، إذ كانت تأتي بشاشة أمامية رفيعة للغاية وشاشة داخلية عريضة، ويشير التقرير إلى أن الشركة تغير هذا التوجه في "زد فولد 8 وايد" (Galaxy Z Fold 8 Wide)

وتعتمد سامسونغ في هاتف "غالاكسي زد فولد 8 وايد" على شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة مع شاشة خارجية بحجم 5.4 بوصة، فضلا عن كون الشاشة الأمامية أعرض من السنوات الماضية.

وتجعل الزيادة في عرض الشاشة تجربة استخدام الشاشة الأمامية أقرب إلى تجربة استخدام الهواتف التقليدية.

كما تتخلى الشركة عن تركيبة الكاميرات الثلاثية في ظهر الجهاز لتستبدلها بكاميرا ثنائية فقط، وتتفاوت التقارير المتعلقة باسم الجهاز وفئته، إذ يشير بعضها إلى كونه نسخة خاصة من "زد فولد 8″، بينما تشير تقارير أخرى إلى كونه النسخة القياسية من ذلك الهاتف، حسب تقرير "إنغادغيت".

زد فولد ألترا

ويفيد تقرير "إنغادغيت" بأن "سامسونغ" تنوي الكشف عن فئة جديدة من هواتفها القابلة للطي تحت اسم "زد فولد 8 ألترا" على غرار هواتف "غالاكسي إس ألترا"، ليصبح هذا الطراز هو الأعلى في المواصفات والسعر.

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ويأتي الهاتف بمواصفات مختلفة عن الأجهزة السابقة، إذ يعتمد على شريحة داخلية من فئة "سنابدراغون" (Snapdragon) مع كاميرا خلفية بدقة 200 ميغابكسل وشحن سريع بقوة 45 واطا.

ويحاكي تصميم الهاتف ومواصفاته ما تحاول آبل القيام به مع هاتفها القابل للطي "آيفون ألترا" الذي تنوي الشركة الكشف عنه في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق التقارير.

غالاكسي زد فليب 8

ويكشف تقرير موقع "بي جي آر" (BGR) التقني الأمريكي عن تحديثات عدة تصل إلى هاتف "سامسونغ" القابل للطي على شكل صدفة، إذ يأتي الهاتف هذا العام بسمك أنحف كثيرا من الأجيال السابقة، فضلا عن اعتماده على معالج "إكسينوس 2600" (Exynos 2600) الرائد من سامسونغ.

ولكن يحتفظ الهاتف ببقية المواصفات الرئيسية مثل الأجيال السابقة مع تحسينات طفيفة على المفصلة المستخدمة في الهاتف حتى يصبح أكثر تحملا للصدمات من الأجيال السابقة.

عدة ساعات ذكية

وتعلن الشركة أيضا هذا العام عن عدة طرز جديدة من ساعاتها الذكية وفق تقرير موقع "أندرويد بوليس" (Android Police) الذي استند إلى تسجيل الشركة لمجموعة من الساعات الذكية في هيئة الاتصالات والتجارة الفيدرالية الأمريكية.

ويشمل إعلان الشركة عن ساعة "غالاكسي ووتش 9" في حجمين، إما 40 ميليمترا أو 44 ميليمترا، وذلك إلى جانب ساعة "غالاكسي ووتش ألترا 2".

ولكن، يفيد تقرير "إنغادغيت" بأن الساعات هذا العام لن تمثل اختلافا كبيرا عن الأعوام الماضية، إذ يتوقع أن تأتي الساعات الجديدة بتصميم يحاكي الجيل السابق مع معالج "سنابدراغون ويير إيليت" (Snapdragon Wear Elite) المخصص للساعات الذكية.

نظارات سامسونغ الذكية

زادت التقارير في الآونة الأخيرة عن نظارة "سامسونغ" الذكية الجديدة المصممة لمواجهة نظارات "ميتا" وأمثالها، ويشير تقرير موقع "بي جي آر" إلى نية الشركة الإعلان عن هذه النظارة الجديدة خلال مؤتمر "غالاكسي أنباكد" (Galaxy Unpacked) المقبل.

وماتزال المواصفات الخاصة بالنظارة الجديدة مجهولة حتى الآن، إذ كشفت الشركة عن وجود هذه النظارة للمرة الأولى في مؤتمر غوغل للمطورين عام 2026 الذي أقيم منذ عدة أسابيع.

وتستطيع النظارة الجديدة الاتصال مباشرة بمساعد غوغل الذكي "جيميناي" (Gemini) مع دعم الأوامر الصوتية مباشرة ومكبر صوت مباشرة في النظارة.