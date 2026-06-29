إنستغرام تختبر آلية للتحكم في الخوارزمية وسط مطالبات بشيء آخر.. ما هو؟

كشف رئيس منصة "إنستغرام" آدم موسيري عن مجموعة من الخيارات الجديدة التي تصل إلى ميزة "خوارزميتك" في المنصة، وتمنحك الخيارات الجديدة قدرة أكبر على التحكم فيما تراه داخل المنصة بشكل مباشر وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي في 27 يونيو/حزيران.

وكانت "إنستغرام" أطلقت ميزة "خوارزميتك" منذ عام تقريبا، وهي تتيح لك التحكم في الخوارزمية التي تظهر لك المنشورات بشكل عشوائي داخل المنصة، وذلك عبر إدخال الأشياء التي ترغب في متابعتها ومشاهدتها باستمرار داخل المنصة.

وأوضح موسيري عبر منشور في "إنستغرام" أن الهدف الرئيسي للتحديثات الجديدة في الميزة هو منح المستخدم تحكما أكبر فيما يراه لتصبح الميزة الجديدة جزءا محوريا من تجربة المنصة، وليس مجرد أداة إضافية تحسن التجربة.

وأضاف قائلا: " بعض هذه المزايا قيد الاختبار، والبعض الآخر يصدر قريبا، والبعض لن يصدر على الإطلاق".

واستعرض المنشور مجموعة من التحسينات التي قد تصل إلى الميزة، مثل سؤالك عن رغبتك في مشاهدة نوع بعينه من المحتوى والانتقال إليه، فضلا عن إمكانية التحكم والوصول إلى الميزة بشكل أسرع وأبسط من المعتاد.

وجاءت ردود الفعل على الميزة الجديدة متفاوتة بشكل كبير، ولكن الرد الذي حاز على أكبر معدل إعجاب كان لأحد المستخدمين الذي يرى أن خوارزمية "إنستغرام" تحتاج لأن تعرض الحسابات التي يتابعها المستخدمون بالفعل وليس اقتراح حسابات جديدة بناء على الخوارزمية.

وتواردت الردود التي تطالب بالأمر ذاته وبأن تصبح الخوارزمية قادرة على عرض ما يتابعه المستخدمون فعليا بدلا من اقتراح المنشورات بشكل عشوائي من المستخدمين.

وتجاوز إجمالي الردود على منشور موسيري أكثر من 1700 ألف رد، في أغلبها مطالبة من المستخدمين بتغيير آلية عمل الخوارزمية بشكل كامل.

ورغم المطالبات الواسعة في التعليقات، إلا أن مثل هذا التغيير في الخوارزمية قد لا يحدث لأنه يعارض فكرة اكتشاف المحتوى الجديد بشكل كامل، ويجعل المستخدم مغلقا على دوائره الخارجية فقط.

كيف يمكنك التحكم في خوارزمية "إنستغرام"؟

أطلقت "إنستغرام" ميزة التحكم في الخوارزمية منذ عام تقريبا، ورغم ذلك فإن الكثير من المستخدمين لا يعرف كيف يصل إليها.

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وتتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار مجموعة من المواضيع التي يرغبون في متابعتها حصرا، وفق تقرير موقع "ماشابل" التقني الأمريكي.

وتعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي في اختيار الأشياء المناسبة والتي تلائم ذوق المستخدم، وذلك حتى وإن لم تقم بالتحكم في الميزة وتغييرها.

ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة وتغيير الخوارزمية بشكل مباشر عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بحسابك في "إنستغرام" عبر الضغط على علامة الأشرطة الثلاثة.

بعد ذلك ابحث عن الخيار الذي يدعى "تفضيلات المحتوى".

تجد "خوارزميتك" أول خيار في القائمة، اضغط عليه لتظهر لك قائمة اختيار المواضيع وتحديد التي تريد من الخوارزمية إظهارها لك.

وتتيح لك هذه الخاصية اختيار المواضيع الرئيسية التي تظهر لك في المنشورات، ولكنها لا تمنحك تحكما في الحسابات التي تظهر لك، وهي الميزة التي طالبت التعليقات بها.