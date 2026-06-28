من آيباد إلى ويندوز.. أفضل الحواسيب اللوحية للألعاب عام 2026

شهد قطاع الحواسيب اللوحية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية مع دخول العديد من الشركات فيه، لذلك أصبح الاختيار بينها أمرا صعبا لتشابه مواصفاتها واقترابها من بعضها كثيرا.

ويظل العامل الأساسي للتفرقة بين الحواسيب اللوحية المختلفة واختيارها هو الاستخدامات الرئيسية للجهاز ومتطلبات كل مستخدم على حدة، فالذي يبحث عن حاسوب لوحي لتصفح الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لا يحتاج إلى المواصفات الخارقة التي يحتاجها الذي يبحث عن حاسوب لوحي للألعاب أو الأعمال المتطلبة لقوة حوسبة.

وفيما يلي مجموعة من الخيارات المتنوعة للحواسيب اللوحية المخصصة للألعاب، حتى وإن لم توضح الشركات ذلك أو تروج لها على أنها حواسيب ومنتجات للألعاب.

أفضل آيباد من آبل للألعاب

تقدم شركة آبل العديد من الحواسيب اللوحية المختلفة، ورغم أن جميعها تأتي تحت اسم "آيباد"، إلا أن مواصفات كل حاسوب تختلف عن الأخرى، سواء كان الأمر في حجم الشاشة ونوعها ومعدل التحديث أو حتى نوع المعالج المستخدم في كل حاسوب.

ويمكن القول بأن حواسيب "آبل" بشكل عام تنقسم إلى فئتين فيما يتعلق بالألعاب، الأولى هي الحواسيب اللوحية الاقتصادية، والأخرى هي حواسيب آيباد برو.

وتتمثل الفئة الأولى في حاسوب "آيباد" الاقتصادي الذي تطرحه الشركة كل عام ويأتي بالمعالج ذاته المستخدم في أجهزة "آيفون" على اختلاف طرزها ولكن بحجم شاشة أكبر قليلا من الهواتف وحجم ذاكرة عشوائية يصل إلى 6 غيغابايتات.

ويقتصر الاختلاف بينه وبين حواسيب "آيباد برو" الرائدة في نوع الشاشة ومعدل تحديثها ونوع المعالج أيضا، وفق تقرير موقع "بي سي ماغازين" (PC Magazine) التقني الأمريكي.

ويؤكد التقرير أن حواسيب "آيباد برو" هي أقوى حواسيب آيباد مخصصة للألعاب، ويعود السبب في ذلك إلى الشاشة ذات معدل التحديث المرتفع الذي يصل إلى 120 هرتزا، إلى جانب أنها من نوع "أموليد" الذي يضمن دقة ووضوح ألوان أفضل من الأنواع الأخرى.

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ويترك التقرير الاختيار بين الجهازين لميزانية المستخدم بسبب الاختلاف في سعر كل جهاز، إذ تبدأ حواسيب "آيباد" الاقتصادية من سعر 300 دولار، وحواسيب "آيباد برو" من سعر 900 دولار.

حاسوب "ريد ماجيك أسترا"

يصف تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني الأمريكي حاسوب "ريد ماجيك أسترا" الذي يأتي من شركة "ريد ماجيك" الشهيرة بكونه أفضل حاسوب لوحي للألعاب بشكل عام، وذلك بفضل مواصفاته الفريدة من نوعها.

ويأتي الحاسوب مع عتاد قادر على تشغيل أي لعبة مهما كانت قوية وذات متطلبات مرتفعة، فهو يضم معالج "سناب دراغون 8 إيليت" ويحمل مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت مع ذاكرة عشوائية بحجم 16 غيغابايتاً.

وتكمن نقطة تميز هذا الحاسوب في الشاشة الرائدة المستخدمة فيه، إذ يأتي مع شاشة بحجم 9.1 بوصة بدقة عرض 2400×1504 بكسلات ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزا بشاشة من نوع "أوليد" المميزة في الألوان ووضوح الصورة، فضلا عن البطارية الكبيرة بحجم 8200 مللي أمبير.

ويورد التقرير أداء الحاسوب بكونه ثابتا ومستقرا مع أغلب الألعاب، إذ يستطيع تشغيل ألعاب مثل "كول أوف ديوتي موبايل" (Call of Duty: Mobile) و"جينشين إمباكت" (Genshin Impact) بمعدل إطارات يصل إلى 120 إطارا في الثانية، كما يمكن توصيل أذرع تحكم خارجية بالحاسوب ليصبح مثل منصات الألعاب المحمولة.

حاسوب "سامسونغ غالاكسي تاب إس 11 ألترا"

يعد حاسوب "سامسونغ غالاكسي تاب إس 11 ألترا" أقوى حاسوب لوحي أطلقته شركة سامسونغ حتى اليوم، وذلك بفضل تصميمه الرائد ومواصفاته التي لا تقل قوة عن مواصفات الحواسيب التقليدية، وفق تقرير موقع "بي سي ماغازين".

ويأتي الحاسوب مع شاشة كبيرة بحجم 14 بوصة بدقة عرض 2960×1848 بكسلاً بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتزا، ومساحة تخزين كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت في بعض النماذج، وبطارية بحجم 11600 مللي أمبير يمتد أداؤها إلى 11 ساعة متصلة.

وعمدت "سامسونغ" لإضافة كافة المواصفات والمزايا الرائدة التي يمكن توقعها من حاسوب لوحي رائد بسعر يقترب من 1200 دولار، بدءا من مساحة الذاكرة العشوائية التي تصل إلى 16 غيغابايتاً وشاشة رائدة من نوع "أموليد" والمعالج "ميديا تيك دايمنسيتي 9400 بلص" (MediaTek Dimensity 9400 Plus) القادر على تشغيل الألعاب بكفاءة وسلاسة.

حاسوب "أمازون فاير إتش دي 10"

يصف تقرير موقع "بي سي ماغازين" حاسوب "أمازون فاير إتش دي 10" (Amazon Fire HD 10) بكونه حاسوب الألعاب الاقتصادي المثالي، وذلك لأنه يأتي بمواصفات تجعله قادرا على تشغيل غالبية الألعاب بشكل جيد بسعر اقتصادي للغاية.

فهو يأتي بشاشة بقياس 10.1 بوصة بدقة الوضوح الكامل (فل إتش دي FHD)، وبطارية تدوم حتى 13 ساعة، ويعمل بمعالج كورتيكس-إيه76 (Cortex-A76) بسرعة 2 غيغاهيرتز، ويأتي محملا بذاكرة عشوائية بحجم 3 غيغابايتات

ويصل سعر النسخة ذات مساحة تخزين 32 غيغابايتاً إلى نحو 140 دولاراً، وهو ما يجعلها مناسبة لمن يرغب في حاسوب لوحي ثانوي للألعاب أو حاسوب يترك للأطفال بشكل عام.

حاسوب "أسوس روغ فلو زي 13"

وبينما كانت جميع الحواسيب الموجودة في القائمة تعتمد على أجهزة "أندرويد" أو "آي أو إس"، فإن جهاز "أسوس روغ فلو زي 13" (ASUS ROG Flow Z13) يقدم تجربة مختلفة تماما ويعتمد على نظام "ويندوز 11" بدلا من الأنظمة الأخرى.

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ويمنحه هذا حرية أكبر في تشغيل الألعاب واختيارها من بين المكتبة الواسعة المتاحة لنظام "ويندوز"، كما أنه يعمل أيضا كحاسوب محمول تقليدي مثالي بفضل مواصفاته الرائدة.

ويعتمد تصميم الحاسوب على شاشة قابلة للفصل عن لوحة المفاتيح بحجم 13.4 بوصة بدقة عرض 2560×1600 بكسل وبمعدل تحديث 180 هرتزا.

ويأتي الحاسوب مع مواصفات تجعله حاسوب ألعاب تقليديا مثاليا للغاية يمكن للمستخدم الاستفادة منه والاستمتاع به بشكل كبير للغاية دون أي تحديات تذكر، فهو يعتمد على معالج "إيه إم دي رايزن إيه آي ماكس+ 395" (AMD Ryzen AI MAX+ 395) القوي مع بطاقة فيديو مدمجة به ممتازة للألعاب هي "إيه إم دي رايدون 8060إس" (AMD Radeon 8060S).

كما يأتي الحاسوب بذاكرة عشوائية ضخمة تصل إلى 128 غيغابايتا من نوع "إل بي دي دي آر5إكس" (LPDDR5X) بسرعة 8000 ميغاهيرتز، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويتوفر الحاسوب في مجموعة من الأسعار المختلفة التي تبدأ عند 1600 دولار تقريبا وتصل حتى ألفي دولار.