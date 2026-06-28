"جي تي إيه 6" تشعل أزمة المنصات.. المخزون قد ينفد في نوفمبر المقبل

بسبب أسلوب الطرح المختلف للعبة "جي تي إيه 6″، فإن الطريقة الوحيدة للاستمتاع باللعبة وتجربتها ستكون من خلال منصات الألعاب المنزلية "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس"، وهذا قد يتسبب في نقص مخزون المنصات المتاحة حاليا بسبب الإقبال الكبير على اللعبة، وفق تقرير موقع "ذا غيم بيزنس" (Game Business) التقني الأمريكي.

ويفيد التقرير بأن متاجر الألعاب تتوقع ارتفاع الطلب على المنصات المنزلية مع اقتراب موعد طرح "جي تي إيه 6″، وبسبب أزمة الذواكر العشوائية التي أثرت في العديد من القطاعات والشركات، فإن "سوني" و"مايكروسوفت" لن تكونا قادرتين على تزويد المتاجر بمخزون إضافي من منصاتهما.

ويفيد تقرير موقع "غيمز رادار" (GamesRadar) التقني الأمريكي بأن شركة "مايكروسوفت" على علم بهذه الأزمة بناء على تصريحات كبير مسؤولي الإستراتيجية في "إكس بوكس" ماثيو بول، إذ أكد أن الطلب على منصات "إكس بوكس" تخطى عدد المنصات المعروضة.

وأضاف بول: "نحاول إنتاج منصات إكس بوكس بأسرع ما يمكن"، في إشارة إلى الموعد المتوقع لتوفير المزيد من المنصات ترقبا لارتفاع الطلب عليها مع نهاية العام.

وفي سياق متصل، كشف تقرير موقع "80 ليفل" (80 Level) التقني الأمريكي أن الطلب المسبق على لعبة "جي تي إيه 6" قد بدأ بالفعل ويتوقع بأن يحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعمليات الطلب المسبق.

ويشير التقرير إلى أن معدل الطلب المسبق على اللعبة تخطى 50 مليون نسخة محطما بذلك الأرقام القياسية لكافة الألعاب التي صدرت خلال السنوات الماضية، إذ كانت لعبة "بابجي" (PUBG) تحمل لقب أكثر لعبة ذات طلب مسبق في التاريخ عند 30 مليون نسخة.

من ناحيتها، لم تكشف شركة "روكستار" بعد عن أرقام الطلب المسبق النهائية والفعلية للعبة، وجميع الأرقام المتاحة حاليا هي من مصادر غير رسمية لا تتبع الشركة وفق ما جاء في التقرير، كما أن غالبية الطلب المسبق على اللعبة يأتي من منصات "بلاي ستيشن".

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وتتسق هذه التوقعات مع تقارير شركة "دي إف سي إنتليجنس" (DFC Intelligence) لتوقعات الأسواق، إذ توقعت الشركة أن تحقق اللعبة أكثر من مليار دولار في الطلبات المسبقة.

لماذا تحقق "جي تي إيه 6" كل هذا النجاح؟

تحقق ألعاب سلسلة "جي تي إيه" بشكل عام معدلات نجاح غير مسبوقة لكونها من أكثر الألعاب ترقبا بين المستخدمين بشكل عام بفضل الانتشار الواسع الذي حققته الأجزاء السابقة من اللعبة، إذ استطاعت "جي تي إيه 5" تحقيق العديد من الأرقام القياسية من بينها التحول إلى واحدة من أكثر منتجات الترفيه تحقيقا للربح، فضلا عن كونها من الألعاب التي لا يزال العديد من المستخدمين يلعبونها حتى اليوم.

وبفضل الهالة المحيطة بالسلسلة وكون الجزء السادس ظل في التطوير لمدة جاوزت 13 عاما، فإن الترقب العالمي المحيط باللعبة سيجعلها تحقق نجاحا غير مسبوق.

وأوضح تقرير موقع "كوتاكو" (Kotaku) الياباني للألعاب أن لعبة "جي تي إيه 6" تصلح لأن تكون اللعبة الوحيدة التي يشترونها في الجيل الحالي للألعاب، فهي تقدم كافة التجارب التي يمكن أن يبحث عنها اللاعب غير المحترف والذي يسعى لتمضية بعض الوقت، على حد تعبيره.