العب بكامل جسدك.. نظام ينقل خطواتك إلى داخل نظارة ميتا

أطلقت شركة "فيرتويكس" (Virtuix) الأمريكية لمعدات الواقع الافتراضي تحديثا جديدا لجهاز المشي الخاص بها "أومني ون" (Omni One) يضيف دعم نظارات "ميتا كويست" (Meta Quest) رسمياً، إذ أصبح الجهاز الآن قادرا على الاقتران مباشرة بالنظارة ونقل الحركة إليها، وفق تقرير موقع "تيك سبوت" التقني الأمريكي في 24 يونيو/حزيران.

ويعد جهاز "أومني ون" أحد أجهزة المشي متعددة الاتجاهات التي تنقل حركة المستخدم بكافة تفاصيلها إلى داخل الألعاب والواقع الافتراضي، ليصبح من السهل على المستخدم التحكم في الشخصية داخل عالمه بشكل أكثر دقة.

ويوفر الجهاز تجربة مستخدم مختلفة تماما لأصحاب نظارات "ميتا كويست"، إذ أصبح يضيف لهم الجهاز آلية التحكم دون الاعتماد على عصا التحكم التقليدية، ويبقي المستخدمين على قاعدة ثابتة ملساء ويتتبع خطواتهم في كافة الاتجاهات.

وتوجد العديد من الألعاب المتوفرة في نظارات "ميتا كويست" التي تدعم هذا الجهاز والتحكم به، بدءا من لعبة "ذا فايل" (The Veil) و"فورفرونت" (Forefront) و"ذا بويز" (The Boys) و"ستار تريك إنفيكشن" (Star Trek: Infection)، مع توقعات بإضافة المزيد من الألعاب مستقبلا.

ولا يفصل الجهاز بين المستخدمين الذين يعتمدون على "أومني ون" وبين المستخدمين الذين يتحكمون في الألعاب بالشكل الافتراضي.

وأوضحت الشركة في بيانها أن "أومني ون" يحول تجربة اللعب في الواقع الافتراضي إلى تمرين رياضي يساعد المستخدم على حرق أكثر من 700 سعرة حرارية في الساعة اعتمادا على المجهود المبذول ونوع اللعبة.

وتوفر الشركة الجهاز بسعر 2600 دولار من خلال شركاء التوزيع التابعين لها، كما سيمكن للمستخدمين شراؤه مباشرة من متجر "ميتا".

استخدامات عسكرية

وفي سياق متصل، كشف تقرير نشره موقع "سيمبلي وال ستريت" عن دخول شركة "فيرتويكس" في عدة مشاريع مستقبلية مع أذرع الجيش الأمريكي المختلفة ومن بينها القوات الجوية والبحرية لاستخدام أجهزة الشركة في تمارينها.

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وتخطط الشركة لإضافة مجموعة من التمارين العسكرية في المنتج الخاص الموجه للجيش الأمريكي، ويتيح ذلك للجنود والقيادات العسكرية التخطيط للمهام قبل البدء في تنفيذها فعلا، فضلا عن التدرب على البيئات المختلفة، بحسب التقرير.

وساهمت إضافة دعم "ميتا" والعمليات العسكرية للشركة في تعزيز أداء أسهمها بالجلسات الأخيرة، إذ قفزت أسهمها لتحقق نموا بنحو 25% بعد أن كانت تعاني من أداء سلبي في الفترة الماضية.