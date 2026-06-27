تيك توك ويوتيوب يوقفان 4.7 ملايين حساب للأطفال في إندونيسيا

قالت وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية الإندونيسية ميوتيا حفيظ إن ⁠⁠تطبيقي التواصل الاجتماعي ⁠⁠تيك توك ويوتيوب قاما بإلغاء تفعيل ما مجموعه حوالي 4.7 ملايين حساب لأطفال تقل أعمارهم عن 16 ⁠⁠عاما في البلاد، وذلك مع بدء سريان قيود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة أن تطبيق تيك توك الذي طورته شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس قد عطل 4.1 ملايين حساب في حين عطل موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل المملوكة لمجموعة ألفابت 600 ‌‌ألف حساب، وأشارت إلى أن الوزارة تريد من الشركات الأخرى أن تحذو حذوهما.

وأصدرت إندونيسيا في مارس/آذار لائحة تنص على إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك منصات تعتبرها إندونيسيا عالية المخاطر بتعطيل الحسابات الخاصة ⁠⁠بالأطفال دون سن 16 عاما، بما ⁠⁠يشمل حتى الآن تطبيق إكس وإنستغرام التابع لشركة ميتا ومنصة ألعاب الفيديو روبلوكس.

وقالت ميوتيا في وقت متأخر الخميس: "لا نعمل فقط على تأخير دخول الأطفال إلى هذه المنصات، ⁠⁠بل نريد أيضا تغيير سلوكيات المنصات نفسها"، مضيفة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة ⁠⁠تقارير التقييم الذاتي المقدمة من الشركات.

وتأتي ⁠⁠القيود الإندونيسية، التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى الحد من مخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان، في أعقاب حظر فرضته أستراليا العام الماضي بسبب مخاوف من الأضرار ‌‌المحتملة التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية لصغار السن.

وتخضع التجربة الأسترالية الرائدة لمراقبة حثيثة، إذ تسعى دول ‌‌حول ‌‌العالم إلى محاكاتها، وقد أعلنت بريطانيا هذا الشهر أنها تخطط لفرض قيود أوسع نطاقا تشمل منصات الألعاب والبث المباشر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصبحت الإمارات العربية أول دولة عربية تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، وبات ممنوعا على الأطفال دون هذا السن من إنشاء أو استخدام أو إدارة حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما فرضت قيودا صارمة وإشرافا أبويا للمراهقين بعمر 15 و16 عاما.

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أما منصة روبلوكس فتواجه حملة تقييد واسعة في دول عديدة حول العالم، حيث شهدت المنصة حظرا شاملا أو تقييدا كبيرا لميزات الدردشة والتواصل داخل اللعبة في عدة دول عربية بعد تصاعد مخاوف متعلقة بالسلامة الرقمية.

وحظرت دول قطر ومصر والعراق وفلسطين المنصة بشكل كامل على أراضيها، في حين فرضت السعودية والإمارات والأردن قيودا صارمة أجبرت شركة "روبلوكس" على إلغاء ميزات التعليقات والدردشة باللغة العربية بصفة مؤقتة أو دائمة لحماية القصر.