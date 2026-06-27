الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

تستعد الحكومة الأمريكية لفرض سيطرة هائلة على نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم إصدارها، بعدما قررت تقييد إتاحة نموذج شركة "أوبن إيه آي" الجديد "جي بي تي 5.6" (GPT 5.6) لمعظم المستخدمين، وقبل ذلك تقييد نموذجي "فابل" (Fable) و"ميثوس" (Mythos) التابعين لشركة أنثروبيك.

وأوضحت صحيفة "ذا إنفورميشن" (the information) الأمريكية أن البيت الأبيض أبلغ شركة أوبن إيه آي برغبته في أن تطلق الشركة نموذجها التالي بشكل محدود واقتصاره على مجموعة مختارة من الشركاء المقربين.

وأفادت التقارير بأن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان أبلغ الموظفين أن نموذجهم الأحدث "جي بي تي 5.6" سيُطرح بطريقة مختلفة تماما عن النماذج السابقة، حيث ستوافق الحكومة على منح حق الوصول "عميلا تلو الآخر".

ووفقا لتقرير الصحيفة فإنه بعد فترة الإصدار المحدود هذه، ينبغي أن تكون الشركة قادرة على إطلاق النموذج على نطاق أوسع بعد "أسبوعين" وفقا للتوقعات.

ويمثل نموذج "جي بي تي 5.6" تحسنا كبيرا مقارنة بنموذج "جي بي تي 5.5″، سواء من حيث حجم نافذة السياق أو من حيث الكفاءة. وفي مذكرة أُرسلت إلى الموظفين، أوضح ألتمان أن أوبن إيه آي ستعمل مع الحكومة والأطراف الأخرى في قطاع التكنولوجيا للتوصل إلى نهج أكثر استدامة للإصدارات المستقبلية.

فابل 5 وميثوس 5

ويأتي هذا الإجراء بعد اضطرار شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن إيه آي مؤخرا إلى سحب نموذجها الأكثر قوة "فابل 5″، بعد تدخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع وصول النموذج إلى أيدٍ أجنبية. وكانت الشركة قد أطلقت سابقا نموذج "ميثوس 5" -وهو نموذج أكثر قوة- كإصدار محدود متاح فقط لمجموعة صغيرة من العملاء المعتمدين مسبقا.

من جهته يشير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي إلى أنه إذا استمرت هذه المعاينة "لبضعة أسابيع" فقط، فقد لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة، لكن نموذج ميثوس يمر بمرحلة المعاينة منذ أشهر دون أي مؤشر على قرب إصدار نسخة عامة.

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وحتى لو استغرقت المراجعة بضعة أسابيع فقط، فإنها قد تحد بشكل كبير من العوائد الاقتصادية للنظم الجديدة المكلفة، في وقت تحاول فيه شركات الذكاء الاصطناعي تحسين أرباحها النهائية. وإذا تباطأت وتيرة تطوير النماذج نتيجة لذلك، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجميد عملية بناء مراكز البيانات المستمرة. وإذا ساءت الأمور، فقد تواجه الصناعة بأكملها خطرا حقيقيا.

مصير مشترك

وتجد شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك أنفسهما الآن في الموقف نفسه تماما، حيث تواجهان المشكلات ذاتها والكارثة المنتظرة نفسها إذا فشلتا، بحسب موقع ذا فيرج. وتركز النقاشات داخل قطاع التكنولوجيا عادة على دور أحد الجانبين في جلب هذه الأزمة، سواء باتهام أنثروبيك بإدارة مخطط للاستحواذ التنظيمي، أو باتهام أوبن إيه آي بالتقرب من ترامب لإقصاء منافستها.

ووفقا للموقع ذاته فإن المشكلة الأكثر إلحاحا تكمن في إيجاد عملية إصدار منطقية، وذلك رغم أنه من المقبول أن تختبر الحكومة النماذج قبل طرحها، وهو ما تتبعه مع الكثير من المنتجات الاستهلاكية، غير أنه ليس من الواضح نوع ضمانات السلامة التي يمكن وضعها لإرضاء المنظمين.

ويضيف "ذا فيرج" أن الحكومة الأميركية لا تملك الخبرة أو القدرة على إجراء هذا النوع من الاختبارات اللازمة، كما أنه ليس من الواضح ما الذي يحاول المنظمون الحماية منه، حيث لم تكن هناك أي جهود لتوضيح المخاطر التي تشعر الحكومة بالقلق إزاءها بالفعل.

ميثوس 5

ويأتي القرار الجديد المتعلق بتقييد نموذج "أوبن إيه آي" في الوقت ذاته الذي قررت فيه منح شركة أنثروبيك الإذن لإعادة نشر نموذج "ميثوس 5" لصالح "مجموعة من المنظمات الأمريكية التي تدير البنية التحتية الحيوية وتحميها"، وفقا لما أعلنته الشركة على منصة إكس.

وأعلنت "أنثروبيك" أمس الجمعة أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي "ميثوس 5".

ووفق تقرير لموقع "سيمفور" (Semafor) فإن الشركة حصلت على إذن لإعادة نشر أقوى نماذجها للأمن السيبراني لأكثر من 100 مؤسسة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات كبرى ووكالات حكومية.

وأفاد ناطق باسم "أنثروبيك" بأن الشركة، التي شهدت علاقتها بإدارة ترامب اضطرابات على مدى أشهر، ستواصل محادثاتها مع الحكومة لـ"توسيع نطاق الوصول إلى نموذجي "ميثوس 5" وإعادة إتاحة نموذج "فيبل 5" للعامة.

وفي هذا الإطار يرى موقع "ذا فيرج" أن تقييد إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي لن يكون الحل الكامل لأنه سيحد فقط مما يتاح للجمهور، وأنه رغم المخاوف المشروعة للحكومة الأمريكية من الثورة التي أحدثتها أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني فإن أفضل طريقة لعلاج هذه المخاوف هي العمل معا والاصطفاف خلف الخيارات التنظيمية الأقل سوءا.