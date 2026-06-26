5 إعدادات في ويندوز 11 تحمي خصوصيتك في ثوان

يملك ويندوز 11 العديد من الخيارات المتنوعة التي تأتي مفعلة فيه بشكل تلقائي، ومن بينها توجد مجموعة من المزايا الأمنية التي تُفعِّلها الشركة لمراقبة الجهاز بشكل أفضل وحمايته من الهجمات السيبرانية.

ولكن تثير بعض هذه المزايا قلق خبراء البيانات والأمن السيبراني وفق ما جاء في تقرير موقع "ميك يوز أوف (MakeUseOf)" التقني، وذلك لأن بعضها يعتمد على تتبع استخدامك للجهاز.

كما أن هناك مزايا إضافية لا يقوم النظام بتفعيلها بشكل تلقائي، وتحتاج إلى تفعيلها يدويا حتى تحسن من تأمين النظام. وفيما يلي مجموعة من أبرز هذه المزايا:

إيقاف التتبع في ويندوز 11

يقوم ويندوز 11 بإرسال بيانات استخدامك للنظام بشكل مباشر إلى خوادم شركة مايكروسوفت تلقائيا في محاولة من الشركة لجمع بيانات أكثر عن مستخدميها وحل أي مشكلات قد تواجههم بشكل استباقي.

ولكن هذا الأمر يتطلب تتبع استخدامك للنظام ومشاركة ذلك مع مايكروسوفت، وهو ما يزعج بعض المستخدمين.

ولحسن الحظ، أضافت الشركة خيارا يعطل مشاركة البيانات بشكل تلقائي من خلال ويندوز 11، كما يمكنك تحديد المدة التي ترغب بمشاركة البيانات فيها إن كنت تفضل ذلك.

ويمكنك الوصول إلى هذا الخيار عبر التوجه إلى إعدادات النظام، ثم اختيار الأمن والخصوصية ثم التشخيص والإبلاغ، لتجد أمامك خيارا خاصا بحذف البيانات التشخيصية وإيقاف إرسالها للشركة.

خيارات الأمان المتقدمة في ويندوز 11

يضم النظام أيضا مجموعة من خيارات الأمان المتقدمة التي تعزل أجزاء من النظام وتمنع الهجمات السيبرانية والتطبيقات الخبيثة من الوصول إليها بشكل مباشر.

ويمكنك الوصول إلى هذه الخيارات عبر التوجه إلى نافذة إعدادات الأمان في ويندوز وبعد ذلك قائمة أمن الجهاز.

وتجد هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي قد تكون مفعلة بشكل افتراضي في نظامك بحسب حالة النظام والعمر الافتراضي لحاسوبك.

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وتتضمن هذه الخيارات تأمين نواة الحاسوب والذواكر الخاصة به، فضلا عن خاصية عزل الذاكرة والحفاظ على سلامتها، إلى جانب خاصية "تي بي إم" (TPM) التي تمنع التطبيقات الخبيثة من الوصول إلى قلب النظام والتعديل فيه، وهي من الخواص التي أزعجت الكثير من المستخدمين لأنها مرتبطة بميزة في العتاد وكانت ضرورية لتثبيت ويندوز 11 في السابق.

استخدام التأمين الحيوي في ويندوز 11

تأتي بعض حواسيب ويندوز 11 مع مزايا الأمان الحيوي تحت اسم "ويندوز هللو (Windows Hello)"، وهي ميزة تجعل النظام يتعرف على بصمة وجه المستخدم أو بصمة إصبعه بناء على المستشعرات الموجودة في الحاسوب.

وتسهم هذه الميزة في تحويل حواسيب ويندوز 11 إلى أداة ملائمة لتثبيت مفاتيح المرور الآمنة واستخدامها مباشرة، مما يجعل استخدامها أسهل بدلا من الحاجة إلى استخدام الهاتف المحمول في كل مرة تحتاج لتسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور.

ويؤكد تقرير موقع "بيور إنفو تيك (Pureinfotech)" التقني أن هذه الميزة تقدم مستوى أمان أعلى من مجرد كلمات المرور المكونة من 4 حروف أو أرقام المعتادة لدى غالبية المستخدمين.

القفل الديناميكي

تعد هذه الميزة من أهم المزايا التي تساعد المستخدمين على حماية حواسيبهم بشكل مباشر إذا تحركوا من جوارها وانتقلوا إلى أماكن أخرى.

وتعمل هذه الميزة بشكل مباشر على ربط خاصية قفل النظام بجهاز بلوتوث متصل بالحاسوب، سواء كان هاتفا أو ساعة ذكية أو سماعة ذكية.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية مباشرة عبر ربط الجهاز الخاص بك من خلال البلوتوث، ثم التوجه مباشرة إلى صفحة الحسابات في قائمة إعدادات ويندوز وبعد ذلك تفعيل خاصية القفل الديناميكي.

استخدام مزود دي إن إس (DNS) خارجي

يتيح نظام ويندوز 11 للمستخدم أن يغيّر إعدادات الإنترنت لديه ويختار ما يُسمى خادم نظام أسماء النطاقات (DNS) من شركة خارجية بدلا من الخادم الافتراضي الذي يقدمه مزود الإنترنت.

والـ"دي إن إس" يمكن تشبيهه بـ"دليل الهاتف للإنترنت"، فعندما تكتب اسم موقع مثل google.com، يقوم بتحويله إلى رقم (عنوان آي بي IP) حتى يستطيع جهازك الوصول إلى الموقع.

ويمكن لتغيير الـ"دي إن إس" أن يساعد في تقليل تتبّع نشاطك على الإنترنت من قبل بعض الجهات. وقد يوفر مستوى أعلى من الأمان أو السرعة حسب الخدمة المستخدمة.

أما كيفية استخدامه، فهناك طريقتان، إما عبر تثبيت برنامج من خدمة "دي إن إس" يضبط الإعدادات تلقائيا، أو بشكل يدوي من داخل إعدادات الشبكة في ويندوز 11 بإدخال عناوين "دي إن إس" التي تختارها.

بمعنى آخر إن ويندوز 11 يعطيك حرية اختيار "الدليل" الذي يترجم لك عناوين مواقع الإنترنت، وهذا قد يمنحك خصوصية وأمانا أفضل أثناء التصفح.