غوغل تراقبك دائما.. أوقف هذه الإعدادات الآن لتستعيد خصوصيتك

يعتمد العديد من المستخدمين على خدمات غوغل المختلفة بدءا من متصفح الإنترنت "كروم"مرورا بمحرك البحث والبريد الإلكتروني وحتى نظام أندرويد في هواتفهم، وغير ذلك من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة.

ويعد هذا الأمر مقلقا للمهتمين بالخصوصية والباحثين عن أمنهم الرقمي، وذلك لأن استخدام العديد من الخدمات التي تقدمها شركة واحدة يعني أن الكثير من بياناتك الشخصية تقع تحت سيطرة غوغل مما يسهل عليها تتبعك.

لحسن الحظ، تتيح لك غوغل إمكانية حذف البيانات التي تحتفظ بها لتعود شخصا مجهولا، ويمكنك القيام بذلك عبر عدة طرق، وهذه هي أبرزها:

حذف بيانات تصفح الإنترنت والتطبيقات

يمكنك حذف البيانات التي سجلتها غوغل لتصفحك للإنترنت واستخدامك للتطبيقات المختلفة في هاتفك، وذلك عبر التوجه مباشرة إلى القسم المسؤول عن هذه البيانات في حسابك على غوغل.

وتضم هذه البيانات العديد من التفاصيل حول استخدامك الحقيقي للإنترنت خلال اليوم، بدءا من عمليات البحث التي تقوم بها في محرك البحث وحتى الخدمات الأخرى التي تستخدمها.

كما تستطيع إيقاف جمع البيانات بشكل كامل وجعل غوغل تتوقف عن تتبعك وجمع البيانات عنك مباشرة من خلال النافذة ذاتها.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على صورة حساب "غوغل" الخاص بك ثم اختر إدارة حساب "غوغل".

ومن "البيانات والخصوصية"، اضغط على خيار نشاط الإنترنت والتطبيقات من خلال النافذة التي تظهر أمامك.

يمكنك تعطيل التتبع واختيار حذف تلقائي لبيانات التتبع.

كما تستطيع حذف هذه البيانات يدويا من خلال الضغط على زر الحذف في النافذة التي تسبقها.

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حذف بيانات تتبع الأماكن

تتبع غوغل بيانات موقعك بشكل نشط وتقوم بتسجيلها في سجل تحركاتك، ثم تعيد استخدام هذه البيانات وتعرضها لك مجددا إذا كنت ترغب بمعرفة خط سيرك خلال الفترات الماضية.

ويمكنك إيقاف هذه الخاصية بشكل مباشر من داخل مركز الأنشطة التابع لغوغل، فضلا عن إمكانية حذف البيانات الخاصة بالتتبع مباشرة من المركز واختيار وقت لحذفها تلقائيا.

حذف بيانات تتبع يوتيوب

كما تحتفظ غوغل أيضا بسجل لما قمت بمشاهدته ومتابعته في "يوتيوب"، ويمكنك حذفه مباشرة من خلال مركز التتبع الخاص بغوغل.

ولكن حذف هذه البيانات يؤدي في النهاية إلى فقدانها في يوتيوب وتعطل خوارزمية الترشيح في حسابك، لذلك قد تجد مجموعة من الاقتراحات التي لا تعجبك في "يوتيوب".

وتستطيع حذف سجل "يوتيوب" مباشرة من خلال الضغط على خيار "سجل يوتيوب" ثم حذفه.

إيقاف الإعلانات المخصصة

تقوم غوغل بتخصيص الإعلانات التي تظهر لك في منصاتها المختلفة، ويمكنك إيقاف هذه الخاصية بشكل مباشر عبر الضغط على قسم "البيانات والخصوصية" في إعدادات حساب غوغل الخاص بك.

ويجب أن تتأكد من إغلاق خاصية الإعلانات المخصصة التي تظهر أمامك، وذلك حتى لا تتم الاستفادة من بياناتك في تخصيص الإعلانات.