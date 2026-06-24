من دون "راي بان".. ميتا تطرح نظارات ذكية أرخص تحت علامتها التجارية

بسعر أقل من الطرز السابقة، كشفت "ميتا" عن عدة طرز جديدة من نظاراتها الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ولكن دون علامة "راي بان" أو "أوكلي" كما كان يحدث في السابق، وهو ما أتاح للشركة خفض سعرها لتبدأ من 299 دولاراً وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وأكدت الشركة الأمريكية في بيانها أن النظارات الجديدة متاحة في عدة ألوان وأشكال عدسات مختلفة، وهي متاحة للشراء في عدة متاجر حول العالم.

ورغم أن النظارات تصدر تحت شعار "ميتا" مباشرة ومن تصميمها، إلا أن شركة "إيسيلور لوكسوتيكا" المالكة لشركات "راي بان" و"أوكلي" ساهمت في صناعة النظارات، في خطوة تعد امتدادا للتعاون بين الشركتين منذ طرح الجيل الأول لنظارات "ميتا" الذكية.

وتطرح "ميتا" عدة طرز من النظارات الجديدة، وهي تبدأ عند طراز "أدفنتشرر" (Adventurer) و"فيوري" (Fury) وكلاهما بسعر 299 دولاراً، أي أقل من سعر نظارات "ميتا راي بان" من الجيل الثاني بنحو 80 دولاراً، ثم يأتي طراز "ستارفير كايلي إديشن" (Starfire Kylie Edition) المقدم بالتعاون مع كايلي جينر كنسخة خاصة موجهة لأبناء الجيل زد بسعر 399 دولاراً.

ولا تحمل النظارات الجديدة أي شاشات داخلية، لكنها تضم كاميرا 12 ميغابكسل تلتقط صورا بدقة 3 كيه، وسماعات أذن مفتوحة (open-ear) و6 ميكروفونات مدمجة لالتقاط الأوامر الصوتية بوضوح، كما تأتي النظارة مزودة ببطارية كافية لتشغيلها أكثر من 8 ساعات متواصلة.

وزودت الشركة النظارة بزر لتشغيل مساعد "ميتا" بالذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك خلفا مباشرا لنظارات "راي بان ميتا وايفارير" التي طرحت في العام الماضي.

وأوضح مسؤولون في الشركتين أن النهج الجديد الذي قررت "ميتا" اتباعه جاء لتلبية رغبات المستخدمين في تقديم خيار اقتصادي بسعر أقل ورغبة في توفير سعر يسهل الوصول إليه بشكل أكبر.

إعلان

ومن جانبه، أوضح رئيس وحدة الأجهزة القابلة للارتداء في "ميتا" أليكس هيميل بأن النظارات الجديدة جاءت لتكمل الخيارات المتعددة المتاحة من الشركة، فبينما تجلس نظارات "راي بان ميتا" في قمة التسعير ثم تليها نظارات "أوكلي"، فإن نظارات "ميتا" جاءت لتكون الأقل في القائمة، حسب تقرير "بلومبيرغ" .

وآثرت "ميتا" الاعتماد على تصميم يحاكي تصميم النظارات الأخرى التي طرحتها، إذ إن نظارات "أدفنتشرر" تبدو مشابهة في التصميم لنظارات "وايفارير"، وفي المقابل تتميز نظارات "كايلي جينر" بشكل بيضاوي نحيف.

تحاكي مزايا النظارة الجديدة وعتادها ما تقدمه "ميتا" في نظاراتها الأخرى الخالية من الشاشات، باستثناء إمكانية تعديل عرض الوسائد الأنفية الموجودة في النظارة يدويا.

وألمحت "ميتا" إلى إمكانية طرح طراز جديد من نظاراتها الذكية دون كاميرا ليركز على التجربة الصوتية في المقام الأول والمكالمات الهاتفية، فضلا عن التفاعل مع مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وفق تقرير "بلومبيرغ".

اشتعال سباق النظارات الذكية

ويتزامن طرح "ميتا" للنظارات الجديدة مع توارد تقارير حول طرح آبل لنظارات ذكية بتصميم يحاكي نظارات "ميتا"، وذلك على غرار خوذ الواقع الافتراضي "فيجن برو".

وكانت "سناب" أعلنت في الأيام الماضية عن طرح نظارتها الذكية الجديدة التي تجمع بين مزايا خوذ الواقع الافتراضي ومزايا النظارات الذكية بسعر 2199 دولاراً.

وأشاد هيميل في معرض حديثه مع "بلومبيرغ" بمنتجات آبل ونظاراتها الذكية واصفا إياها بالمنافس الهائل، معبرا عن اعتقاده بأنه "يجب التعامل مع أي شيء يفعلونه بجدية، فهم بارعون في الأجهزة والتصميم".

وعن فلسفة التصميم في نظارات "ميتا"، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ في حديثه مع موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الهدف ليس وضع العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي وزيادة قوة النظارة، بل صنع نظارة يرغب المستخدمون في ارتدائها.

وأضاف " أعتقد أن العامل الأساسي لأي من هذه الأجهزة سواء كانت على معصمك أو وجهك هو أن تكون شيئا تفتخر بارتدائه وتكون مريحة".

ويمثل موقف زوكربيرغ اختلافا مباشرا عن موقف "سناب" التي آثرت أن تضع حاسوبا قويا في نظاراتها دون الاهتمام بالشكل النهائي وفق ما جاء في بيان سابق للشركة عند طرحها نظاراتها الذكية.