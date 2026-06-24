الصين تنتزع الصدارة من الولايات المتحدة في سباق الحواسيب الفائقة

انتزع حاسوب "لاين شاين" الصيني الصدارة في سباق الحواسيب الخارقة هذا الأسبوع ليصبح حاسوبها الخارق الآن الأسرع في العالم بفارق يصل إلى 22% عن أقرب منافس أمريكي له من مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأربعاء.

ويفيد التقرير أن التنافس على المركز الأول في سباق الحواسيب الخارقة كان مستعرا بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين منذ أعوام، وفازت الصين بهذا اللقتب أول مرة عام 2010، وفي عام 2023 توقفت الصين عن المشاركة في التصنيفات التي تُنشر مرتين سنويا. لكن الخبراء تكهنوا بأن حاسوبا صينيا قد تصدّر القائمة، لكن لم تتوفر لديهم البيانات الكافية لإثبات ذلك.

ويعتمد الحاسوب الجديد، الذي يحمل اسم "لاين شاين" وبناء المركز الوطني للحوسبة الفائقة في شينزين، على مجموعة من التقنيات الصينية بدءا من وحدات المعالجة المركزية المصنوعة وحتى الذواكر وأنظمة الشبكات والتبريد الخاصة به، وذلك بدلا من وحدات المعالجة الرسومية كما جرت العادة من قبل الحواسيب الخارقة المنافسة.

وتُستخدم الحواسيب الفائقة، التي تُضاهي ملاعب التنس في حجمها، في أبحاث علمية رائدة، وفي حلّ مشكلات مثل التنبؤ بالأعاصير وتحديد مواقع رواسب النفط. كما تُستخدم أيضا في التطبيقات العسكرية، حيث تستخدم الحكومة الأمريكية حاسوب "إل كابيتان" El Capitan الذي كان يحتل الصدارة، للمساعدة في صيانة مخزونها من الأسلحة النووية، إلى جانب مهام أخرى.

ويعزز الحاسوب الفائق الجديد السباق التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة من أجل الهيمنة التكنولوجية، التي وصلت أشدها في قطاع الذكاء الاصطناعي والشرائح بشكل عام، حسب التقرير.

توجه مختلف في الحواسيب الفائقة

ويعتمد حاسوب "لاين شاين" الصيني على توجه مختلف في قطاع الحواسيب الفائقة، فبدلا من الفصل بين مهام المعالجات المركزية التقليدية والمعالجات الرسومية، فإن الحاسوب يدمج بينهما عبر استخدام دوائر متخصصة تسرع الحسابات المتطورة التي تحتاجها، وفق ما ذكرت اليوم صحيفة نيويورك تايمز.

ويأتي هذا التوجه كرد مباشر على القوانين الأمريكية التي تقوض وصول الشركات الصينية إلى المعالجات الرسومية المتطورة من "إنفيديا" وغيرها من الشركات الأمريكية، إذ احتاجت للاستثمار في بنيات تكنولوجية تتيح لها امتلاك حواسيب فائقة توازي فعالية الحواسيب الأمريكية.

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ويتكون حاسوب "لاين شاين" من 14 مليون نواة حوسبة مختلفة مثبتة في 90 خزانة معدات، وهو يعتمد على شرائح صممت خصيصا له رغم أن المركز الصيني لم يكشف عن الشركة التي صنعت شرائح الحاسوب الجديد.

ومن جانبه، أوضح أحد منظمي قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم جاك دونغارا أن المنظومة التي يعتمد عليها حاسوب "لاين شاين" مثيرة للإعجاب، مضيفا أن امتلاك الصين لمثل هذه التقنيات ليس أمرا مفاجئا له.

كما أكد دونغارا في حديثه مع "نيويورك تايمز" أن حاسوب "لاين شاين" لم يعتمد على أي تمويل حكومي، وهذا ما دفع المركز للمشاركة في سباق الحواسيب الفائقة.