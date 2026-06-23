شاهد.. سيارة تسلا تخترق جدار منزل وتقتل أحد سكانه

أودى حادث سيارة "تسلا موديل 3" بحياة سيدة تبلغ من العمر 76 عاما في منزلها بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد أن خرجت السيارة عن مسارها وتسارعت حتى ارتطمت بالمنزل، وقال سائقها إنه كان يستخدم منظومة القيادة الذاتية في السيارة، إلا أن السلطات الأمريكية لم تجزم بعد بسبب الحادث، وفق تقرير لموقع "سي إن بي سي" الإخباري الأمريكي نشره أمس الاثنين.

وعلى الفور، أعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن تحقيق خاص في سيارات "تسلا" عقب الحادث، الذي يعد الأحدث في سلسلة من الحوادث السابقة لسيارات "تسلا" في وضع القيادة الذاتية.

ومن جانبه، اتخذ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك موقفا دفاعيا عن شركته، وأعرب عبر حسابه في منصة "إكس" عن شكوكه في الحادث لأن نظام القيادة الذاتية يقود ببطء في الشوارع والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن السيارة في المقطع كانت تسير بسرعة مرتفعة.

ودعم أشوك إلوسوامي نائب رئيس شركة "تسلا" لنظام الطيار الآلي وجهة نظر ماسك، مشيرا إلى أن السائق أوقف ميزة القيادة الذاتية يدويا بالضغط على دواسة الوقود بالكامل، وأضاف قائلا: "وصلت سرعتهم إلى 117 كيلومترا في الساعة أثناء الاصطدام وظل السائق ضاغطا على دواسة الوقود حتى بعد الحادث".

وتناقض رواية قائد السيارة مايكل باتلر وجهة نظر ماسك وإدارة "تسلا"، إذ أوضح القائد في حديثه مع شرطة مقاطعة هاريس -موقع الحادث- أنه كان يعتمد على نظام القيادة الذاتية، وفق تقرير "سي إن بي سي" نشرته أمس الاثنين.

ومن جانبه، أفاد مكتب عمدة مقاطعة هاريس أنهم ما زالوا يقيمون سبب الحادث ويحاولون معرفة سبب فقدان السيطرة على السيارة، دون التأكيد على استخدام وضع القيادة الذاتية أو غيابه.

وفي سياق متصل، يشير تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور فتحت أكثر من 40 تحقيقا خاصا في حوادث سيارات "تسلا" وتقنيات القيادة الذاتية الموجودة بها.

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وتعد الحوادث الناتجة عن تقنيات القيادة الذاتية في سيارات "تسلا" من الحوادث الشائعة والمنتشرة بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية, ففي يوليو/تموز 2025 أفاد تقرير صحيفة "غارديان" البريطانية أن أكثر من 2400 حالة شهدت تسارعا غير مبرر لسيارات "تسلا" أثناء استخدام وضع القيادة الذاتية وأكثر من 1500 شكوى من مشكلات في الكبح.

لماذا تكثر الحوادث في سيارات "تسلا" ذاتية القيادة؟

ويكشف تقرير "غارديان" في وقتها عن ثغرات في آلية اعتراف "تسلا" وجمعها للحوادث التي تحدث لسياراتها أثناء استخدام وضع القيادة الذاتية، إذ لا تشمل التقارير أي حوادث لم تنفجر فيها الوسائد الهوائية.

كما تتضمن بيانات "تسلا" التي تشاركها حول هذه الحوادث مجموعة من الثغرات التي تجعل من الصعب تحديد عدد المرات التي كان نظام القيادة الذاتية فعالا فيها بالفعل، وفق ما جاء في التقرير.

ويمكن إرجاع الحوادث التي يكون نظام القيادة الذاتية سببا فيها إلى 3 أسباب رئيسية:

تسارع مفاجئ من السيارة دون تدخل القائد

توقف مفاجئ من السيارة دون تدخل القائد

توقف نظام القيادة الذاتية قبل الحادث بثانية واحدة، مما لا يعطي القائد فرصة لتدارك الحادث قبل حدوثه.

ويضيف تقرير مستقل من موقع "إليكتريك" (Electrek) المهتم بالسيارات الكهربائية أن منظومة القيادة الذاتية في "تسلا" تعتمد على مجموعة من العدسات التي تراقب الطريق وتقوم بترجمة ما تراه فيها، فضلا عن استخدام مجموعة من الخوارزميات التي لا يمكن تتبعها، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف.