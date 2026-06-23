تسريب يطال آبل وتسلا ويطلق 200 ألف ملف في الشبكة المظلمة

تسبب هجوم سيبراني على شركة "تاتا إلكترونيكس" الهندية لصناعة أشباه الموصلات والتي تقدم خدماتها لشركتي آبل وتسلا في تسريب أكثر من 200 ألف ملف تكشف أسرارا تجارية للشركتين العملاقتين ووثائق وخطط حساسة تتعلق بهما وفقا لتقرير وكالة رويترز.

وتُعد شركة "تاتا إلكترونيكس" إحدى أبرز الشركات الهندية المتخصصة بصناعة أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) والإلكترونيات المتقدمة (EMS) وتملك عدة مصانع تعتمد عليها كبرى الشركات في العالم، مما يضع سلاسل توريد هذه الشركات في خطر مباشر.

وادعت مجموعة "ورلد ليكس" السيبرانية مسؤوليتها عن الهجوم، إذ يشير موقع المجموعة إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالتسريب والتي يتجاوز حجمها 630 غيغابايت وتضم الملفات مقسمة إلى مجلدات بناء على الشركات.

وتحمل بعض الملفات في التسريب اسم "بيانات مصنع آبل"، بالإضافة إلى وثائق عدة متعلقة بمواصفات المواد التي تستخدمها آبل في منتجاتها، فضلا عن رسائل بريد إلكتروني وسجلات أحداث تمتد لسنوات عدة ونسخ من جوازات سفر الموظفين، وفق تقرير موقع "9 تو 5 ماك" التقني الأمريكي.

وصُنفت بعض الملفات التي ظهرت في التسريب والمتعلقة بشركة "تسلا" بأنها سر تجاري وتعود إلى عام 2023، وتحتوي هذه الملفات على رسومات لمشروع يحمل اسم "هايلاند" (Highland) وهو الاسم الرمزي المعروف لسيارة "تسلا موديل 3" المحدثة.

كما تحمل بعض هذه الملفات وسم "سري" و"معلومات ذات ملكية خاصة لشركة آبل"، فضلا عن وجود شعار آبل وتسلا في العديد من المستندات.

وطالبت مجموعة "ورلد ليكس" الشركات المتأثرة بالتسريب بدفع فدية حتى لا يتم إتاحة الملفات المسربة جميعاً عبر شبكة الإنترنت، ولكن تاتا امتنعت عن التعليق بشأن طلب الفدية، وفق تقرير "رويترز".

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وفي السياق ذاته، بدأت آبل تحقيقاً مستقلاً حتى تقف على أسباب حدوث التسريب، وتجري الشركة أيضا تحليلا كاملا للموقف في الوقت الحالي.

ومن جانبه، أوضح الباحث الهندي في الأمن السيبراني راكيش كريشنان أن الملفات كانت متاحة على موقع "ورلد ليكس" في الشبكة المظلمة منذ 10 يونيو/حزيران الجاري على أقل تقدير، مما يشير إلى حدوث الاختراق قبل وقت طويل.

ويؤكد الباحث الأمني الهندي راجشيخار راجاهاريا أن إجمالي عدد الملفات التي تشير إلى آبل يصل إلى 181 ملفاً تقريباً، مضيفاً أن موقع "ورلد ليكس" لا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة الإنترنت المظلم.

متاعب أمام عمليات آبل في الهند

ويعد هذا التسريب أحدث انتكاسة تواجه عمليات آبل في الهند، وذلك عقب أن قررت الشركة نقل جزء كبير من عمليات تجميع وتصنيع منتجاتها إلى المصانع الهندية هربا من العقوبات الأمريكية على المنتجات المصنعة في الصين.

وكانت شركة "تاتا" واجهت في السابق تدقيقا وتحقيقا مكثفين على خلفية ادعاءات بأنها تلوث الأراضي الزراعية المحيطة بأحد مصانع قطع غيار آيفون التابعة لها، حسب ما ورد في تقرير "رويترز".

ويفيد التقرير بأن شركة "تاتا" تستحوذ على ثلث عمليات تصنيع آيفون في الهند، مشيرا إلى أن توسع الشركة في تصنيع الهواتف الأمريكية يتسق مع خطة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الرامية لتحويل الهند إلى قوة تصنيع إلكترونية عالمية.

ورغم أن هذا التسريب لم يؤثر على عمليات التصنيع في أي مصنع تابع للشركة أو شركائها الخارجيين، إلا أنه قد يقوض ثقتهم فيها ويجعلهم يبحثون عن حلول أخرى.

ويُذكر أن مجموعة "ورلد ليكس" شنت هجوما سيبرانيا ضخما في السابق على شركة "نايكي" لتصنيع المنتجات الرياضية.