تمتلك أدوات "كلود" المختلفة من شركة "أنثروبيك" مجموعة كبيرة من الاستخدامات التي تتخطى ما تخبرك به الشركة في المقام الأول، ومن بين هذه الأدوات "كلود كود" (Claude Code) التي تروج لها الشركة بأنها مساعدة للبرمجة بالذكاء الاصطناعي، ولكنها أداة تمتلك عددا كبيرا من المزايا المختلفة والمتنوعة التي يمكن أن تساعدك في حياتك اليومية.

ووجد المستخدمون عددا كبيرا من الاستخدامات الإضافية البعيدة عن البرمجة لأداة "كلود كود"، وذلك بفضل قدرتها على جعل الذكاء الاصطناعي يتحكم في حاسوبك ويصل إلى ملفاتك المختلفة ويعدل عليها كما ترغب.

ويأتي جزء كبير من هذه الاستخدامات بعيداً عن البرمجة والاستخدامات التقنية بشكل عام، وبعضها أشياء بسيطة قد لا تؤثر في تجربة كل المستخدمين، ولكنها بكل تأكيد مزايا مهمة ومفيدة للغاية، وفيما يلي أبرز هذه الاستخدامات الغريبة:

إعادة تسمية ملفاتك

يشير تقرير موقع "ميك يوز أوف" (MakeUseOf) إلى أن "كلود كود" قادرة على فتح الملفات والتعرف عليها وإعادة تسميتها بناء على محتواها بكل وضوح وسهولة، وذلك بفضل قدرتها على العمل داخل ملفات بعينها.

ويمكنك القيام بذلك بكل سهولة عبر التوجه إلى الملف الذي ترغب في تسمية الملفات فيه وتنظيمها بناءً على محتواها دون الحاجة إلى فتح كل ملف بشكل منفصل.

ثم تتجه إلى أداة "كلود كود" وتجعلها تعمل داخل هذا الملف بشكل مباشر، وذلك إما عبر الواجهة البرمجية ونافذة الأوامر في "ويندوز" التي تعمل مع "كلود كود" أو عبر التوجه إلى أداة "كلود كود" ثم إخبارها بالانتقال إلى هذا الملف للعمل داخله.

بعد ذلك وجّه أمراً للأداة يطلب منها التعرف على السطور الأولى في كل مستند، ثم إعادة تسمية المستند أو الصورة بما يتناسب مع محتويات هذا المستند أو الملف حتى إن كان صورة.

تعديل الصور

توجد العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لتعديل الصور في أدوات "كلود" المختلفة وهي تتضمن ربطها مع أدوات خارجية مباشرة حتى تتمكن من القيام بهذه التعديلات المتقدمة، ويصبح الأمر أكثر سهولة عندما يتعلق بالتعديلات البسيطة والصغيرة.

وتستطيع أداة "كلود كود" بكل سهولة تصغير حجم الصور أو قصها بأبعاد جديدة وإضافة بعض العناصر الجمالية عليها أيضاً في بعض الحالات.

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وكل ما تحتاج لفعله هو التوجه إلى "كلود كود" وتوجيهه إلى الصور التي ترغب في قصها أو تصغير حجمها وطلب ذلك منه بالشكل الذي ترغب فيه عبر كتابة الأمر مباشرة.

تنظيم الملفات وحذف الملفات الفارغة

في بعض الأحيان، تمتلئ المجلدات بملفات نصية فارغة أو ملفات تالفة وأخرى قد لا تحتاجها، ويمكنك أن تطلب من "كلود كود" تنظيم هذه الملفات وإخبارك بمحتوياتها حتى تقرر ما هو الملف الذي تحتاج إلى حذفه والملف الذي تحتاج لإبقائه.

كما يمكنك أن تطلب منه حذف أي ملف تالف أو معطوب أو فارغ، فضلاً عن إزالة أي ملف لم تقم بفتحه واستخدامه مثلاً خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

تسجيل المصاريف

تعمل هذه الميزة مع أي نسخة من تطبيقات "كلود" سواء كانت "كود" أو "كو ورك" (Co-work) أو غيرها، فكل ما تحتاج إليه فقط مزايا "كلود" لقراءة المحتويات الموجودة في الصورة.

ويمكنك أن ترفق صور إيصالات الدفع وحتى الحديث مع الأداة مباشرة وتطلب منها تسجيل أي نوع من المصروفات مباشرة في جدول خاص بها، ثم تحويلها لاحقاً إلى جدول "إكسل" أو "جداول بيانات غوغل" (Google Sheets) إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

التحكم في حاسوبك عن بعد

توجد العديد من الطرق التي تتيح لك التحكم في حاسوبك مباشرة من خلال هاتفك دون الحاجة لأن تكون أمام الحاسوب، ولكن جميعها تتطلب منك تجهيزاً مسبقاً وحتى تطبيقات خاصة وتوفر لك تحكماً معقداً في الحاسوب يجعلك غير قادر على إتمام عملك.

ولكن "كلود" توفر ميزة جديدة للتحكم في الحواسيب عن بعد باستخدام الهاتف تدعى "ديسباتش" (Dispatch)، ورغم أن الميزة اختبارية إلا أنها تتيح لك تحكماً أكثر عمقاً في حاسوبك وتمنحك المزيد من السيطرة عليه.

ولن تحتاج مع هذه الميزة للتوجه إلى أي مكان في حاسوبك أو القيام بأي شيء بشكل مباشر من هاتفك، كل ما عليك فعله هو وصف ما ترغب به مباشرة لأداة "كلود" لتقوم هي بالوظيفة بالنيابة عنك إن كانت تملك الصلاحيات اللازمة.

ولكن يجب أن تلاحظ أن الميزة ما زالت اختبارية بشكل كبير، وبالتالي قد لا تعمل بشكل جيد أحياناً وتفشل في أداء المطلوب منها.