العودة إلى فايس سيتي.. كل ما نعرفه عن جي تي إيه 6 قبل طرحها

كشفت "روكستار" مؤخرا عبر العرض الدعائي الثاني للعبة "غراند ثيفت أوتو 6" أو "جي تي إيه 6" (GTA 6) عن موعد بدء الحجز المسبق للعبة التي ستصدر رسميا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني على المنصات المنزلية بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس وفق تقرير صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتعد لعبة "جي تي إيه 6" إحدى أكثر المشاريع الترفيهية ترقبا وإنفاقا لأن اللعبة ظلت في التطوير لمدة تجاوزت 13 عاماً منذ صدور الجزء الخامس.

وتمكن الجزء السابق من بيع أكثر من 225 مليون نسخة من اللعبة عبر كافة المنصات التي صدرت عليها وفق تقرير مستقل من موقع "دبليو سي سي إف تيك" (Wccftech) التقني الأمريكي.

كما يفيد التقرير بأن الشركة أنفقت أكثر من 3 مليارات دولار كرواتب للموظفين في الفترة بين عامي 2019 و2025، وهو ما يعكس حجم الإنفاق على بقية جوانب اللعبة.

ولكن ماذا تقدم "جي تي إيه 6" حتى تبرر كل هذا الإنفاق؟ وهل تستطيع اللعبة الارتقاء إلى المستوى المنتظر منها؟

متى وأين تصدر "جي تي إيه 6″؟

تعرض تاريخ طرح لعبة "جي تي إيه 6" لعدد كبير من التأجيلات منذ الإعلان عنها للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ كان يفترض باللعبة أن تصدر في عام 2025 دون تحديد شهر لطرحها.

ولكن في مايو/أيار 2025، قررت الشركة المطورة مد مهلة تطوير اللعبة إلى عام 2026، لتصدر في مايو/أيار 2026، ولاحقا تأجلت إلى موعدها الحالي الذي يعد الموعد النهائي لطرحها على أجهزة "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس".

ومن جانبها، أوضحت "روكستار" في عدة بيانات صحفية أنها كانت تحتاج إلى مدة أطول حتى تنتهي من تطوير اللعبة بالشكل الذي يليق بها، لذلك يمكن توقع مستوى تطور غير مسبوق في "جي تي إيه 6".

وتحافظ "روكستار" على عادتها في طرح الألعاب التي بدأت مع "جي تي إيه 3″، إذ تصدر اللعبة أولا على المنصات المنزلية ثم تصدر على الحاسوب الشخصي، ويشير تقرير "دبليو سي سي إف تيك" إلى احتمالية طرح اللعبة في أواخر عام 2027 أو مطلع عام 2028.

لماذا لن تصدر "جي تي إيه 6" على الحاسوب الشخصي منذ البداية؟

أوضح ستراوس زيلنيك الرئيس التنفيذي لشركة "تيك تو" (Take-Two) المسؤولة عن نشر لعبة "جي تي إيه 6" أن فلسفة شركتهم لطالما كانت التركيز على المنصات المنزلية أولا والتأكد من طرح اللعبة بشكل جيد وملائم عليها ثم الانتقال إلى الحاسوب الشخصي وفق تقرير موقع "تيك رادار" .

إعلان

ولكن يفيد التقرير بأن هناك جانبا آخر لتصرف الشركة، إذ أنها تسعى لتعزيز مبيعات "جي تي إيه" عبر طرحها في البداية على المنصات ثم نقلها إلى الحاسوب الشخصي.

كما أن نسخة الحاسوب الشخصي من "جي تي إيه" دائما تملك طور اللعب الجماعي وتتيح للمستخدمين تعديل اللعبة وإضافة مزايا وشخصيات جديدة لها كما حدث مع "جي تي إيه 5″، وهو ما يتيح للعبة البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة من الزمن.

وفي هذه الحالات، يصبح من الأفضل للشركة أن تؤجل طرح اللعبة على الحاسوب الشخصي حتى تعزز مبيعاتها وتصبح قدرات التخصيص في محركها موجودة وجاهزة.

سعر يقترب من 100 دولار

ويكشف تقرير موقع "فايس" (Vice) الإخباري الأمريكي عن سعر "جي تي إيه 6" المتوقع بعدما ظهرت اللعبة في أحد المتاجر الأوروبية، إذ يرجح التقرير أن تأتي اللعبة بسعر يقترب من 80 دولاراً للنسخة القياسية من اللعبة، مع اقتراب بعض نسخها من سعر 200 دولار.

ولكن، لم تحدد "روكستار" حتى الآن السعر النهائي للعبة، ويتوقع أن يظهر السعر النهائي مع بدء الحجز المسبق خلال الأيام المقبلة، وفق التقرير.

أول بطولة أنثوية

وتحاول "روكستار" القيام بأشياء كثيرة مختلفة في "جي تي إيه 6″، من بينها إضافة بطلة للعبة للمرة الأولى، إذ تأتي اللعبة من بطولة شخصيتين هما جيسون دوفال ولوسيا كاميونس.

ورغم أن التفاصيل حول آلية الانتقال بين الشخصيتين ما زالت غير واضحة بحسب موقع "دبليو سي سي إف تيك"، إلا أنها على الأرجح ستكون مماثلة لما حدث في الجزء السابق عندما كان اللاعب يختار إحدى الشخصيات الثلاث للعب بها.

وتملك الشخصيات في اللعبة قصة مرتبطة بشكل مباشر بعالم الجريمة في مدينة "فايس سيتي"، ولكن توحي البيانات الرسمية للشركة أنهما مجرمان منخفضا المستوى مقارنة ببقية المجرمين الظاهرين في اللعبة وعالمها الإجرامي.

وتملك اللعبة مجموعة متنوعة من الشخصيات المساندة المتنوعة، بدءا من المؤثرين الاجتماعيين ومطربي الراب وحتى رجال العصابات والأصدقاء.

وتختلف لعبة "جي تي إيه 6" عن بقية ألعاب السلسلة في أنها تحاكي العصر الحديث في كافة تفاصيلها، لذلك يتوقع أن يكون للمؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي والعملات الرقمية وغيرها من سمات العصر حضور بارز في أحداث اللعبة وتفاصيل الشخصيات المختلفة.

العودة إلى فايس سيتي بعد سنوات

ويؤكد تقرير "ذا إندبندنت" أننا نعود في هذا الجزء إلى مدينة "فايس سيتي" الشهيرة التي حصلت على جزء خاص بها في السابق، ولكن هذه المرة يتسع العالم ليشمل مجموعة من المناطق المختلفة جغرافيا عن مدينة "فايس سيتي" ولكنها مرتبطة بها.

وتضم اللعبة منطقة مستنقعات وغابات شبه استوائية إلى جانب مدينة صناعية وميناء صناعي وحتى مجموعة من الجزر المتصلة في الجزء الجنوبي من الخريطة، فضلا عن منطقة جبلية ومنطقة إضافية لم تكشف اللعبة عن تفاصيلها بعد.

تطور "جي تي إيه أونلاين"

حقق الجزء المتعلق باللعب الجماعي في لعبة "جي تي إيه 5" نجاحا جماهيريا غير مسبوق، إذ كانت المرة الأولى التي تحصل فيها اللعبة على طور لعب جماعي يجبر اللاعبين على البقاء داخل عالمها حتى بعد انتهاء طور القصة.

إعلان

ورغم صدور اللعبة منذ أكثر من 13 عاماً، إلا أن طور اللعب الجماعي ما زالت بارزا في قوائم بث الألعاب بمختلف المنصات بفضل إمكانيات التعديل الواسعة فيه والتجارب المختلفة التي يقدمها.

ويؤكد تقرير "دبليو سي سي إف تيك" نية الشركة تقديم تجربة تحاكي ألعاب "إم إم أو" (MMO) الشهيرة، أي أن تجربة اللعب الجماعي ستتضمن المزيد من التفاصيل مع متاجر خاصة بها ومزايا تعديل أكثر تطورا من السابق.

كما يورد بأن اللعبة ستوفر للمستخدمين إمكانية بيع التخصيصات والأشياء التي يقومون بتصميمها وتطويرها داخل اللعبة.

ما الجديد في "جي تي إيه 6″؟

حصلت "روكستار" خلال السنوات الماضية على مجموعة من براءات الاختراع المختلفة المتعلقة بعالم الألعاب، ورغم أنها لم تؤكد رسميا استخدام هذه البراءات في اللعبة، إلا أن تقرير "دبليو سي سي إف تيك" يرجح استخدامها فيها.

ومن بين هذه التقنيات تأتي مجموعة من المزايا المتعلقة بالشخصيات الجانبية في اللعبة، إذ تمنح هذه البراءة الشخصيات الثانوية سمات مختلفة ومتغيرة بناء على أحداث اللعبة، فضلا عن جعلهم يتحركون بشكل حيوي يتكيف باستمرار مع المتغيرات داخل اللعبة.

وتتعلق براءات الاختراع الأخرى بجوانب تقنية تعمل في خلفية اللعبة لتحسين المستوى الرسومي وحركة الشخصيات وحتى تعزيز الرسوميات الموجودة داخل اللعبة.

كما يشير التقرير إلى مجموعة من الأنشطة الجانبية التي قد تدور إلى جانب المهام الرئيسية داخل اللعبة، ومن بينها مباريات لكرة السلة وحتى مباريات غولف وصيد سمك ومعارك رياضية وسرقات للمتاجر.

الاتصال بالإنترنت

على صعيد آخر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة مفادها أن جي تي إيه 6 ستتطلب اتصالا دائما بالإنترنت حتى في طور لعب القصة الفردي والذي اعتاد اللاعبون أن يلعبوه بدون اتصال بالإنترنت "أوفلاين" (offline) في الإصدار السابق، وتدعي تلك التسريبات أن السبب وراء ذلك أن عالم اللعبة معقد لدرجة أنه يعتمد على معالجة سحابية عبر الإنترنت لتشغيل الذكاء الاصطناعي وفيزياء اللعبة.

لكن حتى الآن لم تؤكد الشركة أو تنفي صحة هذه الإشاعة، مع بعض الآراء التي تفند صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن اللعبة مصممة لتعمل محليا بكامل قوتها على مختلف المنصات وذلك لأن الشركة لن تغامر تقنيا بحظر ملايين اللاعبين الذين لا يملكون سرعات إنترنت فائقة وثابتة من لعب الطور الفردي.

تصنيف اللعبة

حتى يونيو/حزيران 2026، لم تحصل اللعبة على التصنيف النهائي الرسمي من هيئة التصنيف الأمريكية "إي إس آر بي" (ESRB)، وما زالت مدرجة في كثير من المتاجر تحت عبارة "التصنيف قيد المراجعة" أو "يرجح أن تكون +17".

ومع ذلك، يتوقع جميع المراقبين تقريبا أن تحصل اللعبة على تصنيف +17 في أمريكا و+18 في أوروبا، مثل النسخة السابقة منها.

وتشير مصادر أخرى إلى أن اللعبة رصدت مؤخرا على متجر إكس بوكس في المنطقة العربية بتصنيف +21، نظرا للمحتوى القاسي والعنيف واللغة النابية القوية والمحتوى والإيحاءات الجنسية إلى جانب تعاطي المخدرات والكحول.