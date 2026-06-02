خوارزميات تشعر بك.. هل تجاوز الذكاء الاصطناعي اختبار الوعي العاطفي؟

في أحداث الكشف عن السيارات خلال الأحداث التقنية الكبرى، يجلس الصحفي خلف المقود، فإذا بالشاشة الأمامية تعلمه أن مستوى توتره مرتفع، وتقترح عليه الراحة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، دون أن يتحدث الصحفي عن مشاعره.

هذه اللحظة، التي باتت تتكرر، ليست خيالا علميا، إنما جزء من واقع تقني ينبثق من حقل علمي يعرف باسم "الحوسبة العاطفية" (Affective Computing) أو "الذكاء الاصطناعي العاطفي" (AEI).

وفي هذا الحقل، أصبحت الأنظمة قادرة على رصد ما يجول في النفس البشرية وتشخيص الحالة المزاجية من خلال نبرة الصوت وتعبيرات الوجه ومعدل ضربات القلب، وحتى معدل الضغط على المقود وطريقة الكتابة على لوحة المفاتيح.

من الحوسبة المنطقية إلى "الحوسبة العاطفية"

لم تكن أجهزة الحواسيب الأولى تستشعر الحالة العاطفية للمستخدم أو أن تعرف عنه سوى ما يخبرها به عبر أوامر محددة، حيث كانت تنجز المهام دون أن تدرك إذا كان المستخدم مرتاحا أو قلقا أو محبطا.

وانصب تركيز الحوسبة على محاكاة المنطق البشري في حل المعادلات وإتقان الشطرنج ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، فيما كانت المشاعر الإنسانية تعتبر عاملا مربكا في البيانات يفضل تجنبه.

ولكن التغيير بدأ في أواخر التسعينيات حين نشرت عالمة الحاسوب الأمريكية روزاليند بيكارد من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT) كتابها التأسيسي "الحوسبة العاطفية"، الذي أوضح أن المشاعر جزء أساسي من الذكاء الحقيقي وليست عائقا أمامه.

ودعت بيكارد إلى منح الحواسيب القدرة على التعرف على العواطف وفهمها، وهي دعوة أطلقت شرارة مجال علمي جديد يهدف إلى سد الفجوة العاطفية في التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

وفي العقد الأول من الألفية الثالثة، ظهرت أولى المشاريع البحثية والتجارية للتعرف على المشاعر من خلال تعبيرات الوجه، مثل مشروع "بلو آيز" (BlueEyes) البحثي من شركة "آي بي إم" (IBM)، لكن كانت دقتها محدودة.

وأحدثت ثورة "التعلم العميق" (Deep Learning) قفزة نوعية، حيث أصبحت النماذج قادرة على تحليل المشاعر من خلال الجمع بين النص والصوت والصورة في آن واحد، وهو ما يعرف باسم "التحليل المتعدد الوسائط" (Multimodal Analysis).

وتشير بعض الدراسات إلى أن نماذج "التحليل المتعدد الوسائط" قد تصل دقتها في البيئات المخبرية إلى ما يقارب 90%، وإن كانت النتائج تتباين تباينا ملحوظا بحسب السياق والأداة المستخدمة.

ويعمل مختبر الحوسبة العاطفية في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، الذي تقوده بيكارد حتى اليوم، على مشاريع لرصد الاكتئاب ومنعه، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات التواصلية، والسماح للأجهزة القابلة للارتداء بمراقبة الصحة النفسية في الزمن الفعلي.

تقنيات قراءة المشاعر

من أجل تحليل المشاعر، تعتمد أنظمة "الذكاء الاصطناعي العاطفي" على مصادر متعددة تشمل البيانات النصية والصوتية، وتعبيرات الوجه، والبيانات الفسيولوجية.

وتحلل خوارزميات "معالجة اللغة الطبيعية" (NLP) ما يكتبه المستخدم أو يمليه عبر الصوت، وتلتقط المعنى الظاهري والإيحاءات العاطفية الكامنة في اختيار الألفاظ وتراكيب الجمل ونبرة الخطاب.

وباتت أدوات، مثل "بيرت" (BERT) و "جي بي تي فور" (GPT-4)، وغيرها من "النماذج اللغوية الكبيرة" (LLMs) قادرة على الكشف عن الإيحاءات العاطفية والعواطف المخفية.

ويحمل الصوت معلومات عاطفية، حيث يمثل ارتفاع الطبقة ومعدل السرعة والتردد والتوقف إشارات تحللها الخوارزميات لكي تحدد إذا كان المتحدث واثقا أو قلقا أو منفعلا أو هادئا.

وتفيد الدراسات بأن نماذج التحليل الصوتي المعتمدة عن تقنية "التعرف على المشاعر من خلال الكلام" (SER) حققت تقدما لافتا في رصد ارتفاع مستوى التوتر وحالات الضيق حتى قبل أن يعبر عنها المتحدث بالكلمات.

وترصد خوارزميات الأنظمة المتخصصة، مثل تقنية "أفيكتيفيا" (Affectiva)، الحركات العضلية الدقيقة من أجل فهم تعبيرات الوجه وترجمتها إلى حالات عاطفية محددة.

وتعتمد منصات الاجتماعات الرقمية وأنظمة أبحاث التسويق وأنظمة قيادة السيارات على هذه التقنية لمراقبة انتباه المستخدمين وتقييم الحالة المزاجية.

فيما تمثل البيانات الفسيولوجية المورد الأكثر عمقا في قراءة المشاعر، حيث ترصد الأجهزة القابلة للارتداء معدل ضربات القلب وناقلية الجلد وموجات الدماغ في بعض الحالات.

وتوفر هذه المؤشرات، التي يصعب على الإنسان التحكم فيها إراديا، نافذة على الحالة العاطفية الفعلية بعيدا عن الأقنعة الاجتماعية.

وتدمج الأجيال الحديثة من هذه الأنظمة جميع المدخلات فيما يعرف باسم "التحليل المتعدد الوسائط" من أجل تحسين الدقة بشكل ملحوظ وإنتاج صورة عاطفية أشمل وأدق.

استخدامات "الذكاء الاصطناعي العاطفي"

ينمو قطاع "الذكاء الاصطناعي العاطفي" بشكل متسارع، حيث تتسابق الشركات لبناء أنظمة قابلة للاستخدام عبر طيف واسع من القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والسيارات والتسويق.

ويطور فريق مختبر الحوسبة العاطفية في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" أنظمة قادرة على التنبؤ بنوبات الاكتئاب قبل ظهورها من خلال رصد أنماط الكلام والحركة والنوم لدى المريض عبر الأجهزة القابلة للارتداء.

فيما توفر تطبيقات الدعم النفسي المبنية على الذكاء الاصطناعي، مثل "إلوميا" (Elomia) و "ويسا" (Wysa)، الدعم للأفراد الذين يجدون صعوبة في طلب المساعدة.

كما تساعد هذه التقنية في برامج إعادة تأهيل مرضى التوحد، حيث تستخدم من أجل التدريب على التعرف على المشاعر الاجتماعية وتعبيرات الوجه.

وتطور مؤسسات عدة أنظمة تراقب مستوى انتباه الطلاب وتشخص الإحباط أو الملل من أجل تعديل أسلوب المحتوى وفقا لذلك، مع وعود بتوفير تجربة تعليمية شخصية تناسب المتعلم.

في حين باتت أنظمة مراقبة السائق حاضرة في عدد متزايد من السيارات الحديثة، حيث تحلل تعبيرات الوجه وحركة العينين، وتصدر تنبيهات أو تتدخل آليا حين تكشف مؤشرات الغفوة أو التشتت.

فضلا عن استخدام هذه التقنية في قطاع التسويق وخدمة العملاء لرصد ردود أفعال المستهلكين تجاه المنتجات والإعلانات وتحليل نبرة المكالمات في مراكز الاتصال لتحسين أداء الموظفين.

وعي حقيقي أم محاكاة ذكية؟

وسط الانبهار بهذه القدرات، يطفو على السطح تساؤل حول قدرات هذه الأنظمة، وهل هذا الوعي الذي تظهره الأنظمة حقيقي وقادر على الشعور به أم أنه مجرد محاكاة ذكية للفهم العاطفي.

وفي هذا الصدد، ترى بيكارد، في مواضع متعددة من أعمالها ومحاضراتها، أن الأنظمة قد تبدو كأن لديها مشاعر، لكن هذا الأمر محاكاة، حيث إنها لا تشعر بما تعالجه، وتقتصر قدرتها على التعرف على الأنماط وربط الإشارات بالتصنيفات العاطفية المسبقة بناء على بيانات التدريب.

ويستند هذا التمييز إلى مفهوم فلسفي يعرف باسم "مشكلة الأذهان الأخرى"، حيث لا يمكنك التحقق بصورة قاطعة مما إذا كان كائن آخر يمتلك تجربة ذاتية داخلية كتلك التي تمتلكها أنت.

وقد استثمر الفيلسوف "جون سيرل" (John Searle) هذا الإطار في حجته الشهيرة "الغرفة الصينية" ليثبت أن النظام قد يجيب بصورة صحيحة دون أن يفهم شيئا.

وترتبط المشاعر عند البشر بآليات بقاء تطورية وبيولوجية عميقة، بينما تحاكي الأنظمة المخرجات دون السبب الداخلي.

ويَظهر الخطر الحقيقي في ميلنا إلى الاستجابة العاطفية لأي كيان يُظهر مؤشرات التعاطف، وتثبت الدراسات النفسية أن البشر يطورون ارتباطا عاطفيا بالأنظمة حتى حين يعلمون على المستوى العقلاني أنها برمجيات.

هذا التفاوت بين المعرفة العقلانية والشعور العاطفي هو ما يجعل "الذكاء الاصطناعي العاطفي" بالغ الخطورة والتأثير في آن معا.

الوجه المظلم للخوارزميات المتعاطفة

في خضم هذه التطورات، برزت مشكلات جدية تمس حياة البشر، مثل انتهاك الخصوصية العاطفية والتلاعب العاطفي التجاري والتحيز والخطأ، إلى جانب غياب الشفافية.

وتمثل المشاعر أحد أكثر أنواع البيانات حساسية وأهمية، ونادرا ما يدرك المستخدم أن المنصات تسجل الانفعالات وتحللها دون وعي كامل منه بما يستخلص منها، مما يشكل انتهاكا للخصوصية شديد الخطورة.

وحين يعرف نظام تسويقي متى تكون في حالة حزن أو قلق، يصبح قادرا على استهدافك بمنتجات ورسائل مصممة للتأثير في حالتك، ويقوض هذا النوع من الاستهداف استقلالية الفرد العاطفية ويحول المشاعر الإنسانية إلى وقود تجاري.

كما تعاني نماذج التعرف على المشاعر من التحيزات، حيث إنها قد تخفق في تفسير تعبيرات المشاعر عبر الثقافات المختلفة أو لدى ذوي الإعاقات التواصلية، وينتج عن هذا قرارات مصيرية خاطئة في سياقات كالتوظيف أو التعليم.

إلى جانب أن هذه الأنظمة تعمل بطريقة تجعل من الصعب معرفة كيفية وصول الخوارزمية إلى حكمها العاطفي الذي يستخدم في قطاعات كالصحة والقضاء والتوظيف، وتصبح هذه الضبابية خطرا على الحقوق الأساسية.

حين تتدخل السياسة لحماية العواطف

في خطوة جريئة على المستوى التشريعي العالمي، قرر الاتحاد الأوروبي وضع خطوط حمراء بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد المشاعر البشرية.

ومنذ فبراير/شباط 2025، بات قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي نافذا بمواده الصارمة، وفي مقدمتها المادة التي تحظر صراحة استخدام أنظمة التعرف على المشاعر في بيئات العمل والمؤسسات التعليمية، مع تجريم استخدام البيانات البيومترية للاستنتاج العاطفي في سياقات العمل.

ولكن لا تزال تطبيقات الذكاء العاطفي في السياقات التجارية والاستهلاكية خارج نطاق الحظر، وهو ما يرى فيه كثير من المدافعين عن الحقوق الرقمية ثغرة جوهرية تستوجب معالجة تشريعية أعمق.

وبينما تتقدم أوروبا بخطى حازمة، تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على توجيهات هيئة التجارة الفيدرالية مع بعض الإجراءات المحدودة المتعلقة بحماية المستهلك.

وعلى المستوى العربي، تبقى التشريعات الناظمة لهذه التقنية شبه غائبة، في حين تنتشر استخداماتها في قطاعات التعليم الإلكتروني وخدمة العملاء والأمن، مما يجعل المستخدم العربي أكثر عرضة للمخاطر.

ختاما، فإن الوعي العاطفي الحقيقي يظل امتيازا بشريا، حيث لم يتجاوز الذكاء الاصطناعي اختبار الوعي العاطفي، لكنه يوهمنا بذلك بطريقة مقنعة، مستغلا حاجتنا الإنسانية في أن نكون مسموعين ومفهومين، وهذا يكفي لكي يكون مثار قلق، وموضع تدقيق، وأولوية على أجندة كل صانع قرار تقني وسياسي في العالم.