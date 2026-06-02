إيه إم دي تفاجئ اللاعبين.. لا حاجة لتغيير اللوحة الأم حتى 2030

سلكت "إيه إم دي" طريقا جديدا في معرض "كومبيوتكس 2026" ( Computex 2026) الذي انطلق في تايوان ويستمر حتى 5 يونيو/حزيران الجاري، إذ أعلنت استمرار دعمها للعتاد القديم واللوحات الأم القديمة الخاصة بها عبر الاعتماد على منصة "إيه إم 5" (AM5) المخصصة للمعالجات المركزية حتى عام 2030.

وأفاد تقرير موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي أن إعلان "إيه إم دي" يعني عدم حاجة اللاعبين لشراء لوحات أم جديدة حتى عام 2030، وبالتالي تختصر الشركة كلفة ترقية حواسيبهم في سعر المعالج فقط دون الحاجة لترقية اللوحة الأم.

ولم تكتف الشركة بهذا الأمر، إذ تعيد تقديم معالجها الرائد "رايزن 7 5800 إكس 3 دي" (Ryzen 7 5800X3D) للاحتفال بمرور 10 سنوات على طرح منصة "إيه إم 4″، كما تطرح الشركة نسخة محسنة من معالج "رايزن 7 7700 إكس 3 دي" (Ryzen 7 7700X3D) بسعر مخفض يصل إلى 320 دولار مقارنة مع السعر الأصلي للنسخة التي صدرت في عام 2023 بسعر 380 دولار.

وتقدم الشركة نسخة جديدة من بطاقات الشاشة التابعة لها وتحديدا بطاقة "راديون آر إكس 9070 جي آر إي" (Radeon RX9070 GRE) التي كانت حكرا على الأسواق الصينية فقط في السابق بسعر 550 دولار عالميا.

ويشير تقرير "ذا فيرج" إلى أن قوة البطاقة توازي بطاقة "آر تي إكس 5070" من "إنفيديا" التي تباع بنحو 650 دولار تقريبا، ورغم أن السعر بين البطاقتين قد يكون متقاربا بعض الشيء، إلا أن توافر بطاقات "إيه إم دي" يعد أفضل نسيبا من مثيلاتها في "إنفيديا".

لماذا تعيد "إيه إم دي" تقديم منتجات قديمة؟

توجد العديد من الأسباب التي تدفع شركة "إيه إم دي" لإعادة تقديم منتجاتها القديمة وفق تقرير موقع "تيك باور أب" (TechPowerUp)، ومن ضمنها القوة التي توفرها هذه المنتجات وتحديدا معالج "رايزن 7 7700 إكس 3 دي" الذي صدر في عام 2023 تحت اسم "رايزن 7 7800 إكس 3 دي".

وبسبب قوة المعالج التي تقترب كثيرا من المعالجات الأحدث التي قدمتها الشركة، فإن إعادة تقديمه كخيار اقتصادي أقل سعرا يمثل فرصة لتعزيز المبيعات، خاصة مع أزمة الذواكر العشوائية التي تجعل المستخدمين غير راغبين في ترقية حواسيبهم.

إعلان

ويشير تقرير "ذا فيرج" إلى أن محاولات "إيه إم دي" لخفض كلفة الترقية الكلية للحواسيب قد يؤثر إيجابا في بيع منتجاتها المختلفة، سواء كانت معالجات أو لوحات أم.

كما أن مستخدم "إيه إم دي" الآن لن يحتاج إلا لشراء لوحة أم والاحتفاظ بها لمدة تتجاوز 4-5 سنوات قبل أن يفكر في ترقيتها، ومن قام بشراء لوحة أم في السنوات السابقة، فسيظل قادرا على ترقية حاسوبه بأي معالج من إيه إم دي سيصدر حتى عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الذواكر العشوائية أثرت في مبيعات الحواسيب المكتبية بشكل عام، إذ تجنب الكثير من المستخدمين محاولات الترقية والحصول على حواسيب جديدة بسبب أسعار الذواكر العشوائية وصعوبة الوصول إليها.

وبالنسبة للمستخدم، فإن الحصول على معالج جديد من "إيه إم دي" بسعر مخفض يعد صفقة جيدة، مقارنة مع أسعار المعالجات المستعملة مسبقا في المتاجر الإلكترونية مثل "إيباي" وغيرها، إذ يصل سعر معالج "رايزن 7 7800 إكس 3 دي" في "إيباي" بعد استعماله لعدة سنوات إلى 300 دولار.