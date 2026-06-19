ترمب على غلاف اللعبة الأعلى كلفة.. هكذا تفاعل البيت الأبيض مع "جي تي إيه 6"

رغم مرور نحو 30 عاما على إطلاقها، لا تزال سلسلة الألعاب "جي تي إيه" تمثل علامة في صناعة الترفيه الرقمي. وحققت السلسلة عبر تاريخها نجاحا تجاريا شمل بيع نحو 455 مليون نسخة، ووصلت ذروتها مع إصدار الجزء الخامس عام 2013، إذ تجاوز حجم مبيعاته في ثلاثة أيام حاجز مليار دولار، وهو الرقم الأسرع في قطاع الترفيه.

وبالتزامن مع هذا الترقب، أعلنت شركة "روكستار غايمز" المطورة للسلسلة فتح باب الطلب المسبق للجزء السادس ابتداء من 25 يونيو/حزيران الجاري عبر المتاجر الرقمية لمنصتي "بلاي ستيشن" و"مايكروسوفت"، وعرضت لقطات رسمية له. وحددت الشركة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدا للإطلاق الرسمي للنسخة الجديدة في الأسواق.

استراتيجية المنصات أولا

أثار قرار حصر الإطلاق الأولي على منصتي "بلاي ستيشن 5″ و"إكس بوكس سيريس" وتأجيل نسخة الحاسوب الشخصي تساؤلات في أوساط اللاعبين. وبحسب التحليلات الاستراتيجية، فإن الشركة تتبع سياسة تقليدية تعود لأسباب بنيوية وتقنية:

استراتيجية حصد الأرباح المزدوجة: تتجه شركة "تيك تو" المالكة لروكستار إلى طرح اللعبة على المنصات المنزلية أولا لضمان بيع النسخ الفورية، ثم تعيد الترويج والإطلاق لاحقا على أجهزة الحاسوب الشخصي لتدفع قطاعا واسعا من الجمهور إلى شراء اللعبة مرتين.

معضلة التعديل والحرية التقنية: تمنح نسخة الحاسوب الشخصي اللاعبين حرية في التخصيص والتعديل، وهي الميزة التي جعلت الجزء الخامس يستمر في جذب المستخدمين لأكثر من ثماني سنوات. وهذا التخصيص يتطلب وقتا تقنيا مضاعفا لتجهيز الشفرات البرمجية لتفادي الثغرات واستيعاب تعديلات اللاعبين.

تعويض تسريب البيانات: واجهت عملية التطوير عقبات وتحديات في تنظيم فرق العمل، بالإضافة إلى تغييرات في الطاقم عقب حادثة تسريب لقطات من اللعبة، مما جعل المطور يركز جهوده لإنهاء نسخة المنصات أولا.

حضور ترمب والبيت الأبيض في اللعبة

لم يعد عالم ألعاب الفيديو مساحة لتسلية الأطفال، بل تحول إلى أداة ترويج سياسية وثقافية قادرة على توجيه رسائل سياسية.

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وتجلى ذلك عندما تفاعل الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إنستغرام مع الإعلان عن اللعبة، إذ نشر ملصقا ترويجيا معدلا يحاكي غلاف اللعبة وعليه صورة الرئيس دونالد ترمب، مصحوبا بعبارة: "لقد أنقذنا أميركا فعلا قبل صدور جي تي إيه 6".

ويعكس هذا التوظيف السياسي القوة الناعمة التي تملكها هذه السلسلة، إذ تستغل الشخصيات السياسية هذه المنصات لربط صورها الذهنية بالمنتجات الثقافية الأكثر رواجا بين فئات الشباب والأجيال الناشئة.

التكلفة المالية

تُقدّر كلفة تطوير لعبة "جي تي إيه 6" بنحو مليار ونصف المليار دولار، وهو ما يجعلها المادة الترفيهية الأعلى كلفة في تاريخ ألعاب الفيديو.

وفي حين تداولت منصات التواصل معلومات تفيد بأن ميزانية التطوير مفتوحة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تيك تو" شتراوس زيلنيك عبر وكالة "بلومبيرغ" أن ميزانية تطوير اللعبة ليست مفتوحة، بل تخضع لانضباط مالي يضمن ربحية الاستثمار.

وتتوقع أسواق المال أن تحقق النسخة الجديدة مبيعات قياسية في قطاع الترفيه الرقمي. وبحسب البيانات والتقديرات المالية التي أوردها تقرير وكالة "بلومبيرغ" بالاعتماد على توقعات شركة "تيك تو إنترأكتيف"، فإن الشركة تتطلع إلى بيع أكثر من 25 مليون نسخة من اللعبة في اليوم الأول لإتاحتها على المنصات المنزلية.

وتشير تقديرات تقرير الأداء المالي للشركة المطورة إلى تجاوز قيمة الطلبات المسبقة حاجز مليار دولار قبل وصول اللعبة إلى المتاجر، وهو ما يمهد لتحقيق أرباح صافية تقارب 3.2 مليارات دولار خلال السنة الأولى من الإطلاق.

وتشير التوقعات المستندة إلى مقابلة الرئيس التنفيذي شتراوس زيلنيك إلى أن إيرادات الشركة قد تتجاوز ثمانية مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة التي تلي طرح النسخة الجديدة في الأسواق.

تقنيات اللعبة

تكشف المشاهد الرسمية الأولى عن دمج لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير سلوك الشخصيات داخل اللعبة، مع استخدام تقنيات إخراج مرئية متقدمة. ورغم هذا التطور، يرى رئيس الشركة شتراوس زيلنيك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده ليس قادرا على إنتاج لعبة بمستوى "جي تي إيه 6″، لأن الإبداع البشري يظل ركيزة العمل.

وأثارت هذه المعطيات نقاشا في تعليقات منصات التواصل الاجتماعي رصده برنامج "شبكات"، وتنوعت الآراء بين الاهتمام والتحفظ:

إذ عبر مغردون مثل "مايكل" عن اهتمامهم باللعبة مشيرين إلى أنهم يتابعون تفاصيل النسخة السابقة منذ عام 2014 وينتظرون النسخة الجديدة، في حين أبدت "ميرنا" اهتمامها بالأرقام والتقنيات مؤكدة أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيساهم في انتشار اللعبة.

في حين انتقد آخرون مثل "تيم" تأخر الطرح قائلا "لن أصدق قبل أن تطرح في الأسواق رسميا، لقد سئمنا من التأجيل". وتساءل "حسان" عن غياب تفاصيل الأسعار والمنصات البديلة.

ومن زاوية أخرى، برز التحفظ المجتمعي في تعليق "محمد" الذي انتقد محتوى اللعبة متسائلا "أليس من الأفضل منعها؟ كلها عنف وأنشطة غير قانونية، والأجيال تدمنها". وهو جدل تواجهه اللعبة بسبب محاكاتها للممارسات غير القانونية، في حين تؤكد الشركة أن المنتج مخصص للبالغين.