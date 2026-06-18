حاسوب على الوجه بـ2195 دولارا.. رهان سناب لإنقاذ نفسها

كشفت شركة "سناب" الأمريكية عن أحدث منتجاتها وهي نظارة للواقع المعزز بسعر يتخطى 2100 دولارا تحت اسم نظارات "سبيكس" (Specs) على أن يبدأ بيعها خريف هذا العام، وذلك في وقت تواجه الشركة فيه عثرات مالية وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية الأمريكية.

ووصف إيفان شبيغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في "سناب" هذه النظارات بأنها مستقبل الحوسبة واستخدام الحواسيب، إذ تستطيع النظارة تشغيل التطبيقات التي تقوم "سناب" بتطويرها وتطبيقات الشركات الخارجية على حد سواء.

وتأتي النظارة في تصميم أنيق يشبه النظارات المعتادة، ولكن مع إطار أكبر وأكثر سماكة من النظارات الذكية التي يقدمها منافسوها سواء كانت "ميتا" أو غيرها من الشركات، وتتوفر النظارة في حجمين مع إمكانية تبديل العدسات بعدسات طبية، فضلا عن تحولها تلقائيا إلى نظارات شمسية بناء على ظروف الإضاءة المختلفة.

ويفيد تقرير موقع "تيك سبوت" (TechSpot) التقني بأن "سناب" تنظر لهذه النظارات على كونها حواسيب قابلة للارتداء، إذ تأتي بوزن يصل إلى 136 غراما في النسخة الأكبر منها، وهي تعتمد على عدة معالجات من "كوالكوم" الرائدة.

ويتضمن بيان "سناب" عددا من الاستخدامات المختلفة للنظارة الذكية الجديدة، بدءا من الحصول على التوجيهات أثناء السير ومساحات العمل الافتراضية وألعاب مشتركة إلى جانب عدة أدوات تعليمية وبالطبع مزايا الذكاء الاصطناعي، إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي الخاص بالنظارة رؤية ما يحيط بها والتفاعل مع المستخدم من خلال النظارة.

نوع جديد من النظارات الذكية

ويؤكد شبيغل في مقابلة قديمة أن نظارات "سبيكس" تقدم تجربة مختلفة للغاية عن النظارات الذكية التقليدية من آبل أو ميتا، إذ ينقسم قطاع النظارات الذكية إلى فئتين، إما خوذ الواقع الافتراضي الكاملة كبيرة الحجم والتي لا يمكن السير بها في الشوارع، أو النظارات التي يمكن استخدامها بشكل يومي، ولكنها أضعف في قدرات الحوسبة.

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لكن نظارات "سبيكس" تجمع بين هذين المفهومين بشكل مختلف، إذ تقدم نظارة يمكن ارتداؤها واستخدامها بشكل يومي، وتملك قدرات ذكاء اصطناعي وقدرات حوسبة توازي نظارات الواقع الافتراضي التقليدية.

ويعتمد التحكم في نظارات "سبيكس" على تتبع حركات اليدين، وهو توجه مشابه لما تقوم به الشركات المنافسة في قطاع النظارات الذكية، إذ تعتمد نظارات "ميتا" على سوار يلتقط حركة اليد ونظارات آبل "فيجن برو" على تتبع حركة الرأس والعينين واليدين معا.

وأوضح شبيغل أثناء حديثه مع "بلومبيرغ" بأن نظارات "سبيكس" تتمتع بميزة الريادة والسبق في تقديم هذه المزايا، مضيفا: "لقد استثمرنا في الواقع المعزز وأدوات المطورين لفترة طويلة، إذ قدمنا أكثر من 7 آلاف براءة اختراع".

وفي معترض حديثه عن سعر النظارة الذي يصل إلى نحو 2195 دولارا، ذكر شبيغل بأن سعرها ليس بعيدا عن سعر المنافسين، إذ تقدم آبل خوذتها بسعر 3500 دولار، مضيفا بأن "سبيكس" تستحق هذا السعر أكثر من منافسيها لأنها تقدم أداء يقترب من أداء خوذ الواقع الافتراضي الباهظة، ولكن مع سهولة في الارتداء أقرب إلى الطرازات التي لا تحتوي على شاشة عرض.

ويفيد تقرير "بلومبيرغ" بأن السؤال الحقيقي ليس حول تبرير سعر النظارة، ولكن حول قابلية المستخدمين لشراء مثل هذه المنتجات، مشيرا إلى أن نظارات "فيجن برو" تواجه صعوبات في الانتشار رغم الدعم الكبير الذي تقدمه آبل وجهود التسويق الموسعة لها.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

ويأتي الكشف عن النظارات الجديدة على خلفية تسريح 16% من إجمالي موظفي شركة "سناب" في محاولة من الشركة لخفض تكاليف الشركة وفق تقرير "بلومبيرغ"، فضلا عن انخفاض أسهم الشركة هذا العام بنحو 30% مقارنة بالأعوام السابقة.

وتأمل "سناب" ألا تكرر مأساة عام 2017، إذ بالغت الشركة في تقدير حجم الطلب على الجيل الأول من نظاراتها "سبيكتاكلز " (Spectacles) لتتحفظ بمخزون غير مباع من النظارات تصل قيمته إلى نحو 40 مليون دولار وفق تقرير "تيك سبوت".