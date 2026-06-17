لعبة "ويتشر" جماعية للهواتف والحاسوب.. ماذا تقدم؟

قررت شركة "سي دي بروجيكت ريد" (CD Projekt Red) أن تتبع نهجا مختلفا مع ألعاب "ذا ويتشر" (The Witcher) بعد النجاح الكبير الذي حققته في السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم لعبة جماعية مجانية تدور في العالم ذاته وتصدر على الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية حصرا، وفق تقرير موقع "يورو غيمر" (Eurogamer) التقني البريطاني.

ويفيد التقرير أن الشركة تدرس طرح أكثر من لعبة جماعية تدور في عالم "ويتشر"، لأن اللعبة الأولى ستكون مدفوعة وتحمل الاسم الرمزي "مشروع سيريوس" (Project Sirius) الذي تعمل عليه الشركة منذ فترة طويلة، وهي تختلف عن اللعبة المجانية التي تصدر للهواتف والحواسيب الشخصية.

ويتزامن تطوير هذه الألعاب الجماعية مع استعداد "سي دي بروجيكت ريد" لطرح إضافة جديدة للعبة "ذا ويتشر 3" التي صدرت عام 2015 للمرة الأولى ولم تحصل على أي إضافات أخرى للقصة منذ 10 أعوام تقريبا.

كما أكدت الشركة في وقت سابق أنها تعمل بجد على تطوير الجزء الرابع من سلسلة "ذا ويتشر" دون التوضيح إن كانت أحداثه تتبع القصة الرئيسية أم لا، لتزيد الشركة من اتساع عالم "ويتشر" الذي يضم مجموعة روايات ومسلسلات تلفزيونية وحتى مسلسلات كرتونية وألعاب مختلفة للمنصات، ولكن ماذا تقدم اللعبة الجماعية المجانية؟

بيئات متنوعة ومهام مختلفة

تقدم اللعبة بيئات متنوعة ومختلفة تظهر فيها الوحوش ويطلب منك اصطيادها عبر مجموعة من المهام المختلفة، وفق تقرير منفصل من موقع "فايس" (Vice) الإخباري الأمريكي، وتقدم تجربة تتيح للاعبين اصطياد الوحوش والبحث عنها باستخدام المهارات المتعددة التي ظهرت مسبقا في عالم "ويتشر".

كما تمنح اللعبة الحرية للاعب لاختيار الشخصية التي يفضلها وتخصيص ملامحها وشكلها، فضلا عن اختيار طريقة اللعب عبر تنمية المهارات والقدرات الخاصة بالشخصية لتقع داخل واحدة من مدارس "ويتشر" الأربع الشهيرة.

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ويورد التقرير أن أسلوب اللعب سيركز كثيرا على تفادي الهجمات والضربات المختلفة ويكافئ اللاعبين على تنفيذ الهجمات في الوقت المناسب.

ولا توجد تفاصيل واضحة بعد عن موعد صدور اللعبة الجديدة، أو إن كانت تصدر فعلا للهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية دون المنصات المنزلية.

تعاون عربي في التطوير

وكشف تقرير "يورو غيمر" أن شركة "سي دي بروجيكت ريد" تعمل بالتعاون مع استوديو التطوير "سكوبلي" (Scopely) لتطوير نسخة الهواتف المحمولة من اللعبة.

ويشير تقرير سابق إلى أن "سكوبلي" هو استوديو لتطوير ألعاب الهواتف المحمولة مملوك لمجموعة الاستثمار السعودية في الألعاب "سافي" (Savvy) والمالك الحالي للعبة "بوكيمون غو".

ورغم أن تقرير "يورو غيمر" يؤكد الشراكة المعلنة منذ عام 2025 بين "سي دي بروجيكت ريد" و"سكوبلي"، إلا أن تفاصيل هذا تعاون غير مؤكدة حتى الآن وقد لا تتعلق بلعبة "ويتشر"، إذ يؤكد البيان الرسمي للشركتين وجود تعاون لتطوير لعبة تدور في عالم أحد عناوين "سي دي بروجيكت ريد" التي تضم أيضا لعبة "سايبر بانك 2077" (Cyberpunk 2077).

وتعد لعبة "ذا ويتشر" إحدى أشهر الألعاب التي طورها الاستوديو البولندي وطرحها للحواسيب والمنصات المنزلية، إذ صدر الجزء الأول منها عام 2007، ولكن لم تحقق اللعبة النجاح المرجو حتى عام 2015 عندما صدر الجزء الثالث من السلسلة على منصات "بلاي ستيشن 4" و"إكس بوكس"، وحقق نجاحا نقديا وتجاريا واسعا للغاية.