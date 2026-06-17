قبل ملايين حارس مرمى كاب فيردي.. أسرع الرياضيين شهرة على مواقع التواصل

في غضون ساعات قليلة، انتقل اسم حارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا من هوامش كرة القدم وفرق الدرجة الثانية إلى صدارة المشهد الرقمي بعد أن قفز عدد متابعيه على إنستغرام إلى أكثر من 11.5 مليون، بعد دوره البطولي في مباراة منتخب بلاده مع إسبانيا في كأس العالم 2026، وكان قبل ذلك يملك أقل من 50 ألف متابع، ليصبح بذلك حسابه أحد أسرع حسابات الرياضيين نموا في العالم.

ويسلط النمو المتفجر لحساب فوزينيا على منصة "إنستغرام" الضوء على ظاهرة أوسع لنمو حسابات الرياضيين بشكل متفجر خلال ساعات قليلة من أدائهم المتميز في المباريات والتحديات الرياضية المختلفة.

وبينما قد لا يحقق هؤلاء الرياضيون بطولات رياضية فريدة من نوعها أو يحصلون على ميداليات ذهبية، إلا أن نجاحهم في منصات التواصل الاجتماعي يحولهم إلى مشاهير تتغير حياتهم بين ليلة وضحاها، وفيما يلي قائمة بأبرز هذه الحسابات:

فوزينيا

جذب حراس المرمى في بطولة كأس العالم الجارية حاليا الأنظار في أكثر من مباراة، ولكن لم يستطع أحد منهم التغلب على نجومية وشهرة جوسيمار خوسيه إيفورا دياس حارس مرمى كاب فيردي البالغ من العمر 40 عاماً والمعروف عالميا باسم فوزينيا، وفق تقرير موقع "فيرست بوست" (Firstpost) الإخباري الأمريكي.

ويعود السبب وراء شهرة فوزينيا إلى أدائه المبهر أمام منتخب إسبانيا، إذ استطاع إنقاذ المرمى من عدة أهداف مؤكدة على مدار المباراة، مما جعلها تنتهي بالتعادل السلبي محققا بذلك النقطة الأولى لمنتخب بلاده أمام المنتخب المصنف الثاني عالميا.

وكان فوزينيا يملك نحو 50 ألف متابع قبل المباراة، وبعدها نما حسابه في "إنستغرام" ليصل إلى أكثر من 11.5 مليون متابع أثناء كتابة هذه المادة، أي أن عدد المتابعين في حسابه تضاعف 230 مرة، وذلك رغم أن عدد سكان كاب فيردي يقترب من 500 ألف نسمة فقط.

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وساهمت اللحظة الصادقة التي عاشها فوزينيا بعد المباراة في زيادة عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يكشف تقرير "فيرست بوست" أن فوزينيا انفجر في البكاء بعد انتهاء المباراة بسبب النتيجة المبهرة، وأوضح بعد المباراة أنه عمل طوال حياته حتى يصل إلى لحظة مثل هذه، مضيفا: "لم أحلم بتحقيق لحظة مثل هذه عندما كنت طفلا".

تيم باين

ويفيد تقرير منفصل لصحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية بأن حالة فوزينيا ليست الوحيدة خلال بطولة كأس العالم الجارية، إذ سبقه في ذلك المدافع في منتخب نيوزيلندا تيم باين.

ولكن، نجاح باين لم يكن بسبب أدائه المبهر في المباريات فقط، بل بسبب دعم مؤثر أرجنتيني في قطاع كرة القدم يدعى فالين سكارسيني، إذ وجه متابعيه لدعم حسابات باين.

وبفضل هذا الدعم، قفزت حسابات باين من 4 آلاف متابع تقريبا إلى 5.8 ملايين متابع دون أن يدخل أرض الملعب، وبلغت نسبة نمو حساب باين 144900%.

أليسا ليو

استطاعت المتزلجة أليسا ليو البالغة من العمر 20 عاما تحقيق ميدالية ذهبية في دورة ميلانو-كورتينا الشتوية الأخيرة التي أقيمت في فبراير/شباط الماضي، ولكن هذا ليس نجاحها الوحيد، إذ وجدت ليو نجاحا مغايرا في منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت ليو دخلت البطولة برصيد متابعين يتراوح بين 200 و300 ألف متابع على منصة "إنستغرام"، وهو الأمر الذي تغير بعد فوزها بذهبيتين وإلقائها خطابا ختاميا مليئا بالأمل حقق مشاهدات تجاوزت 10 ملايين في منصة "تيك توك" وفق تقرير موقع "لو فيغارو" الإخباري الفرنسي.

ووصل عدد متابعي ليو في منصة "إنستغرام" حاليا إلى أكثر من 8 ملايين متابع بعد انتهاء البطولة واهتمامها بظهورها الرقمي عبر مجموعة من جلسات التصوير الاحترافية للغاية.

ريبيكا أندرادي

تعد لاعبة الجمباز البرازيلية ريبيكا أندرادي واحدة من أوائل الحالات الرياضية التي شهدت نموا غير مسبوق في منصات التواصل الاجتماعي عقب فوزها بعدة ميداليات في أولمبياد باريس 2024، وفق تقرير موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الأمريكي.

وقفز متابعو أندرادي إلى أكثر من 11 مليون متابع في منصة "إنستغرام" بمعدل زيادة وصل إلى 431% بعد أن كان عدد متابعيها نحو مليوني متابع تقريبا، أي أنها اكتسبت أكثر من 8 ملايين متابع خلال الأولمبياد، وفق تقرير موقع "إي إس بي إن" (ESPN) في نسخته البرازيلية.

إيلونا ماهر

يفيد تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية بأن لاعبة الرغبي إيلونا ماهر تمكنت من تحقيق نجاح باهر في منصات التواصل الاجتماعي عقب انتهاء بطولة الرغبي السباعي للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقفز متابعو ماهر عبر منصة إنستغرام إلى أكثر من مليوني متابع بعد أن كانت تملك فقط 580 ألف متابع في نهاية يونيو/حزيران 2024، محققة بذلك نموا يتخطى 245%.

هل يستفيد اللاعبون من عدد المتابعين؟

يمكن النظر إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرياضيين ولاعبي كرة القدم على أنهم منصات منفصلة عن اللاعب بحد ذاته، ويعني هذا أن اللاعب ربما لا يحقق أرباحا مادية كبيرة أو عقود رعاية بسبب أدائه في الملعب، ولكن حجم متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي يجعل الشركات تتهافت عليه.

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وربما كان ما حدث مع باين مثالا حيا على هذا الأمر، إذ أكد في تصريحاته لموقع "1 نيوز" (1 News) الإخباري الأمريكي أن عددا من الشركات بدأت تتواصل معه لتصبح رعاة له وتضمن إعلاناتها لديه.

وكذلك الأمر مع اللاعبين الآخرين من الرياضات غير كرة القدم، إذ تملك ليو عددا كبيرا من عقود الرعاية مع علامات تجارية شهيرة مثل "نايكي" و"سامسونغ" و"تويوتا" وحتى "جيليت"، وينطبق الأمر أيضا على أندرادي التي تملك عقودا مع 12 علامة تجارية شهيرة، حسب ما يظهر في مقاطع "يوتيوب" الخاصة بها.

كما يحقق هؤلاء اللاعبون أرباحا إضافية من صناديق دعم المحتوى، فضلا عن عقود الأندية والقيمة السوقية لهم كلاعبين مخضرمين في رياضاتهم المختلفة، إلى جانب تحولهم إلى وجوه إعلامية يمكنها جذب أنظار الإعلام والشركات إلى الفرق التي ينتمون إليها.