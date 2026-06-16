روبلوكس تطلق حسابات جديدة للأطفال لتعزيز الأمان والرقابة الأبوية

أطلقت شركة "روبلوكس" الأمريكية نوعا جديدا من الحسابات المخصصة للأطفال من مختلف الفئات العمرية داخل منصتها ضمن جهودها لتعزيز أمن الأطفال وسلامتهم أثناء اللعب، وتعتمد هذه الحسابات على تصنيف الأنظمة المعتمدة داخل اللعبة للتحقق من العمر، وذلك بعدما أتاحت تلك الميزة بشكل تجريبي في عدة دول في وقت سابق، وفق ما جاء في بيان الشركة.

وتأتي الحسابات الجديدة مقسمة إلى فئتين مختلفتين، الأولى وهي "روبلوكس كيدز" (Roblox Kids) وتكون متاحة للأطفال من عمر 5 أعوام وحتى 9 أعوام، ثم "روبلوكس سيليكت" (Roblox Select) وهي متاحة للأطفال من عمر 9 أعوام حتى 15 عاما، ويتم الانتقال تلقائيا بين فئات الحسابات المختلفة عندما يبلغ الطفل العمر اللازم للانتقال إلى الفئة الأعلى.

وفي سياق متصل، كشف تقرير سابق لموقع "ذا كونفرنسيشن" الإخباري الأسترالي أن الإعلان عن هذه الحسابات الجديدة تزامن مع إدانة متهم في المملكة المتحدة باستدراج فتاة تبلغ من العمر 14 عاما عبر المنصة.

وتوفر الحسابات الجديدة بيئة أكثر أمانا للأطفال داخل روبلوكس، كونها تقوض وصولهم إلى مزايا اللعبة المختلفة بناء على نوع الحساب الخاص بهم.

مزايا مختلفة لكل حساب

تكمن الفائدة الكبرى في منظومة الحسابات الجديدة التي اتبعتها روبلوكس في تطبيق مستويات حماية أعلى من السابق على المزايا التي يمكن للأطفال الوصول إليها، وفي كل فئة من الحسابات تأتي مجموعة مختلفة من المزايا.

ويطبق حساب "روبلوكس كيدز" أعلى مستوى حماية بشكل تلقائي بدون القدرة على إيقافه، إذ يتيح للأطفال الوصول إلى الألعاب والعوالم المصنفة من فئة "خفيف" و"معتدل" ضمن تصنيفات "روبلوكس" المعتمدة على نظام نضج المحتوى، وأما حسابات "سيليكت" فتستطيع الوصول إلى الألعاب ذات تصنيف متوسط.

ويعتمد نظام نضج المحتوى الذي تطبقه "روبلوكس" على تقسيم الألعاب إلى 4 مستويات تبدأ من خفيف وتصل إلى مقيد، ويطبق كل مستوى من هذه المستويات قيودا مختلفة على الألعاب التي يمكن للأطفال الوصول إليها والاستمتاع بها، بدءا من كون المستوى الخفيف يضم بعض مشاهد العنف والدماء غير الواقعية، وحتى العنف الشديد والدماء الواقعية والمشاهد الرومانسية في المستوى المقيد.

ولا تستطيع حسابات "روبلوكس كيدز" الاستفادة من مزايا الدردشة بعكس "سيليكت" التي تطبق إعدادات دردشة مختلفة بناء على عمر المستخدم الفعلي والمنطقة الجغرافية التي يقطن بها.

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ويفيد بيان الشركة بأن مزايا الدردشة لن تكون متاحة لأي نوع من الحسابات في العديد من دول الشرق الأوسط مع إطلاق الميزة.

وتعمل تصنيفات الحسابات الجديدة بالتزامن مع القيود وإجراءات مراقبة المحتوى الأساسية التي تطبقها روبلوكس على الألعاب، بما فيها إزالة الألعاب التي تتناول موضوعات حساسة والتحقق من هوية المطورين وإزالة الألعاب غير الموثقة.

مزايا رقابة أبوية أعلى

وتعزز روبلوكس أدوات الرقابة الأبوية بشكل أكبر في الحسابات الجديدة، إذ تمنح أولياء الأمور القدرة على متابعة أنشطة اللعب وقوائم الأصدقاء في حسابات أطفالهم، كما تمنحهم القدرة على التحكم في تصنيفات المحتوى التي يمكن أن يصل إليها أطفالهم وإعدادات التواصل المباشر وحتى وقت الشاشة وحدود الإنفاق داخل اللعبة.

وتمتد هذه الأدوات حتى يبلغ المستخدم 16 عاما وينتقل إلى فئة الحسابات الاعتيادية داخل روبلوكس، بما فيها ميزة قائمة الألعاب المسموح بها والتي تمنح الآباء القدرة على اختيار مجموعة من الألعاب يستطيع الطفل الوصول إليها فقط.