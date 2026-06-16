الاختراقات الإلكترونية في عام 2026.. عندما أصبحت البنية التحتية هدفا للقراصنة

لم يعد الأمن السيبراني مجرد قضية تتعلق بحماية البيانات الشخصية أو الحسابات الرقمية، بل أصبح خط الدفاع الأول عن البنية التحتية التي تقوم عليها الحياة اليومية للدول الحديثة. فمع تسارع التحول الرقمي واعتماد القطاعات الحيوية على الأنظمة المتصلة بالشبكات، أصبحت محطات الكهرباء وشبكات المياه والموانئ والمطارات والمستشفيات وأنظمة النقل أهدافا مباشرة للهجمات الإلكترونية المتطورة.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة الأمن الصناعي الأمريكية دراغوس (Dragos)، شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في استهداف أنظمة التشغيل الصناعية أو تي (OT)، حيث انتقل المهاجمون من سرقة المعلومات إلى محاولة التأثير الفعلي على العمليات التشغيلية داخل المنشآت الحيوية. وتشير الشركة إلى أن الجماعات الإلكترونية باتت تركز على فهم بيئات التحكم الصناعية واستغلالها لتعطيل الخدمات أو إحداث أضرار مادية في بعض الحالات.

من سرقة البيانات إلى تعطيل الخدمات

في الماضي كانت الهجمات الإلكترونية تستهدف قواعد البيانات أو الأنظمة المالية بهدف الابتزاز أو التجسس، أما اليوم فأصبحت الأنظمة الفيزيائية المتصلة بالشبكات هي الهدف الأهم. وتستخدم مرافق الطاقة والمياه والنقل أنظمة تحكم صناعية مثل سكادا (SCADA) وآي سي إس (ICS) لمراقبة المعدات وإدارتها، وهي أنظمة صُممت في الأصل للعمل داخل شبكات مغلقة، لكنها أصبحت متصلة بالإنترنت بشكل متزايد نتيجة متطلبات التشغيل الحديثة.

ووفقا لأبحاث نشرتها شركة كلاروتي (Claroty) المتخصصة في أمن الأنظمة السيبرانية الفيزيائية، فإن المهاجمين باتوا يستهدفون مباشرة واجهات التحكم الصناعية وأنظمة التشغيل الميدانية بدلا من الاقتصار على الشبكات المكتبية التقليدية. ويمنح هذا النوع من الاختراقات قدرة محتملة على التأثير في المعدات الحقيقية مثل المضخات والمحولات الكهربائية وخطوط الإنتاج.

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الهجوم

أحد أبرز التطورات في مشهد التهديدات خلال هذا العام هو استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الهجومية، فبحسب تحليل نشره موقع إس سي ميديا (SC Media) الأمريكي، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تسريع عمليات جمع المعلومات وتحليل الثغرات وإنشاء رسائل تصيد إلكتروني شديدة الإقناع بلغات متعددة.

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كما تساعد النماذج الذكية المهاجمين على أتمتة أجزاء كبيرة من دورة الهجوم، ما يقلل الوقت اللازم لاكتشاف نقاط الضعف واستغلالها. وفي المقابل، تعتمد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات المشبوهة وتحليل ملايين الأحداث الأمنية لحظيا، الأمر الذي أدى إلى سباق تقني متسارع بين المهاجمين والمدافعين.

البنية التحتية في قلب الصراعات الجيوسياسية

أصبحت الهجمات الإلكترونية جزءا من أدوات النفوذ الجيوسياسي بين الدول، وخلال هذا العام صدرت تحذيرات أمنية متعددة بشأن نشاط مجموعات اختراق مرتبطة بدول كبرى استهدفت بنى تحتية حساسة داخل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأشار تقرير نشره موقع آي تي برو (IT Pro) البريطاني إلى اكتشاف حملات تجسس إلكتروني متقدمة استهدفت قطاعات حيوية عبر أجهزة متصلة بالإنترنت وأجهزة توجيه غير محدثة. وتكمن خطورة هذه العمليات في أن هدفها لا يقتصر على التخريب الفوري، بل يتمثل في التمركز داخل الشبكات لفترات طويلة استعدادا لاستخدامها عند حدوث أزمات أو نزاعات مستقبلية.

ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من الهجمات يعكس تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة إستراتيجية موازية للبحر والجو والبر، حيث يمكن للهجمات الإلكترونية أن تحقق تأثيرات واسعة دون إطلاق رصاصة واحدة.

برامج الفدية تستهدف القطاعات الحيوية

لا تزال برامج الفدية من أبرز التهديدات التي تواجه البنية التحتية. فبحسب تقرير نشره موقع تيك رادار برو ، استغلت مجموعات إجرامية ثغرات في أنظمة الوصول عن بعد والشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن – VPN) للوصول إلى شبكات المؤسسات وتعطيل عملياتها.

وتزداد خطورة هذه الهجمات عندما تستهدف المستشفيات أو شركات الطاقة أو شبكات النقل، حيث لا يقتصر الضرر على الخسائر المالية، بل قد يمتد إلى تعطيل خدمات يعتمد عليها ملايين الأشخاص بشكل يومي.

سلاسل التوريد الرقمية.. الحلقة الأضعف

من الاتجاهات البارزة أيضا تزايد الهجمات على سلاسل التوريد البرمجية. فبدلا من مهاجمة مؤسسة واحدة مباشرة، يعمل القراصنة على اختراق مزود خدمة أو شركة برمجيات تستخدم منتجاتها آلاف المؤسسات الأخرى.

وتوضح دراسات أكاديمية حديثة أن هذا الأسلوب يمنح المهاجمين قدرة على الوصول إلى عدد كبير من الأهداف عبر نقطة اختراق واحدة، وهو ما يجعل تأمين سلسلة التوريد الرقمية أحد أكبر التحديات الأمنية في العصر الحديث.

مستقبل الأمن السيبراني

تشير التقديرات إلى أن الهجمات على البنية التحتية ستستمر في التصاعد خلال السنوات المقبلة مع توسع شبكات الجيل الخامس، وانتشار أجهزة إنترنت الأشياء، وزيادة الاعتماد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. لذلك تتجه الحكومات والشركات إلى تبني إستراتيجيات أمنية تعتمد على مبدأ "انعدام الثقة" (Zero Trust)، وتعزيز مراقبة الأنظمة الصناعية، وتحديث البنية التحتية الرقمية بصورة مستمرة.

في النهاية، يقول الخبراء إن هذا العام يكشف عن حقيقة جديدة مفادها أن البنية التحتية لم تعد مجرد منشآت مادية، بل أصبحت أنظمة رقمية مترابطة يمكن استهدافها عن بعد.

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ومع تحول الكهرباء والمياه والنقل والصحة إلى أهداف إلكترونية محتملة، أصبح الأمن السيبراني عنصرا أساسيا في استقرار الدول وحماية اقتصاداتها ومجتمعاتها من التهديدات المتنامية.