كلاب روبوتية بملاعب كأس العالم وكاميرات ذكاء اصطناعي لتأمين الجماهير

لم تعد البطولات الرياضية الكبرى مجرد منافسات داخل المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى منصات عالمية لاختبار أحدث التقنيات الأمنية والرقمية. وفي هذا السياق، يبدو أن كأس العالم هذا العام، الذي بدأ قبل أيام وتستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون نقطة تحول في تاريخ إدارة الفعاليات الرياضية، مع اعتماد غير مسبوق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمراقبة الملاعب وتأمين الجماهير.

فقد أعلنت شركة هيونداي موتور (Hyundai Motor Company)، الشريك الرسمي للحركة والروبوتات في البطولة، نشر كلاب روبوتية من طراز بوسطن ديناميكس سبوت (Boston Dynamics Spot) للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم ضمن العمليات التشغيلية والأمنية للبطولة.

من الحراس التقليديين إلى الروبوتات الذكية

لطالما اعتمدت البطولات الرياضية على عناصر الأمن البشرية وكاميرات المراقبة التقليدية، لكن التحديات الأمنية المتزايدة، وارتفاع أعداد الجماهير، واتساع نطاق البطولة إلى 16 مدينة مستضيفة، دفعت المنظمين إلى البحث عن حلول أكثر تطورا.

وبحسب البيانات الرسمية، ستتولى 4 روبوتات من فئة سبوت (Spot) مهام الدوريات الذاتية والمراقبة الميدانية والفحص المستمر للمواقع، خاصة في المناطق الحساسة مثل مركز البث الدولي في دالاس وملعب نيويورك–نيوجيرسي.

وتم تزويد هذه الروبوتات بأنظمة استشعار متقدمة وقدرات تفتيش ومراقبة لحظية تسمح لها بالتحرك بشكل مستقل داخل البيئات المعقدة والمزدحمة.

وتعتمد هذه الروبوتات على مزيج من الكاميرات وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتحليل البيئة المحيطة واكتشاف المخاطر المحتملة، وهو ما يجعلها قادرة على تنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق فرقًا بشرية كاملة.

لماذا الكلاب الروبوتية؟

طُوِّر روبوت سبوت بواسطة شركة بوسطن ديناميكس ليعمل في البيئات الخطرة أو المعقدة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها بسرعة وأمان.

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وتتمثل أبرز مزاياه في القدرة على السير فوق السلالم والأسطح غير المستوية، والعمل المتواصل لساعات طويلة، وجمع البيانات وإرسالها بشكل فوري إلى مراكز القيادة، وتنفيذ جولات تفتيش آلية دون تدخل بشري مباشر، والوصول إلى المناطق المحظورة أو المزدحمة بأمان.

وترى شركة هيونداي أن نشر هذه الروبوتات خلال كأس العالم يمثل أول تطبيق واسع النطاق لإستراتيجية الشركة في مجال "الروبوتات الخدمية" ضمن حدث عالمي ضخم.

كاميرات الذكاء الاصطناعي.. العين التي لا تنام

لا يقتصر التحول التقني في مونديال عام 2026 على الروبوتات فقط، بل يمتد إلى أنظمة المراقبة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

فبدلا من الاكتفاء بتسجيل الفيديو كما هو الحال في أنظمة المراقبة التقليدية، تستطيع الكاميرات الحديثة تحليل المشاهد لحظيا واستخراج معلومات مفيدة منها.

وتشمل هذه القدرات تحليل كثافة الحشود، واكتشاف الازدحام قبل تحوله إلى خطر، والتعرف على السلوكيات غير الاعتيادية، ورصد الأجسام المتروكة أو المشبوهة، وإرسال تنبيهات فورية للفرق الأمنية.

وتعكس هذه القدرات اتجاها عالميا نحو ما يعرف بـ"المراقبة الاستباقية"، حيث لا تنتظر الأنظمة وقوع المشكلة، بل تحاول التنبؤ بها قبل حدوثها. وتشير أبحاث حديثة في مجال إدارة الحشود إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تحليل حركة الجماهير والتنبؤ بمناطق الاختناق وتحسين توزيع عناصر الأمن والاستجابة للطوارئ في الزمن الحقيقي.

بطولة تُدار بالبيانات

وسيكون كأس العالم هذا العام هو الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمدن المستضيفة، ما يعني أن حجم البيانات الناتجة عن العمليات الأمنية واللوجستية سيكون هائلا.

ولذلك يجري دمج بيانات الروبوتات والكاميرات وأجهزة الاستشعار داخل مراكز قيادة وتحكم مركزية تسمح بمراقبة الأحداث عبر عدة مدن في الوقت نفسه. ويهدف هذا التكامل إلى تحسين اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة للحوادث وتقليل الاعتماد على التدخل البشري المباشر.

الذكاء الاصطناعي يتجاوز الأمن

اللافت أن حضور الذكاء الاصطناعي في المونديال لا يقتصر على الأمن فقط، فالتقارير الحديثة تشير إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم وتحليل الأداء الرياضي وإعادة بناء المباريات ثلاثية الأبعاد وتحليل بيانات اللاعبين بصورة غير مسبوقة. كما ستُستخدم كرات ذكية مزودة بمستشعرات وتقنيات متقدمة لتحسين دقة القرارات التحكيمية وتوفير بيانات لحظية للمشاهدين والفرق الرياضية.

وبذلك يصبح كأس العالم هذا العام مختبرا عالميا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

تحديات جديدة ومخاوف متزايدة

وعلى الرغم من الترحيب الواسع بهذه التقنيات، فإن استخدامها يثير تساؤلات متزايدة حول الخصوصية والمراقبة الرقمية.

فكلما ازدادت قدرة الأنظمة على تحليل السلوك البشري وجمع البيانات، زادت المخاوف بشأن كيفية تخزين تلك البيانات واستخدامها بعد انتهاء البطولة. كما يحذر بعض الخبراء من أن الاعتماد المفرط على المراقبة الذكية قد يفتح الباب أمام نماذج أكثر توسعا من الرقابة في الفضاءات العامة.

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إضافة إلى ذلك، تواجه البطولة تحديات أمنية أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، أبرزها الطائرات المسيرة والتهديدات السيبرانية التي تستهدف الجماهير والبنية التحتية الرقمية للحدث، ما يدفع الجهات المنظمة إلى بناء منظومة أمنية متعددة الطبقات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والأمن السيبراني.