لعبة كريزي تاكسي تعود بعد نحو ربع قرن.. ما الجديد فيها؟

كشفت شركة "سيغا" اليابانية للألعاب عن نسخة جديدة محدثة من لعبة التاكسي المجنون الأيقونية (Crazy Taxi) التي حققت شعبية واسعة في مطلع الألفية الحالية على منصات الألعاب.

وتأتي اللعبة الجديدة تحت اسم "كريزي تاكسي ورلد تور" (Crazy Taxi World Tour)، وهي تصدر في العام المقبل لكافة منصات الألعاب المتاحة حاليا سواء كانت "سويتش 2" أو "بلاي ستيشن" أو حتى الحاسوب الشخصي.

وتحمل اللعبة، التي صدرت أول مرة في عام 1999، أكثر من مجرد ترقية رسومية لما قدمته النسخ القديمة من اللعبة، إذ أعادت الشركة تطوير اللعبة بالكامل بالتعاون مع مطور اللعبة الأصلية كينجي كانو الذي حضر مؤتمر "سمر غيم فيست" (Summer Game Fest) واستعرض اللعبة أمام الحضور.

وأوضح كانو أثناء حديثه مع موقع "بوليغون" (Polygon) التقني الأمريكي أن اللعبة الجديدة تتخطى حدود "كريزي تاكسي" التقليدية لتقدم تجارب جديدة كليا، ولكنها تحمل روح اللعبة الأصلية في جنونها وآليات القيادة المجنونة بها، وستصدر لكافة المنصات وأنظمة التشغيل بما في ذلك الحواسيب الشخصية في عام 2027.

يذكر أن آخر لعبة كريزي تاكسي صدرت للحاسوب الشخصي في عام 2004 وكانت بعنوان "كريزي تاكسي 3: هاي رولر" (Crazy Taxi 3: High Roller)، تبعتها بعد ذلك إصدارات لأجهزة بلاي ستيشن بورتابل ونظامي التشغيل آبل وأندرويد، وصدرت آخر نسخة لهذين النظامين في عام 2017.

ماذا تغير؟

تنتقل لعبة "كريزي تاكسي" لتصبح لعبة عالم مفتوح مع تجربة قصصية ومهام جانبية متنوعة، وذلك بعكس اللعبة القديمة التي كانت تركز على القيادة في مدينة سان فرانسيسكو الساحلية وتوصيل العملاء.

وتضم اللعبة هذه المرة مجموعة متنوعة من المهام التي يمكن لبطل اللعبة القيام بها، بدءا من مهام توصيل العملاء والطلبات التقليدية التي كانت موجودة في النسخة الكلاسيكية من اللعبة، وحتى مهام قصة تضع بطل اللعبة أليكس في مواجهة مع عصابة تحاول سرقة سيارته، وفق تقرير "بوليغون".

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ويورد التقرير وجود أنواع أخرى من المهام المرتبطة بالوقت خلال اليوم، بما فيها مهام تنافسية تضع بطل اللعبة في سباق مباشر مع سائقي سيارات التاكسي الآخرين، وتمنحك هذه المهام نقاطا تمكنك من ترقية السيارة.

كما تتيح "كريزي تاكسي ورلد تور" طور لعب جماعي تنافسي يعتمد على الإنترنت، وهي تجربة مختلفة عن الأجزاء السابقة للسلسلة.

وتتنوع المهام التي يقوم بها بطل اللعبة أليكس في الجزء الجديد، بدءا من المهام التقليدية لتوصيل الطلبات والزبائن، وحتى مساعدتهم في صيد الأسماك والدخول في مغامرات مجنونة بالسيارة، وكما في الجزء السابق، كلما كانت قيادتك للسيارة أكثر جنونا، حصدت نقاطا أكثر داخل اللعبة.

ويفيد تقرير "بوليغون" بأن "سيغا" ومطور اللعبة لم يكشفا عن الحجم الكامل لخريطة اللعبة الجديدة أو مدى امتداد المهام الخاصة بها، واكتفيا بالإشارة إلى وجود مهام في مختلف مناطق العالم.

وتضمن الاستعراض عودة مجموعة من المقاطع الموسيقية الكلاسيكية التي كانت علامة مميزة للجزء الأصلي للعبة، إلى جانب استعراض مهارات القيادة الجنونية لبطل اللعبة أليكس.

حرية كاملة في اللعب

وأوضح كانو في مقابلته مع "بوليغون" أن لعبة "كريزي تاكسي" كانت نتاج التجارب اليومية التي عاشها المستخدمون في عصرها، إذ كانت تركز على تجربة قيادة التاكسي الأصفر الشهير، وهي تجربة لم تعد منتشرة كما كانت.

لذلك، دمج فريق العمل تطبيقات مشاركة السيارات والنقل التشاركي بشكل مباشر داخل عالم "كريزي تاكسي"، ولكن لم يفصح كانو عن آلية هذا الدمج.

وأضاف قائلا: "عندما صنعنا هذه اللعبة، كنا نريد للاعبين الاستمتاع بها بأي شكل يرغبون به". وتظهر هذه الحرية بوضوح في آلية اللعب وأسلوب القيادة المجنون الذي تتبناه اللعبة منذ اللحظة الأولى.

وتُعدّ لعبة "كريزي تاكسي ورلد تور" أحدث الألعاب الكلاسيكية التي أعادت "سيغا" تطويرها، إذ اتجهت الشركة في السنوات الماضية لإعادة تطوير مجموعة متنوعة من ألعابها الكلاسيكية مثل الجزء الثالث من سلسلة "ياكوزا" (Yakuza) الشهيرة والجزء الثاني من سلسلة "ذا هاوس أوف ذا ديد" (The House of the Dead).