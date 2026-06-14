شاهد.. روبوت "شحات" يتسول المال في الصين

غزت الروبوتات الشوارع الصينية وأصبح تواجدها أمرا معتادا للمارة، ولكن فوجئ الناس في الشوارع الصينية بظهور روبوت بشري جالس يتسول على قدميه عبر مجموعة من الإشارات الواضحة، ويطالب المشاة بالتبرع له باستخدام رمز استجابة سريعة "كيو آر" (QR) موجود أمامه وفق مجموعة من مقاطع الفيديو تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي.

ويبرر الروبوت طلبه للأموال بارتفاع تكاليف الصيانة والكهرباء مما يجعل المعيشة أمرا صعبا، كما تفاعل الروبوت مع كل المارة وفق ما ظهر في الفيديو.

وينتمي الروبوت الظاهر في المقاطع إلى شركة "يونيتري" (Unitree) الصينية وتحديدا نموذج "جي 1" الذي يعد من أكثر طرز روبوتات الشركة مبيعا في فئة الروبوتات البشرية، وفق تقرير مبيعات الشركة الذي طُرح في مارس/آذار الماضي ويصل سعره إلى نحو 16 ألف دولار.

وتطور "يونيتري" فئة الروبوتات "جي 1" لتكون فئة متعددة الاستخدامات من الروبوتات يمكن برمجتها مباشرة من قبل الباحثين والعلماء وتدريبها لأداء العديد من الوظائف.

انتشار واسع

ولا تعد هذه المرة التي يظهر فيها روبوت "يونيتري جي 1" في مقاطع فيديو دعائية، إذ ظهر الطراز في العديد من المقاطع الدعائية التي طورتها الشركة وحتى مقاطع المستخدمين والباحثين.

ويعد أحد أشهر هذه المقاطع العرض الدعائي الذي شاركت فيه العديد من روبوتات "جي 1" بافتتاح مهرجان الربيع الصيني منذ عدة أشهر، وقدمت رقصة متناسقة بشكل كبير.

كما ظهر الروبوت في عرض موسيقي أيضا في قمة الويب بالدوحة عام 2026 ضمن فعاليات المؤتمر، فضلا عن تواجده على أرض المؤتمر في دعاية مباشرة مع المستخدمين.

وتقدم شركة "يونيتري" عددا كبيرا من الروبوتات البشرية وحتى الروبوتات التي تشبه الكلاب وغيرها من الروبوتات الصناعية، إذ تعد إحدى أبرز شركات الروبوتات الصينية التي تقدم العديد من الطرز المختلفة.

وقدمت الشركة مؤخرا روبوتا ضخما في الحجم يشبه الروبوتات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي وفيلم "أفاتار" الشهير، إذ يمكن للبشر الركوب داخل الروبوت والتحكم فيه.

روبوتات ذات تفاعلات بشرية

بينما لا توجد أي مصادر رسمية توضح السبب وراء هذا التصرف من روبوت "يونيتري" وإن كان للشركة يد فيه أم هو مجرد جهود بشرية، إلا أن فحص رمز الاستجابة السريعة ينقلك إلى صفحة "وي شات باي" (WeChat Pay)، وهي إحدى الطرق الشهيرة لاستقبال الأموال في الصين.

إعلان

ويبدو أن فكرة التسول كانت جزءا من عرض أو تجربة مبرمجة لجذب الانتباه وإظهار قدرات الروبوتات البشرية، إذ تشير التقارير المتداولة إلى أنه كان مبرمجا لتنفيذ هذا السلوك كجزء من عرض أو تجربة اجتماعية، ما جعل الفيديو ينتشر على نطاق واسع ويثير نقاشات حول مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

ويعكس استخدام روبوت "يونيتري جي 1" الذي يصل سعره إلى نحو 16 ألف دولار توجها جديدا لدى العاملين في الصناعات الترفيهية بالشارع، إذ يقدم الروبوت عرضا دعائيا مختلفا من نوعه.

ويظهر المقطع محاكاة مباشرة لسلوك إنساني نمطي مثل التسول واستعطاف المارة، إذ طالما تواجدت هذه الفئة من الوظائف في مختلف العصور، ولكنها كانت تعتمد على استجداء رحمة البشر.