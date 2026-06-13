5 تطبيقات تغنيك عن نوت بوك إل إم

تملك أداة الذكاء الاصطناعي "نوت بوك إل إم" (NotebookLM) لشركة غوغل العديد من المزايا المتقدمة والمتنوعة التي جعلتها الخيار الأول لكثير من المستخدمين من مختلف الفئات، إذ يمكن الاستفادة منها في تلخيص المستندات، وصناعة البودكاست الصوتي، والتحليل والإجابات الذكية، والمذاكرة والتحضير، وتنظيم وتوليد الأفكار.

وتوجد العديد من الأدوات الأخرى التي تقدم مزايا مماثلة لتلك الموجودة في "نوت بوك إل إم"، وتتنوع هذه الأدوات بين المجانية مفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها مباشرة، وبين المدفوعة التي توفر خيارات أكثر تطورا من "نوت بوك إل إم".

أداة "نوسوايز" (Nouswise)

يمكن القول إن أداة "نوسوايز" هي إحدى أقوى بدائل "نوت بوك إل إم" وأشبهها به، فهي تقدم تجربة استخدام مقاربة للغاية تعتمد على المصادر التي يتم تزويد الأداة بها.

كما أن الأداة تتباهى بحفاظها على دقة السياق واعتمادها على المصادر التي تزودها بها فقط، أي أن الأداة لا تولد معلومات خارجية أو تبحث عنها خارج المصادر الخاصة بك، وهي تحاكي "نوت بوك إل إم" في هذه النقطة.

ويفيد تقرير موقع "إكس دي إيه ديفولبرز" التقني أمريكي أن أهم مزايا "نوت بوك إل إم" هو حفاظه على دقة المصادر والالتزام بها بشكل كبير دون الخروج عنها، وهو ما تقوم به "نوسوايز" أيضا.

وتقدم "نوسوايز" مجموعة من المزايا التي تحاكي "نوت بوك إل إم"، إذ تستطيع أيضا توليد الملخصات النصية والعروض التقديمية مباشرة من المعلومات التي تزودها بها، كما تستطيع إنشاء بودكاست صوتي أو مقاطع فيديو من المصادر الخاصة بك.

ولكن يعيبها أن هذه المزايا متاحة للمصادر المضافة بصيغة "بي دي إف" فقط، وليس أي صيغة أخرى بعكس "نوت بوك إل إم" الذي يتيح استخدام مقاطع فيديو من يوتيوب أو مقاطع صوتية أخرى لتحويلها إلى بودكاست.

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كما أن الأداة تتوفر في أكثر من اشتراك مختلف، بدءا من النسخة المجانية التي تملك بعض القيود وحتى النسخة المدفوعة في باقات مختلفة، وذلك بعكس "نوت بوك إل إم" الذي يتوفر مجانا ضمن اشتراك غوغل لخدمات الذكاء الاصطناعي.

أداة "ذا درايف إيه آي" (The Drive AI)

توفر أداة "ذا درايف إيه آي" تجربة مختلفة قليلا عن بقية أدوات تدوين الملاحظات والذكاء الاصطناعي بشكل عام، فهي تمنحك الفرصة للتحدث مع الملفات التي تقوم بإضافتها داخلها أيا كان نوعها، وذلك لاستخراج المعلومات بشكل مباشر من داخلها.

وتحاكي الأداة في ذلك تجربة استخدام "نوت بوك إل إم" التي توفر الأمر ذاته بشكل مباشر داخل النظام، وتترك للمستخدم حرية الوصول إلى البيانات والتفاصيل الخاصة به.

كما تتيح لك الأداة استخدام أي نموذج ذكاء اصطناعي ترغب به سواء كان "شات جي بي تي" أو "كلود" أو "جيميناي"، فضلا عن "ديب سيك" وغيره من النماذج الصينية مفتوحة المصدر.

وتجعل هذه النقطة الأداة تتفوق على "نوت بوك إل إم" الذي يجبرك على استخدام "جيميناي" فقط، وتستطيع كذلك إضافة أي نوع من المصادر التي ترغب بها إلى الأداة سواء كانت ملفات "بي دي إف" أو حتى مقاطع "يوتيوب" ومقاطع صوتية.

وتوفر الأداة مجموعة متنوعة من الباقات المختلفة تبدأ من النسخ المجانية وحتى النسخ المدفوعة الاحترافية.

"ري كول إيه آي" (Recall AI)

تحاكي هذه الأداة إحدى المزايا الشهيرة الموجودة في "نوت بوك إل إم"، إذ تتيح لك بناء مكتبة معلومات وقاعدة معرفية واسعة واستعادة الجزء الذي ترغب فيه منها بشكل مباشر.

وتعد ميزة قواعد المعرفة التي تصنعها أداة "ري كول إيه آي" إحدى أبرز نقاط قوتها، فهي تبني مكتبة معرفة متكاملة مرتبطة ببعضها البعض يمكن إضافة أي مصدر لها، سواء كان مقطع "يوتيوب" أو ملف مكتوب أو حتى ملف صوتي.

ثم تبني الأداة مجموعة من البطاقات المميزة التي يمكنك استرجاعها للوصول إلى المعلومات المخزنة بها بشكل سهل للغاية، فضلا عن إمكانية الدردشة مباشرة مع المعلومات والمصادر الموجودة بها.

كما توفر الأداة خيارات مجانية ومدفوعة يمكنك الاستفادة منها بشكل مباشر من خلال تطبيق الهاتف أو نسخة الحاسوب الشخصي.

"أطلس" (Atlas)

تعد "أطلس" أحد البدائل المميزة لتطبيق "نوت بوك إل إم"، وتحديدا للجزء المتعلق بالدراسات الأكاديمية والأبحاث، فهي أداة موجهة خصيصا لمساعدة المستخدمين على الدراسة واسترجاع المعلومات.

وتوفر لك الأداة إمكانية رفع الملفات إليها مباشرة وطرح أي سؤال لها ترغب فيه، كما تستطيع بناء مجموعة من الشروح البصرية مباشرة من خلال الأداة، وفق ما جاء في تقرير موقع "أندرويد أثورتي" التقني أمريكي.

كما تستطيع الأداة سؤالك عن المصادر التي تقوم بتزويدها بها، كأن تقوم بكتابة اختبار خصيصا لك، ويمكنها أيضا تلخيص المعلومات وربطها ببعضها البعض حتى وإن كانت في مصادر مختلفة، وهي نقطة تتفوق فيها على "نوت بوك إل إم".

ويمكن القول بأن "أطلس" أحد أنسب بدائل "نوت بوك إل إم" الموجهة للتلاميذ لتساعدهم على الدراسة بشكل احترافي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراسة.

أداة "أوبن نوت بوك" (OpenNotebook)

يشير تقرير موقع "أندرويد أثورتي" إلى أن أداة "أوبن نوت بوك" هي الأقرب والأكثر تشابها مع "نوت بوك إل إم"، فهي تتيح لك مجموعة متنوعة من المزايا التي تحاكيها بشكل مباشر.

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كما أن "أوبن نوت بوك" مشروع مفتوح المصدر يمكنك تثبيته على حاسوبك واستخدامه محليا بالشكل الذي ترغب فيه، ولكن يعيب الأداة أنها مخصصة للحواسيب الشخصية ولا توجد منها نسخة أو تطبيق للهواتف الذكية.

وتقوم الأداة بتخزين البيانات والمعلومات الموجودة بها محليا دون الاعتماد على أي خوادم خارجية، وهو ما يجعلها مثالية لمن لا يرغب في تخزين بياناته على خوادم "غوغل" أو غيرها من الشركات.

وتستطيع أيضا ربط الأداة بشكل مباشر مع أي أداة ذكاء اصطناعي خارجية مثل "شات جي بي تي" وغيرها للاستفادة من المعلومات الموجودة بها.

وبفضل كونها أداة مفتوحة المصدر، فهي أداة مجانية للاستخدام بشكل كامل ويمكنك الاستفادة منها بكل سهولة ويسر.