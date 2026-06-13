الذكاء الاصطناعي تحت الحظر.. أنثروبيك تعطل أحدث نماذجها امتثالا لضوابط أمريكية

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم 2026 وتوافد عشرات الآلاف من المشجعين من مختلف دول العالم إلى الولايات المتحدة (إحدى الدول الثلاث المستضيفة للمونديال) لمتابعة المباريات داخل الملاعب، في حدث رياضي ضخم يعكس حالة الزخم العالمي التي تعيشها البلاد.

ويرى المراقبون أن تزامن القرار مع هذا الحدث الدولي الكبير يسلط الضوء على التقاطع المتزايد بين التكنولوجيا والاقتصاد والأحداث العالمية الكبرى، حيث تتزامن التطورات التقنية الحساسة مع واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على الإطلاق.