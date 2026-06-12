7 من أبرز الألعاب الجديدة القادمة لأجهزة بلاي ستيشن

فاجأت "بلاي ستيشن" محبي منصاتها المنزلية عندما عرضت الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب إله الحرب "غود أوف وور" (God of War) التي تصدر قريبا لمنصاتها بشكل حصري ضمن فعاليات معرضها "ستيت أوف بلاي" الذي أقامته في الأسابيع الماضية.

ولكن، عرض "غود أوف وور" لم يكن المفاجأة الوحيدة ضمن الفعاليات، إذ تضمنت أكثر من 20 عرضا دعائيا لألعاب مختلفة من كبرى شركات الألعاب.

وفيما يلي أبرز العروض التي كشفت عنها "بلاي ستيشن" ضمن الفعالية:

الموعد النهائي للعبة "مارفل وولفرين"

تأتي لعبة "مارفل وولفرين" لتكون ثاني اقتباسات المطور الأمريكي "إنسومنياك" التابع لشركة "بلاي ستيشن" من عالم "مارفل" الفريد للقصص المصورة، وساهم النجاح الكبير الذي حققته سلسلة "سبايدرمان" المقتبسة من عالم القصص المصورة عبر أجزائها الثلاثة في زيادة شوق اللاعبين للعبة الجديدة.

وتختلف لعبة "مارفل وولفرين" بشكل كبير عن سلسلة ألعاب "سبايدرمان" فهي تلتزم بالمحتوى الأصلي الذي ظهر في القصص المصورة وتقدم تجربة عنيفة ودموية للغاية، وفق ما جاء في تقرير صحيفة "غارديان" البريطانية عن المعرض.

ويفيد التقرير بأن العرض قدم تجربة سينمائية فريدة من نوعها تشبه أفلام هوليوود إلى حد كبير وتأسر اللاعبين أكثر.

ورغم أن هذا ليس العرض الأول الذي يظهر للعبة، إلا أنه الأهم حتى الآن لكشفه عن موعد صدورها الرسمي على المنصة الذي سيكون في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، مع التأكيد على أنها ستصدر حصرا لمنصات "بلاي ستيشن" فقط.

تأجيل "تومب رايدر" الجديدة

واستعرضت "بلاي ستيشن" أيضا لعبة "تومب رايدر" الأحدث التي تحمل اسم "ليغاسي أوف أتلانتس" (Legacy of Atlantis) خلال فعاليات "ستيت أوف بلاي"، وهذه المرة كشفت عن تأجيل موعد طرح اللعبة، وفق تقرير موقع "غيمز رادار" التقني الأمريكي المتخصص بالألعاب.

وكان من المخطط أن تصدر اللعبة في عام 2026، ولكن العرض الأخير الذي صدر للعبة أكد تأجيلها حتى 12 فبراير/شباط 2027.

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وتصدر اللعبة لكافة منصات الألعاب المنزلية بما فيها "بلاي ستيشن 5″ و"إكس بوكس" والحاسوب الشخصي وأجهزة "نينتندو سويتش 2" أيضا.

الكشف عن "أنتيل دون 2" (Until Dawn 2)

كانت لعبة "أنتيل دون" (Until Dawn) واحدة من العناوين البارزة التي تزامن إصدارها مع طرح منصات "بلاي ستيشن 4" في عام 2013 دون أن تشير أحداث اللعبة لنية وجود جزء ثان منها.

لذلك تفاجأ اللاعبون بشكل كبير عندما أعلنت "سوني" عن طرح الجزء الثاني "أنتيل دون 2" في العام المقبل دون تحديد موعد نهائي للطرح، وفق تقرير موقع "آي جي إن" (IGN).

وتتبع اللعبة قصة مجموعة من الأصدقاء صائدي الأشباح الذين يزورون جزيرة استوائية للاستمتاع بها غير مدركين لوجود قاتل مختبئ في الجزيرة.

اللعبة ستكون حصرية لأجهزة "بلاي ستيشن 5" حسب الإعلان، دون تحديد موعد نهائي لطرحها.

الكشف عن لعبة "كيموري" (Kemuri)

تعد لعبة "كيموري" إحدى المفاجآت التي ظهرت في مؤتمر "ستيت أوف بلاي"، إذ قدمت "بلاي ستيشن" عرضا دعائيا للكشف عن اللعبة يستعرض بعض مشاهدها السينمائية وأسلوب اللعب داخلها.

ورغم أن اللعبة تتبنى أسلوبا أقرب إلى مسلسلات الكرتون والأنمي، إلا أنها تقدم تجربة بصرية تبدو ممتعة للغاية.

وتدور اللعبة حول 3 صائدي وحوش يبحثون عن الوحوش في مدينتهم ويقومون باصطيادها باستخدام قدراتهم الخاصة.

وتضم اللعبة أيضا طور لعب جماعي يتيح لثلاثة لاعبين خوض المغامرة معا واصطياد الوحوش، وتتمتع كل شخصية من الشخصيات الموجودة في اللعبة بأسلوب حركة مختلف وفريد وتجربة قتال مختلفة عن بقية الشخصيات.

ويتوقع أن تصدر اللعبة خلال العام المقبل بشكل حصري لمنصات "بلاي ستيشن" والحاسوب الشخصي.

الكشف عن "سايلنت هيل" (Silent Hill) الجديدة

تضمن المؤتمر أيضا الكشف عن لعبة "سايلنت هيل" الفرعية الجديدة، فبينما لا تتبع اللعبة القصة الرئيسية للسلسلة، إلا أنها تقدم أجواء مقاربة لها.

وتبدو اللعبة مرعبة للغاية وممتعة في الوقت ذاته، وفق تقرير "غارديان"، وتدور أحداثها في اسكتلندا البريطانية.

وتبدأ اللعبة مع امتلاء اسكتلندا بالكثير من الوحوش الغريبة والمرعبة التي تتخذ من المنازل المهجورة ساحات صيد لها، ويحاول بطل اللعبة القضاء على هذه الوحوش وإنقاذ زوجته كما جرت العادة في سلسلة ألعاب "سايلنت هيل".

وتصدر اللعبة رسميا في 24 سبتمبر/أيلول المقبل حصريا على أجهزة "بلاي ستيشن 5" والحاسوب الشخصي.

لعبة "أونيموشا: واي أوف ذا سورد" (Onimusha: Way of the Sword)

أعادت "كابكوم" سلسلة ألعاب "أونيموشا" عبر إضافة جديدة للسلسلة تحت اسم "واي أوف ذا سورد"، وهي تقدم التجربة ذاتها وفق تقرير "غارديان"، ولكن بشكل مناسب للمنصات الحديثة.

ويفيد التقرير بأن النسخة التجريبية من اللعبة متاحة الآن للتحميل، وهي متوفرة على منصات "بلاي ستيشن 5″ و"إكس بوكس" والحاسوب الشخصي، وأما النسخة النهائية فتصدر في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

الكشف عن "غود أوف وور: لاوفي" (God of War: Laufey)

يعد الكشف عن الجزء الجديد الفرعي في سلسلة "غود أوف وور" إحدى أبرز اللحظات في مؤتمر "ستيت أوف بلاي" غير المتوقعة.

وتتبع اللعبة قصة زوجة "كريتوس" التي كانت مؤثرة في الأساطير النوردية، وتدور اللعبة في منطقة مختلفة عن الألعاب الأساسية للسلسلة وبالتزامن معها أيضا.

وتجيب اللعبة عن السؤال البارز حول ماذا حدث لزوجة كريتوس بعد وفاتها في الجزء الأول من السلسلة الذي طرح في عام 2018.

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ويبدو أسلوب اللعب مقاربا جدا للألعاب السابقة بالاعتماد على الأسلحة المختلفة، فضلا عن طريقة حل الألغاز وهزيمة الأعداء أيضا.