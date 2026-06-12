ماك بوك آير أم ماك بوك نيو؟ 5 مزايا قد تحسم قرار الشراء

شهد هذا العام تحولا تاريخيا في إستراتيجية شركة آبل عبر إطلاقها لجهاز ماك بوك نيو (MacBook Neo) في مارس/آذار بسعر يبدأ من 599 دولارا فقط (و499 دولارا للطلاب)، وهو ما وصفته التقارير الصحفية بأنه أرخص حاسوب محمول في تاريخ الشركة، والمصمم خصيصا لمنافسة أجهزة كروم بوك وويندوز الاقتصادية، وفقا لبيان آبل الصحفي ومراجعات مواقع تقنية.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه جهاز نيو كونه يتيح تشغيل نظام ماك أو إس (macOS) وميزات الذكاء الاصطناعي بسعر غير مسبوق، إلا أن هذا التوفير جاء نتيجة تضحيات هندسية وتقنية واضحة.

في هذا المقال سنستعرض أهم 5 ميزات، بين ماك بوك نيو وماك بوك آير، الذي يعتبر الفئة الأعلى منه مباشرة.

الفارق في الأداء.. إم5 مقابل إيه18 برو

يكمن الاختلاف الجذري بين الجهازين في "العقل المدبر" لكل منهما، ففي ماك بوك آير يعتمد الجهاز على هندسة معالجات ماك الكاملة مثل رقاقة "إم 5" (M5)، والتي تأتي مدعومة بحد أدنى 16 غيغابايتا من الذاكرة العشوائية الموحدة كتهيئة أساسية، مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 أنوية، مما يمنحه قدرة هائلة على معالجة البيانات الثقيلة، وتصيير الرسوميات وتعدد المهام الاحترافي دون اختناق.

أما في ماك بوك نيو، ولإبقاء السعر منخفضا، أعادت آبل تدوير واستخدام شريحة "إيه 18 برو" (A18 Pro) والمستخدمة أصلا في هواتف آيفون 16 برو، وتحديدا النسخ المعاد فرزها التي تأتي بـ 6 أنوية للمعالجة و5 أنوية فقط للرسوميات، مدمجا بها 8 غيغابايتات فقط من الذاكرة العشوائية غير القابلة للترقية مطلقا، وفقا لما نشره تقرير موقع ماك وورلد، وهذا يجعل نيو ممتازا للمهام اليومية والدراسة، لكنه يفتقر للمرونة المستقبلية في التطبيقات الاحترافية مقارنة بـ"آير".

معايير الشاشة.. ألوان "بي 3" المتقدمة مقابل نطاق "إس آر جي بي" التقليدي

رغم أن شاشة ماك بوك نيو تأتي بدقة ليكويد ريتينا (Liquid Retina) ممتازة (2408 × 1506) وسطوع يصل إلى 500 نيت، فإنها تفتقر إلى ميزات بصرية أساسية متوفرة في شاشة آير، وفقا للمواصفات الرسمية من شركة آبل، ففي آير تدعم الشاشة نطاق الألوان الواسع "بي 3" (P3)، وهو المعيار السينمائي الذي يعرض ألوانا أكثر حيوية بنسبة 25% مقارنة بالمعايير العادية، وهي ميزة حاسمة للمصممين ومحرري الصور.

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كما يدعم آير تقنية "ترو تون" (True Tone) التي تضبط حرارة ألوان الشاشة تلقائيا بناء على الإضاءة المحيطة، لتوفير راحة أكبر للعين.

أما في نيو، فتقتصر الشاشة رسميا على دعم نطاق ألوان "إس آر جي بي" (sRGB) التقليدي الأقدم، ولا تشتمل على مستشعرات "ترو تون" أو ميزة ضبط الألوان التلقائي، حسب جدول مواصفات آبل تك سبيكس.

بنية المنافذ والاتصال.. غياب تام لتقنية ثندربولت فائقة السرعة

يعد قطاع المنافذ والتوصيل من أكثر النقاط التي تبرز الفجوة بين الفئتين، ففي ماك بوك آير يحتوي الجهاز على منفذي ثندربولت 4 / يو إس بي 4 (Thunderbolt 4 / USB 4) بسرعة نقل بيانات تصل إلى 40 غيغابتا في الثانية، مما يسمح بتوصيل وحدات تخزين خارجية فائقة السرعة، وشحن الأجهزة بسرعة كبرى، وتشغيل شاشات خارجية متعددة عالية الدقة.

لكن في ماك بوك نيو، ولتقليل التكلفة، يأتي الجهاز بمنفذين "يو إس بي-سي" (USB-C) عاديين غير مدعومين بتقنية ثندربولت، المنفذ الأيسر يدعم سرعة "يو إس بي 3″ USB 3 حتى 10 غيغابت/ثانية، بينما الصدمة كانت في المنفذ الأيمن المخصص للشحن والذي يعمل بسرعة " يو إس بي 2.0″ (USB 2.0) القديمة بـ 480 ميغابتا/ثانية فقط. كما يقتصر الجهاز على تشغيل شاشة خارجية واحدة بدقة "4 كيه" (4K) كحد أقصى.

لوحة اللمس.. غياب نظام فورس تاتش الذكي

تعتبر لوحة التتبع من آبل علامة فارقة في تجربة الاستخدام، ولكنها خضعت لتغيير كبير في النسخة الاقتصادية، ففي ماك بوك آير يتم استخدام لوحة اللمس (Force Touch) الثابتة بالكامل، والتي تعتمد على محركات اهتزازية (Haptic Feedback) لإعطاء شعور بالنقرة في أي مكان على اللوحة بالتساوي، مع دعم مستويات ضغط متعددة لفتح الاختصارات والمعاينات (Force Click).

لكن في ماك بوك نيو، فقد استبدلت آبل هذا النظام بنظام ميكانيكي تقليدي (Multi-Touch trackpad) يحتاج إلى ضغط فعلي للأسفل، مما يجعله صلبا وصعب الضغط كلما اتجهت أصابعك نحو الحافة العلوية للوحة، مع غياب تام لمستشعرات قوة الضغط (Force Click).

لوحة المفاتيح والملحقات.. غياب الإضاءة الخلفية ومستشعر البصمة الأساسي

امتدت سياسة خفض التكاليف لتطال عناصر الراحة اليومية في الكتابة والأمان، حيث تأتي في ماك بوك آير لوحة المفاتيح (Magic Keyboard) مضيئة بالكامل من الخلف بشكل قياسي للعمل في الظلام، مع وجود مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID) مدمج بشكل أساسي في زر الطاقة لفتح الجهاز والدفع الإلكتروني بأمان.

لكن في ماك بوك نيو، يعد هذا الجهاز أول محمول من آبل منذ سنوات يأتي بدون إضاءة خلفية للمفاتيح، حيث تضطر للاعتماد على ضوء الشاشة أو الغرفة ليلا. بالإضافة إلى ذلك، فإن النسخة الأساسية بسعر 599 دولارا، لا تحتوي على مستشعر (Touch ID)، وتتطلب الترقية لنسخة الـ 512 غيغابايتا بسعر 699 دولارا، للحصول على ميزة البصمة.

وبحسب الخبراء فإن تحليل المواصفات يُثبت أن ماك بوك نيو، هو جهاز "ثوري" في فئته السعرية وممتاز للطلاب والمهام اليومية البسيطة عبر منظومة "ماك أو إس"، ولكن ماك بوك آير يظل الخيار الذي لا غنى عنه للمحترفين وصناع المحتوى الذين يبحثون عن شاشة دقيقة، وأداء مستدام، ومنافذ سريعة للعمل لسنوات طويلة دون قيود.