آبل تقول "خطر أمني" وأوروبا تقول "ذريعة".. فمن يحرم أوروبا من "سيري إيه آي"؟

لن يحصل مستخدمو آيفون في أوروبا على أبرز المزايا التي أعلنت عنها شركة آبل في مؤتمر المطورين الأخير الذي أقامته بمقرها في كاليفورنيا مؤخرا، وهو "سيري إيه آي" الذي انتظره المستخدمون منذ عام 2024 في الوقت الذي يحصل عليه المستخدمون في بقية العالم، وذلك رغم أن أوروبا تمثل ثاني أكبر سوق عالمي لشركة آبل بمبيعات تبلغ 111 مليار دولار سنويا حسب إعلان الشركة في مؤتمر المطورين السنوي الأخير لها.

وألقت الشركة باللائمة على التنظيمات والقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة وطرح مزاياها الجديدة لمواطنيها، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية رفضت التعامل البناء معها لضمان الخصوصية والأمان على أجهزتها وفق تقرير وكالة "رويترز" الإخبارية.

وينبع الاختلاف بين المفوضية الأوروبية والشركة من قانون الأسواق الرقمية الذي أقرته المفوضية عام 2022 ثم قامت بتعديله في الأشهر الماضية ليعزز من السيادة الأوروبية على بيانات مواطنيها وخدماتهم الرقمية.

ويجبر هذا القانون الشركات التقنية الضخمة مثل آبل على جعل منتجاتها ذات قابلية توافق تشغيلي مرتفعة، مما يعني في حالة "سيري" السماح للمطورين الخارجيين بتقديم مساعدين رقميين منافسين يعملون بالذكاء الاصطناعي بدلا من جعل هذا الجزء محصورا على المساعد الشخصي لآبل.

ومن جانبهم، انتقد منظمو القوانين الأوروبية إعلان آبل وإلقاء اللوم على القواعد التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن المفوضية الأوروبية رفضت طلب الشركة الحصول على إعفاء مدته 18 شهرا من الالتزام بالقوانين.

ولكن لماذا تطور الأمر إلى هذه الدرجة حتى مُنع المواطنون الأوروبيون من الوصول إلى أحدث تقنيات آبل؟

آبل تتهم المفوضية.. والمفوضية ترد.. القرار قرارها

ترى آبل أن المساعدين الشخصيين المعززين بالذكاء الاصطناعي سيكون لديهم وصول غير مسبوق إلى مجموعة واسعة وكبيرة من البيانات الشخصية للمستخدمين وفق تقرير "رويترز".

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لذلك، فإن منح هذا المستوى من الوصول إلى مطور تطبيقات خارجي ينطوي على خطر سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، بما في ذلك كلمات المرور والصور أو حتى التجسس عليهم بشكل مباشر.

وأوضحت آبل في تقرير "رويترز" أنها فصلت خططها الخاصة بالمساعد الشخصي الجديد "سيري إيه آي" للمفوضية الأوروبية قبل ستة أشهر من الآن، بالإضافة إلى تقديم مقترح تقني يقضي بوصول طرف ثالث آمن إلى تلك البيانات الخاصة بالمستخدمين.

كما أضاف رئيس قطاع التسويق في الشركة غريغ جوسوياك " في الجوهر، تطلب منا المفوضية إجراء تجربة خطيرة للغاية على العديد والعديد من عشرات ملايين المستخدمين"، مشيرا إلى أنهم يرغبون في إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي في البداية.

ومن جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، إذ أوضح توماس رينير المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في بروكسل : "قرار عدم طرح سيري إيه آي في أوروبا هو قرار آبل بمفردها"، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الشركة من طرح منتجات جديدة في الأسواق الأوروبية.

ويكشف تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أن أوروبا تعد ثاني أكبر سوق لشركة آبل بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت مبيعاتها فيها 111 مليار دولار سنويا، ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة.

مستخدم أوروبي دون "سيري إيه آي"

تصر آبل على موقفها أن إتاحة مساعدين شخصيين معززين بالذكاء الاصطناعي على "آيفون" من تطوير خارجي يمثل خطرا أمنيا كبيرا على بيانات المستخدمين، لذلك اقترحت على المفوضية أيضا إتاحة تثبيت المساعدين الخارجيين، ولكن تقويض وصولهم إلى بيانات المستخدمين، وهو ما رفضت المفوضية وفق تقرير "نيويورك تايمز".

لذلك، فإن آبل لا تملك حاليا جدولا زمنيا واضحا لإتاحة المساعد الشخصي الجديد على أجهزة المستخدمين في أوروبا، ويستثنى من هذا الأمر حواسيب "ماك" التي ستحصل على المساعد الشخصي الجديد بالتزامن مع بقية الأسواق العالمية وفق تقرير "نيويورك تايمز".