من يصمد في سوق العمل الهجين مع الذكاء الاصطناعي؟.. الخبراء يجيبون

يؤكد تقرير مشترك بين منظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة أن ربع المهن في العالم العربي قد تشهد تهجيرا أو تحولا مرتبطا بالذكاء الاصطناعي، وذلك وسط سوق عمل كان هشا حتى قبل ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرح هذه الموجة عدة تساؤلات محورية حول مستقبل الوظائف وبيئات العمل الهجينة بين البشر والذكاء الاصطناعي داخل العالم العربي وخارجه، إذ ساد مفهوم بيئات العمل الهجينة التي تدمج بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي في وظائفها المختلفة حول العالم.

ويكون الذكاء الاصطناعي في العادة مسؤولا بشكل رئيسي عن الوظائف الابتدائية أو وظائف المبتدئين، وهو ما يجعل الشركات تتخلى عن الموظفين البشر في هذه الوظائف، مما يطرح تساؤلا أكثر أهمية، فإن غابت وظائف المبتدئين، من يقوم بتدريب الجيل الجديد على العمل؟

انقسام بين الخبراء

ويكشف تقرير صحيفة "نيويورك تايمز " عن انقسام واضح بين خبراء العمل والذكاء الاصطناعي، إذ يرى إيثان موليك وهو البروفيسور في كلية وارتون بجامعة بنسيلفانيا ومؤلف كتاب "الذكاء المشترك" والكتاب القادم "التعايش"، أن السؤال الحقيقي ليس حول قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء الوظائف، وإنما هو أي نوع من العوالم نعيش فيه ومدى تغلغل الذكاء الاصطناعي فيه.

ويضيف في تصريحاته للصحيفة أن ما يحدث مع المبرمجين هو خير مثال على هذا التحول، إذ تحول المبرمج من شخص يكتب تعليمات برمجية بشكل جيد ومنتظم إلى شخص يدير المهام الهندسية والمشروعات، مؤكدا أن تحولات أخرى ستظهر في ما يتوقع أن تكون عليه وظائف الناس مستقبلا.

وعلى النقيض يقف كلٌّ من دارون أسيموغلو عالم الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والحائز على جائزة نوبل وكلارا شيه المسؤولة السابقة في "سيلز فورس" (Salesforce) و"ميتا" ومؤسسة منظمة "العمل الجديد" غير الربحية.

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إذ تتساءل شيه في كلامها للصحيفة الأمريكية عن أثر الذكاء الاصطناعي على طبقات العمال الأصغر من المديرين، ويؤكد أسيموغلو أن الاقتصاد لن يكون قادرا على دعم 100 مليون رائد أعمال لشركات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويضيف دين بال المستشار السابق في مجال الذكاء الاصطناعي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن أثر الذكاء الاصطناعي يقتصر على المهام المؤتمتة بالفعل والتي يمكن إيكالها إلى الحواسيب بشكل كبير، لذلك فهو متفائل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبينما يستمر الجدال بين الخبراء الأربعة حول الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي وكيف سيكون تأثير التقنية بشكل مباشر على الحياة اليومية والوظائف بشكل عام، إلا أنهم يتفقون في النهاية على قدرة التقنية في تحويل الوظائف وتعزيزها بشكل كبير.

المرونة هي كلمة السر

وتؤكد شيه في حديثها أن مهارات الذكاء الاصطناعي هي من الأهداف المتحركة التي لا تقف ثابتة لفترة طويلة، إذ تتغير باستمرار دون وجود وجهة نهائية لها، وبالتالي ستكون الغلبة للمرنين القادرين على تعلم مهارات جديدة باستمرار، مضيفة: "لقد أصبح العمل كمدير أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي".

ومن جانبه، يرى بال في كلامه لذات الصحيفة، بأن أصحاب المعارف العامة والفضوليين سيبلون بلاء حسنا في مستقبل الذكاء الاصطناعي، مضيفا بأن القدرة على التفكير بشكل واسع ونقدي ستساعدهم على النجاح في بيئات العمل الهجينة التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والبشر.

وعلى النقيض، فإن أسيموغلو يرى بأن الوظائف الفنية مثل الكهربائيين وفنيي التدفئة ستصبح أكثر تعقيدا، وذلك لوجود نقص بالفعل في هذه المهن، فضلا عن تدخل الذكاء الاصطناعي فيها الذي قد يجعلها أكثر إنتاجية، ولكن الاستثمارات لا توجه ثقلها إلى هذا المجال.

وأضافت شيه لاحقا بأن من يعرفون كيف يعمل الذكاء الاصطناعي ووكلاؤه يمكنهم الحصول على وظيفة أحلامهم بسهولة، بينما ستتلاشى تماما وظائف المبتدئين الذين لا يملكون تلك المهارات.

بيئات العمل الهجينة هي العصر الجديد

ويتفق الخبراء -بحسب نيويورك تايمز- على أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في ولادة نوع جديد من بيئات العمل التي تجمع بين الموظفين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وأنّ الغلبة في سوق العمل المستقبلي ستكون لمن يملك المهارات اللازمة للتعامل مع هذه البيئات المختلفة.

ويتسق ذلك مع تقرير نشرته مجلة "تايم " في عام 2025 عن مجموعة من النصائح التي تمهد للموظفين الدخول في بيئات العمل الهجينة والنجاح بها، وفي مقدمة هذه النصائح كان التفكير كمدير لتوجيه الفرق والتقنيات المختلفة والاستفادة منها.

ولكن تطرح هذه التوجهات بشكل عام عدة أسئلة محورية يصعب الإجابة عنها اليوم. فهل يصبح الذكاء الاصطناعي موظفا شريكا في بيئات العمل والشركات المختلفة؟ أم يسير في طريق استبدال الموظفين تماما ليقوم هو بمفرده بكافة الوظائف؟