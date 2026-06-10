بعد أيام من تحذيرها من مخاطر الذكاء الاصطناعي.. أنثروبيك تطرح "ميثوس" للجمهور

طرحت شركة أنثروبيك الأمريكية "ميثوس"، أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي، الذي ظل حبيس المعامل الاختبارية لعدة أشهر سابقة بسبب المخاوف الأمنية من قدراته، وذلك رغم أنها حذرت الكونغرس الأمريكي في رسالة مباشرة من التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق تقرير صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأتاحت الشركة وصول المشتركين في خدماتها إلى نماذج "كلود ميثوس 5″ و"كلود فابل 5" (Claude Fable 5) الذي تصفه بأنه من فئة "ميثوس"، وذلك لجميع المشتركين في الباقات المدفوعة من "كلود" بحدود استخدام مختلفة.

ويفيد تقرير الصحيفة بأن أنثروبيك قوضت قدرات "ميثوس" في بعض المناطق الحساسة خوفا من قدراته الأمنية، وذلك بعد أن كان الوصول إليه مقصورا على مجموعة مختارة من الشركات والمؤسسات الأمنية والمصرفية في العالم.

ويتضمن الطرح الجديد من أنثروبيك نسختين من نموذج "ميثوس"، الأولى تحمل اسم "ميثوس 5" ومتاحة للشركات والمؤسسات، وأما النسخة المتاحة للعامة والجمهور فتحمل اسم "فابل 5" وهي النسخة المخففة من "ميثوس" الذي كان متاحا للشركات بشكل تجريبي في الأشهر الماضية.

ويورد تقرير "ذا غارديان" الانتقادات التي تعرض لها نموذج "ميثوس" في الأشهر الماضية فور الإعلان عنه، مشيرا إلى أن الخبراء اتهموا أنثروبيك بالتهويل في قدرات النموذج، وذلك رغم أن الشركات التي جربته أيدت ادعاءات الشركة.

قدرات استثنائية في البرمجة

تبرز قدرات نموذج "فابل 5" الجديد في قطاع البرمجة والأعمال المعتمدة على المعرفة الواسعة والرؤية بشكل عام، وفق تقرير منفصل من موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

ولحماية المستخدمين، جعلت "أنثروبيك" النموذج الجديد يرفض الاستجابة للأوامر المتعلقة بالهندسة الكيميائية والأمن السيبراني والحيوي وحتى آليات التقطير، وفي تلك الحالة ينتقل المستخدم بشكل تلقائي إلى نموذج "أوبس 4.8" الذي طرحته الشركة في وقت سابق.

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وتؤكد أنثروبيك في بيانها قدرات "فابل 5" البارزة التي تجعله يتخطى أي نموذج طرحته الشركة في وقت سابق، مضيفة أنه يتفوق في كافة اختبارات الأداء التي تعرض لها، فضلا عن براعته في أداء المهام المعقدة والمركبة.

وفي سياق متصل، يكشف تقرير موقع "ناين تو فايف غوغل" (9to5Google) التقني الأمريكي أن نموذج "فابل 5" يبرع في المهام التي تتطلب سياقا مستمرا وطويلا، فكلما زاد طول السياق برزت براعة النموذج.

كما أشار تقرير "تيك كرانش" إلى براعة "فابل 5" في بناء التطبيق بناء على أمر واحد وفي محاولة واحدة وفق اختبارات شركة "بيز 44" (Base 44) المختصة بالبرمجة عبر الذكاء الاصطناعي.

وعززت تصريحات منصة "جينسبارك" (GenSpark) الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنياته بشكل عام من قوة النموذج في قطاع البرمجة، مؤكدة أن النموذج الجديد تغلب على كافة النماذج الأخرى في تقييماتها بفارق كبير.

فترة تجربة استثنائية

تتيح الشركة حاليا تجربة نموذجها الجديد "فابل 5" لجميع المستخدمين وبمختلف الباقات مجانا، لكن هذا العرض سينتهي بنهاية يونيو/حزيران الجاري. بعد ذلك، سيتطلب استخدام النموذج دفع رسوم بحسب كمية الاستهلاك، كما سيتأثر توافره بحجم الضغط والطلب عليه من المستخدمين.

وسيستمر نظام الدفع بحسب الاستهلاك قائما حتى تنجح الشركة في توفير خوادم وحواسيب قوية بما يكفي لاستيعاب جميع المستخدمين. وعندما تتوفر هذه القدرة التقنية، ستلغي الشركة نظام النقاط المدفوعة وتعود إلى نظام الاشتراك العادي المعتاد.

ويأتي إطلاق هذا النموذج في وقت تستعد فيه شركة "أنثروبيك" لطرح أسهمها في البورصة للمرة الأولى، بالتزامن مع خطوات مماثلة لشركتي "أوبن إيه آي" و"سبيس إكس". ووفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني، فإن طرح هذا النموذج المتطور يهدف بشكل أساسي إلى لفت أنظار المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الشركة.