الذكاء الاصطناعي يهزم لغزا رياضيا عمره 80 عاما

في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولا جذريا في دور الذكاء الاصطناعي داخل العلوم الدقيقة، خصوصا في الرياضيات البحتة، حيث لم يعد مجرد أداة لحل المعادلات أو تسريع الحسابات، بل أصبح -بحسب تقارير علمية حديثة- قادرا على المساهمة في اكتشاف براهين رياضية جديدة، بل وحتى حل مسائل مفتوحة استعصت على علماء الرياضيات لعقود طويلة.

أحد أكثر الأمثلة تداولا في الإعلام العلمي والتقني هو ما أُطلق عليه "مسألة المسافة الواحدة" (Unit Distance Problem)، وهي مسألة تعود جذورها إلى عالم الرياضيات الشهير بول إيردوش، الذي طرحها عام 1946 ضمن سلسلة من المشكلات التي أصبحت تُعرَف لاحقا باسم "مشكلات إيردوش" التي تقيس تقدم الرياضيات الحديثة، ووفقا للسرد العلمي، فإن هذه المسألة تتعلق بتوزيع نقاط في مستوى ثنائي الأبعاد بحيث يتم تحديد عدد الأزواج التي تفصل بينها مسافة وحدة واحدة فقط.

من مسألة كلاسيكية إلى اختبار للذكاء الاصطناعي

لطالما اعتُبِرَت هذه المسألة مثالا على "المشكلات التوافقية العميقة"، حيث أثبت إيردوش أن ترتيب النقاط على شبكة منتظمة يعطي عددا معينا من الأزواج ذات المسافة الواحدة، لكنه افترض أن هذا الترتيب قريب من الأمثل، وأن تحسينه بشكل كبير أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا.

لكن التطور الحقيقي لم يأتِ من الرياضيات التقليدية، بل من أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي طورتها جهات بحثية رائدة مثل أوبن إيه آي (OpenAI)، وبدأت في اختبار قدرات النماذج على مسائل رياضية معقدة كجزء من تقييم الذكاء العام.

وبحسب التقرير الأصلي المنشور في سياق البحث، فقد تم تقديم المسألة إلى نموذج ذكاء اصطناعي داخلي، دون أي تدخل بشري مباشر في صياغة الحل أو خطوات البرهان، ليقوم النموذج بإنتاج حل رياضي اعتُبر لاحقا مفاجئا للباحثين أنفسهم، وفق تصريحات أحد أعضاء الفريق الذين أشاروا إلى أنهم "لم يصدقوا النتيجة في البداية".

القفزة الكبرى.. من الحساب إلى البرهان

لفهم أهمية هذا التطور، يجب التمييز بين حل مسألة حسابية وإنتاج برهان رياضي، ففي الحالة الأولى، يقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات رياضية سريعة، بينما في الحالة الثانية، يقوم ببناء سلسلة منطقية من الاستنتاجات التي تثبت صحة أو خطأ فرضية معينة.

وما يجعل هذا الإنجاز مهما هو أن النموذج لم يكتفِ بالحساب، بل قدم برهانا منطقيا متسلسلا، وهو ما يمثل خطوة أقرب إلى الإبداع الرياضي الآلي.

ويتماشى هذا التطور مع الاتجاه العام في أبحاث الذكاء الاصطناعي الرياضي، حيث تعمل شركات مثل غوغل ديب مايند (Google DeepMind) على تطوير أنظمة قادرة على اقتراح أفكار رياضية جديدة وليس فقط التحقق من صحة البراهين.

دعم العلماء وتحفظاتهم

ورغم الحماس الكبير، فإن المجتمع الرياضي يتعامل عادة بحذر شديد مع أي ادعاءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، فعلماء الرياضيات معروفون بدقتهم الشديدة ورفضهم لأي نتائج لا تخضع للتحقق الصارم.

لكن بعض التصريحات التي نقلت عن باحثين بارزين كانت لافتة، فقد أشار عالم الرياضيات نوغا ألون من جامعة برينستون الأمريكية إلى أن الذكاء الاصطناعي "نجح فيما فشل فيه باحثون ممتازون"، كما وصف دانيال لِت من جامعة تورنتو الكندية، النتيجة بأنها "أول مثال مثير لنتيجة تُولَد بشكل مستقل عن الإنسان".

أما تيموثي غاورز، الحائز على ميدالية فيلدز وأحد أبرز علماء الرياضيات في العالم، فقد اعتبر أن النتيجة تمثل "علامة فارقة في الذكاء الاصطناعي الرياضي"، مشيرا إلى أن المنافسة البشرية في هذا المجال قد تصبح أكثر صعوبة مستقبلا.

وتعكس هذه الآراء إجماعا متزايدا على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح فاعلا علميا في حد ذاته.

لماذا يُعَدّ هذا التحول مهما؟

تكمن أهمية هذا النوع من الإنجازات في أنه يعيد تعريف طريقة إنتاج المعرفة الرياضية. فتقليديا، كانت الرياضيات تعتمد على الحدس البشري، والتجربة الفكرية، والبرهان المنطقي الصارم. لكن مع دخول الذكاء الاصطناعي، أصبحت العملية أكثر تشاركية، حيث يمكن للآلة أن تولد فرضيات جديدة، وتختبر آلاف المسارات المنطقية بسرعة، وتقترح براهين غير بديهية، وتساعد في اكتشاف أنماط خفية في البيانات الرياضية.

هذا التحول يفتح الباب أمام مفهوم جديد يُعرَف بالبرهان الآلي (Automated Theorem Proving)، وهو مجال يجمع بين المنطق الرياضي وعلوم الحاسوب، ويهدف إلى جعل الآلة قادرة على إثبات النظريات بشكل مستقل أو شبه مستقل.

هل نحن أمام ثورة أم تضخيم إعلامي؟

رغم الإثارة الإعلامية حول "حل لغز عمره 80 عاما"، يجب التعامل مع هذه الادعاءات بحذر، فكثير من الباحثين يشيرون إلى أن هذه النتائج غالبا ما تكون جزءا من سياق بحثي أوسع، وليس "حلا نهائيا لمشكلة واحدة مغلقة" كما توحي العناوين.

بمعنى أدق، ما يحدث ليس انتصارا مفاجئا على مسألة واحدة، بل تقدما تدريجيا في قدرة الأنظمة الذكية على التعامل مع فئة كاملة من المسائل الرياضية المعقدة.

مستقبل الرياضيات في عصر الذكاء الاصطناعي

المستقبل القريب يشير إلى تكامل متزايد بين علماء الرياضيات والأنظمة الذكية، فأدوات مثل المساعدات البرهانية (Formal Proof Assistants) أصبحت جزءا من العمل الأكاديمي، ومع تطور النماذج اللغوية الكبيرة، قد نصل إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا أساسيا في صياغة النظريات الرياضية.

لكن رغم هذا التقدم، يظل العنصر البشري ضروريا، خصوصا في صياغة الأسئلة العميقة، واختيار الاتجاهات البحثية، وتفسير النتائج ضمن سياق علمي أوسع.

في النهاية، فإن ما تكشفه هذه التطورات ليس مجرد نجاح تقني، بل تحول في بنية المعرفة الرياضية نفسها. فالذكاء الاصطناعي، كما تشير تجارب أوبن إيه آي وغوغل ديب مايند، لم يعد مجرد أداة حسابية، بل أصبح شريكا في إنتاج البرهان الرياضي.

وبينما لا تزال الأسئلة مفتوحة حول حدود هذا الدور، يبدو أن الرياضيات تدخل مرحلة جديدة عنوانها من البرهان البشري إلى البرهان المشترك بين الإنسان والآلة.